jinjer、28社の人事システムを一括比較できる「第12回 HRオンライン展示会」を開催

jinjer株式会社

統合型人事システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：冨永 健 ）は「第12回 HRオンライン展示会」を2026年1月21日（水）～23日（金）に開催することをお知らせします 。

開催背景

激しく変化するビジネス環境の中で、人的資本の価値がこれまで以上に注目されています。企業が成長し続けるためには、従業員一人ひとりの可能性を引き出し、活かしていくことが欠かせません。こうした背景から、多くの企業でDXを通じた業務効率化が進み、人事システムを活用して未来への土台作りを始める動きが広がっています。

しかし、これまでのシステム検討では「自社に合うシステムが分からない」「活用シーンのイメージがわかない」という悩みを抱える企業が多く存在していました 。

そこで今回は、「システム比較ではなく、企業の『課題』起点で探す」を新コンセプトに掲げ、最新の人事システムを一挙に情報収集・比較できる「第12回 HRオンライン展示会」を開催します。 「人事労務効率化」「人材育成・定着」「タレントマネジメント」の計3カテゴリ、全28社の人事システムを一括比較することが可能です。

さらに、PayPay株式会社、三井化学株式会社、NECビジネスインテリジェンス株式会社による基調講演を通じ、先進企業の知見から自社に最適な解決策を特定できる場を提供します。

開催概要

▶日程

1月21日(水) ：13:00～17:15｜人事労務効率化

1月22日(木) ：13:00～17:15｜人材育成/定着

1月23日(金) ：13:00～17:15｜タレントマネジメント

▶共催企業

株式会社アクティブアンドカンパニー/株式会社アトラエ/株式会社イー・ファルコン/エムスリー株式会社/株式会社エフアンドエム/One人事株式会社/株式会社カオナビ/株式会社ギフティ/株式会社kubell パートナー/KIYOラーニング株式会社/株式会社スタメン/株式会社SmartHR/株式会社チームスピリット/株式会社Touch&Links/東芝デジタルソリューションズ株式会社/株式会社DONUTS/株式会社HRBrain/株式会社ヒューマンテクノロジーズ/株式会社プラスアルファ・コンサルティング/フリー株式会社/株式会社マネーフォワード/株式会社miive/株式会社ラクス/株式会社ラフール/株式会社リンクアンドモチベーション/レバレジーズ株式会社/株式会社ワン・オー・ワン（50音順）

▶後援団体

・一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（ https://jdxa.org/about-jdx/ ）

・一般社団法人ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会（ https://peopleanalytics.or.jp/about/ ）

・一般社団法人人的資本経営推進協会（ https://hc-m.org/about/ ）

・HRNOTE 人事の成長から、企業の成長を応援するメディア( https://hrnote.jp/ )

▶会場

オンライン配信（zoom）

※視聴URLは、後日お申込みいただくメールアドレス宛にお送りいたします。

▶参加費

無料

▶お申込みはこちら

https://hcm-jinjer.com/exhibition/no12-hr-online-tenjikai/?utm_source=jinjer&utm_medium=email&utm_campaign=20260121-23&utm_content=no12-hr-online-tenjikai(https://hcm-jinjer.com/exhibition/no12-hr-online-tenjikai/?utm_source=jinjer&utm_medium=email&utm_campaign=20260121-23&utm_content=no12-hr-online-tenjikai)

本ウェビナーにてお預かりする個人情報について

・ お預かりした個人情報は、本セミナーの参加確認及びjinjer株式会社のサービスに関するご案内、次回以降に開催するセミナーのご案内に利用させていただきます。

jinjer株式会社プライバシーポリシー（https://jinjer.co.jp/privacy/）

・本人からの求めにより、下記【個人情報に関する問合せ先】にて、当社の保有個人データの利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加又は削除・利用停止・消去・第三者提供の停止・第三者提供記録の開示等に応じます。また、保有個人データの取り扱いに関する苦情・相談につきましても、当窓口までお申し出ください。

・個人情報を提供されることは随意ですが、申し込みフォーム（必須箇所）に不備がある場合、本セミナーへのお申込受付が出来かねます。

・当Webサイトにおいて、ユーザーのプライバシーの保護、利便性の向上、広告の配信および統計データの取得のため、Cookieを使用しております。ただし、Cookieには個人情報は一切含まれません。

・共催企業各社のプライバシーポリシー(個人情報保護基本方針)及び個人情報の取り扱いについては下記よりご確認ください。

【第三者提供先共催企業】

株式会社アクティブアンドカンパニー（https://www.aand.co.jp/privacy/ ）

株式会社アトラエ（https://atrae.co.jp/privacy_policy/ ）

株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp/privacy ）

エムスリー株式会社（https://corporate.m3.com/privacy/ ）

株式会社エフアンドエム（https://www.fmltd.co.jp/privacypolicy.html ）

One人事株式会社（https://onehr.jp/privacy-policy/ ）

株式会社カオナビ（https://corp.kaonavi.jp/privacypolicy/ ）

株式会社ギフティ（https://giftee.co.jp/privacypolicy/ ）

株式会社kubellパートナー（https://www.kubell-partner.com/privacy/ ）

KIYOラーニング株式会社（https://www.kiyo-learning.com/privacypolicy.html ）

株式会社スタメン（https://stmn.co.jp/policy ）

株式会社SmartHR（https://smarthr.co.jp/privacy/ ）

株式会社チームスピリット（https://corp.teamspirit.com/ja-jp/privacypolicy ）

株式会社Touch&Links（https://touch-links.jp/privacy/index.html ）

東芝デジタルソリューションズ株式会社（https://www.global.toshiba/jp/company/digitalsolution/privacy.html ）

株式会社DONUTS（https://all.jobcan.ne.jp/policy/ ）

株式会社HRBrain（https://www.hrbrain.co.jp/privacy ）

株式会社ヒューマンテクノロジーズ（https://www.kingoftime.jp/company/about-privacypolicy/ ）

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/corporate/privacy/ ）

フリー株式会社（https://www.freee.co.jp/privacy_policy/ ）

株式会社マネーフォワード（https://corp.moneyforward.com/privacy/ ）

株式会社miive（https://miive.jp/privacy-policy ）

株式会社ラクス（https://www.rakus.co.jp/pp/ ）

株式会社ラフール（https://corp.lafool.co.jp/privacy-policy/ ）

株式会社リンクアンドモチベーション（https://www.lmi.ne.jp/information/privacy_policy.html ）

レバレジーズ株式会社（https://leverages.jp/privacypolicy/ ）

株式会社ワン・オー・ワン（https://www.101s.co.jp/privacy/ ）

（50音順）

・個人情報保護管理責任者 jinjer株式会社

法務コンプライアンス部責任者(jinjer_customer@jinjer.co.jp)

・個人情報に関する問合せ先

jinjer_customer@jinjer.co.jp

統合型人事システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務・勤怠管理・給与計算・人事評価・サーベイ・データ分析といった幅広い人事業務を、1つの人事データベースで管理できる統合型人事システムです。 1つの人事データベースだから実現できる「正しい人事データ」は、AIによる定型業務の自動化から人的資本経営に向けた高度なデータ活用までを実現し、業務効率化と組織の意思決定の質を高め、ひとの可能性を最大解放する未来を創出します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

統合型人事システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

ジンジャー 10周年特設サイト「ひとの可能性を最大解放する未来へ。」

https://hcm-jinjer.com/10th-anniversary/

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/