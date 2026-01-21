株式会社アートマイクローブ(東京都港区、代表取締役：山崎 翼)は、モスアイ型低反射アクリルを採用したアクリルボックス「UTSURANDES(TM)／ウツランデス(TM)」(以下「UTSURANDES(TM)」)の受注販売を、2026年1月21日に開始します。





UTSURANDES(TM)： https://utsurandes.com (1月下旬に開設)





UTSURANDES(TM)誕生





従来のアクリルボックスは映り込みが生じやすく、クリアな鑑賞や正面からの撮影が困難でした。

UTSURANDES(TM)では、アクリル板の透過率を向上させ、反射率を低減させることで、作品や製品をより鮮明に見せることができるようになっています。家庭のほか、イベント会場、ホテル、空港、家電量販店、飲食店、展示会などさまざまなシーンで、美術館に匹敵するクオリティの展示が可能になりました。





UTSURANDES(TM)は、サイズや仕様を自由にオーダーできる受注生産品として、新橋駅前の額縁専門店「FABRI(ファブリ)」で販売します。

また2月下旬からは、UTSURANDES(TM)公式ECサイトでも、オーダー販売の開始を予定しています。









■UTSURANDES(TM)とは

UTSURANDES(TM)は、三菱ケミカル株式会社の低反射フィルム「モスマイト(TM)」を用いたUVカットアクリルを正面に採用し、天面・側面・底面すべてをUVカットアクリルで構成したアクリルボックスです。





●実用新案申請01：まるで表面に何も無いかのような低反射性能

レギュラーアクリルと「UTSURANDES(TM)」の映り込み比較





従来のアクリルボックスは、角度によっては映り込みが目立ち、絵画が見づらく感じられる場面が少なくありませんでした。映り込んだ自分と目が合うと、絵画の世界から現実に引き戻されてしまいます。





「UTSURANDES(TM)」は視野角45度を確保することで、映り込みを抑え、作品本来の美しさをそのままに鑑賞することができるようになっています。





【三菱ケミカル株式会社「モスマイト(TM)」について】

モスマイト(TM)について





三菱ケミカル株式会社の「モスマイト(TM)」は、蛾の眼(モスアイ)の構造を模した凹凸を表面に形成することで、反射防止性能が実現された低反射フィルムです。蛾の眼が多くの光を取り込むことで暗い夜の視界を確保する仕組みを活用することで、反射を抑えアクリル板の存在感を消すことが可能となっています。





●実用新案申請02：作品の保護・保存において紫外線カットが有効

＜ブラックライトによる紫外線の透過比較＞

紫外線にさらされ続けると、作品の劣化につながります。色の鮮やかさが失われたり、紙やキャンバスが傷んでしまったりするリスクがあります。





UTSURANDES(TM)は紫外線が当たるすべての面にUVカット効果があるため、作品の劣化を予防することができます。





ブラックライトを一般的なアクリル板に照射





一般的なアクリル板は、ある程度ブラックライトの光を抑制することができますが、光を通していることがわかります。





ブラックライトのUTSURANDES(TM)のアクリル板に照射





UTSURANDES(TM)のアクリル板は、ブラックライトの光を遮断していることがわかります。





※本データは当社独自の検証結果によるものです。





アクリル板の透過率比較





実験結果同様に、紫外線波長の350nm～380nmを透過してしまう一般的なアクリルに対して、UTSURANDES(TM)は完全に同波長の紫外線を遮断しています。





●保守性が高い：ホコリが付着しにくくメンテナンス性が良好

UTSURANDES(TM)のアクリル板は、ホコリなどの付着がしづらい利点があります。





発泡ビーズの付着実験





アクリル板にホコリをイメージした発泡ビーズφ1mm(約)に接触させ、板を垂直に立てた際の付着具合を実験。

実験は、UTSURANDES(TM)のアクリル板(左)と一般のアクリル(右)を比較検証しました。

φ1mmの発泡ビーズを敷き詰めた上にUTSURANDES(TM)のアクリル板と一般的なアクリル板を伏せた状態で配置。

垂直に起こすとUTSURANDES(TM)のアクリル板に付着した発泡ビーズが滑り落ち、一般的なアクリル板には発泡ビーズが多数付着しました。

この実験結果から、UTSURANDES(TM)のアクリル板表面は一般的なアクリルよりも、ある程度の汚れ防止効果が期待でき、メンテナンス性が良いと言えます。





もしも汚れが気になる場合は、専用クリーナーでクリアな状態を維持することができます。









■活用シーン

ライトが反射しないUTSURANDES(TM)





UTSURANDES(TM)は、その低反射性能により、あらゆるシーンでクリアな絵画をお楽しみいただけます。





装飾性の高い額縁と絵画の組み合わせとは異なり、絵をそのままに表現しながら、保護・保存の点からもUTSURANDES(TM)をおススメいたします。





●ゆったりとしたくつろげるリビングで

リビング





●お客様へのサプライズとして玄関で

玄関





●品格を求めるホテルのロビーで

ホテルのロビー





●絵の反射を抑えて演出したいギャラリーで

ギャラリー





●伝統工芸の見せ方を変える工房やショップに

伝統工芸





●明るい雰囲気の会議室に

会社





●医療機器だらけの病室にあたたかなムードを

●清潔感を狙ったブライダルサロンに

(上)病院／(下)ブライダルサロン





●ワンランク上を感じさせるバーづくりに

●憧れの選手が彩る店作りに

(上)バー／(下)スポーツショップ





●集客力アップのため作例の見栄えを良くしたカメラコーナーに

●社歴を感じさせる建築会社の役員室で

(上)家電量販店カメラコーナー／(下)建築会社役員室





●模型や建物の写真で購買意欲を上げる住宅展示場に

●安全な飛行機をアピールする空港ラウンジに

(上)住宅展示場／(下)空港ラウンジ





※写真はイメージです。









■額縁専門店「FABRI(ファブリ)」について

額縁専門店「FABRI(ファブリ)」は、新橋駅前の額縁・額装の専門店です。絵画・写真からフィギュア、モニター、スカーフの額装や、展示会場、ホテル、店舗から個人宅への施工まで「飾ること」に関するさまざまなご相談を承っています。





上半分を一般的なアクリル板、下半分をモスアイ型低反射アクリル板で映り込み比較





お客様のご要望から絵画や立体物を美しく安全に展示できる「UTSURANDES(TM)」を開発いたしました。また、低反射アクリル板を利用した様々な額縁や各社低反射アクリルの性能比較をご覧いただけるサンプルを店頭にご用意しています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社アートマイクローブ

所在地 ： 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル2F 250号

代表者 ： 山崎 翼

設立 ： 2020年1月21日

資本金 ： 9,500,000円

事業内容： 額縁の販売・付帯する商品の販売・施工および

コーディネート・美術品の配送・商品開発

URL ： https://fh-fabri.com





URL： https://utsurandes.com (1月下旬開設予定)





アクセス





＜額装のご相談＞

額縁専門店ファブリ

URL ： https://fh-fabri.com

年中無休

営業時間： 11:00-20:00

電話 ： 0120-990-560