【横浜エクセレンス】3/7(土)ベルテックス静岡 公式マスコットの「ベルティ」来場決定！！

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。



この度、3月7日(土)14:05試合開始の「第23節 ベルテックス静岡」戦にてベルテックス静岡 公式マスコットの「ベルティ」来場が決定しましたのでお知らせいたします！



一緒に試合を盛り上げていきましょう！！

ベルティ

年齢：ひみつ。

身長：223cmのはず。だけど普段はみんなに会えるサイズに縮んでいます。怒ると大きくなるときがあるかもしれません。

背番号：223(富士山)！

誕生日：2月23日。

性別：どちらでもないよ～！

出身地：富士山のふもと。

マスコットになった理由：迷子になっているところをしんのすけに助けてもらったのでそのお礼。恩人しんのすけ。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FbqEiP8NYGw ]

昨年12月に行われたアウェーでのベルテックス静岡戦ではPick＆Rollがお邪魔させていただきました！

その際にベルティと仲良くさせてもらった時の様子はこちら(https://youtu.be/FbqEiP8NYGw)よりご覧いただけます！

対象試合

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第23節 Game2

【日程】

2026年3月7日(土) 14:05試合開始



【対戦相手】

ベルテックス静岡



【アリーナ】

横浜武道館

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10

JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。