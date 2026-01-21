「ZERO Travel Network」誕生　日本初、海外富裕層旅行者と旅のプロをつなぐ革新プラットフォーム

株式会社アールプロジェクトインコーポレイテッド

2026年1月より、革新的なラグジュアリートラベル体験が日本から始まります。 株式会社ZEROは、高級旅館国際コンソーシアム「The Ryokan Collection」を運営する株式会社アールプロジェクトインコーポレイテッドと共同で、訪日富裕層旅行者、トラベルデザイナー、ローカルDMC、さらに食・アート・建築など各分野の専門家をつなぐ、日本初のマッチングプラットフォーム「ZERO Travel Network」を、2026年4月（予定）にローンチいたします。本プラットフォームでは、旅行者が自身の目的や趣向に合わせてプロフェッショナルを選び、唯一無二のテーラーメイド旅行を実現することが可能です。また、専門家も旅行アドバイスを通じて報酬を得られる新しい仕組みで、訪日富裕層旅行市場に革新をもたらします。さらに、全国のナショナルDMCおよびローカルDMCに対し、世界の富裕層旅行市場へアプローチする新たな機会を提供いたします。これにより、富裕層インバウンド業界のさらなる活性化、地域への誘客促進、地域経済の活性化、そして地域文化の発展にも貢献してまいります。

サービスの特徴

- 個にフォーカス：法人ではなく「個」の経歴・経験・専門性を紹介し、世界の富裕層旅行者やコンサルタントとのマッチングを実現- テーラーメイド旅行：訪日富裕層旅行者と日本のトップトラベルデザイナー、 DMC、専門家を結ぶ- 専門家アドバイザリー：食、アート、アニメ、建築などの専門家が旅行アドバイスを提供し、1回3～10万円の報酬を受領- ビジネスモデル：旅行者とトラベルデザイナー間の取扱額の3～5％を収受、トラベルデザイナー（DMC）、旅行専門家の参画、掲載については当面の間は無料- 対象旅行：1回50万円以上の旅行を対象- 主要マーケット：欧米豪- 全国展開：地方DMCや海外旅行業者を結び、富裕層外国人旅行者の地方誘客に寄与

TOPページイメージ：旅行者はトラベルデザイナー（ＤＭ

Ｃ）やスペシャリストやサンプル行程から、理想の旅のパート

ナーを指名。

「個」としてのトラベルデザイナーやスペシャリストを詳しく

紹介。

トラベルデザイナーの得意分野などサンプル行程を通じて

紹介。旅行者はサンプル行程を通じても「個」を指名。

戦略的基盤

本サービスは、株式会社アールプロジェクトインコーポレイテッドが運営する高級旅館コンソーシアム「The Ryokan Collection」を基盤とし、20年にわたり培ってきた12万名以上の海外富裕層会員および3,000名を超える海外トラベルアドバイザーとのネットワークを活用いたします。さらに、エンターテインメントやブランド戦略に強みを持つ株式会社TWIN PLANETの協力を得ながら、各分野の専門家によるアドバイザリー体制を充実させてまいります。また、旅行業の枠を超えた情報発信とブランド戦略を展開し、地方創生への貢献も目指してまいります。

運営会社概要

株式会社ZERO

代表者：小林広教

概要：本サービスの実際の運営を担い、ラグジュアリートラベル分野における革新的なプラットフォーム運営を推進。

株式会社アールプロジェクトインコーポレイテッド

代表者：福永浩貴

Web：www.rprojectinc.com(https://www.rprojectinc.com/)

概要：高級旅館コンソーシアム「The Ryokan Collection」を運営し、20年にわたり訪日富裕層旅行市場を牽引。ラグジュアリーホスピタリティ分野で豊富な実績を持つ。