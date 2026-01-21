メンズルームウェア「GELATO PIQUE HOMME(ジェラート ピケ オム)」のコンセプトストアが期間限定で松坂屋名古屋店にオープン！
株式会社マッシュスタイルラボ（本社：東京都千代田区麹町／代表取締役社長：近藤広幸）が運営するルームウェアブランド「GELATO PIQUE HOMME(ジェラート ピケ オム)」は、2026年1月28日（水）～2026年2月17日（火）の期間、松坂屋名古屋店 北館1Fにてリミテッドコンセプトストアをオープンいたします。
アイスサンドをイメージしたデザインが目を引くバレンタインコレクションを、リミテッドコンセプトストアにて展開いたします。オンラインストア限定アイテムをはじめ、春の新作も取り揃え、幅広いラインアップをご用意しております。
また、松坂屋名古屋店本館5階のカフェ「gelato pique cafe petit（ジェラート ピケ カフェ プティ）」をご利用のお客様には、期間限定フライヤーを配布。フライヤーを会場へお持ちいただき、税込3,300円以上お買い上げいただくと、ラッピングサービスを無料でご利用いただけます。
大切な方へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。
ぜひこの機会にお立ち寄りください。
■バレンタインコレクション
アイスをほおばった瞬間のとろけるような甘さをアイスサンドのモチーフで表現した、“包み込まれる幸せ”をお届けする今回のコレクション。ベアやハート型のアイス、チョコレートをちりばめた遊び心あるデザインが、おうちの中でも味わえるちょっぴり贅沢なバレンタインです。
・メンズ（右）
ITEM：【バレンタイン】HOMMEアランカーディガン
COLOR：ブラウン
PRICE：\11,440
ITEM：【バレンタイン】HOMME総柄シャツ
COLOR：クリーム
PRICE：\8,580
ITEM：【バレンタイン】HOMME総柄ロングパンツ
COLOR：クリーム
PRICE：\8,360
・レディース（左）
ITEM：【バレンタイン】アランプルオーバー
COLOR：ピンク、ブルー
PRICE：\9,680
ITEM：【バレンタイン】アランロングパンツ
COLOR：ピンク、ブルー
PRICE：\9,680
・グッズ（中）
ITEM：【バレンタイン】アランソックス
COLOR：ピンク、ブルー
PRICE：\3,740
ITEM：【バレンタイン】クッキーサンドハンドタオル
COLOR：ブルー
PRICE：\1,430
■ラインナップ
毎年大人気の“ピケチャン”が今年もラインナップ。 昔ながらのちゃんちゃんこから着想を得た、 どこか懐かしく、新しいシルエットが魅力です。
ストレスフリーな着心地と、‘ベビモコ’素材ならではの 極上の肌触りをぜひ体感ください。
自分へのご褒美や、大切な方へのギフトにもおすすめです。
ITEM：【HOMME】べビモコグッドモーニングベアピケチャン
COLOR：ミント、ダークグレー
PRICE：\12,100
ITEM：【HOMME】グッドモーニングベアレーヨンロンT
COLOR：オフホワイト、グレー
PRICE：\6,930
ITEM：【HOMME】グッドモーニングベアレーヨンロングパンツ
COLOR：ミント、グレー
PRICE：\7,700
■オンライン限定アイテム
gelato piqueでおなじみのオリジナルベア柄と、使いやすい無地デザインの2点をセットにした、オンラインストア限定のボクサーパンツを数量限定でご用意しました。
さらっとなめらかな肌触りで、快適な履き心地を実現。
バレンタインのギフトにはもちろん、さりげない気持ちを伝える贈り物としてもおすすめです。
ITEM：【HOMME】ボクサーパンツ2枚SET
COLOR：ネイビー、グリーン
PRICE：\6,490
ほっこりと可愛らしいベアのワンポイントをあしらった、軽くて柔らかな“ベビモコ”素材のプルオーバーと、ボーダー柄のロングパンツのセットアップです。
gelato piqueの定番素材をシンプルなデザインで楽しめる一着は、豊富なカラー展開で、バレンタインギフトにもおすすめ。
プルオーバーの左袖口には、さりげなくロゴ刺繍を施しています。
ITEM：【HOMME】ベビモコベアプルオーバー＆ロングパンツセット
COLOR：ミント、ダークグレー、ベージュ、ネイビー
PRICE：\15,840
※すべて税込価格
■SPECIAL SERVICE
松坂屋名古屋店本館5階の『gelato pique cafe petit(ジェラート ピケ カフェ プティ)』をご利用のお客様に、期間限定フライヤーを配布いたします。
配布フライヤーを北館1階「GELATO PIQUE HOMME LIMITED CONCEPT STORE」会場へお持ちいただくと、税込3,300円以上のお会計時にラッピングを無料でご利用いただけます。
本サービスの実施期間は、リミテッド コンセプト ストアを開催している1月28日（水）から2月17日（火）まで。
ラッピング資材は、巾着またはボックスからお選びいただけるため、ギフトにも最適です。
バレンタインや大切な方への贈り物に、ぜひこのお得な機会をご活用ください。
※フライヤー1枚につき、ラッピング資材は1点までとなります。
※1会計につき、フライヤーのご利用は1枚までとなります。
※松坂屋名古屋店本館5階の「GELATO PIQUE KIDS & BABY 松坂屋名古屋店」はキャンペーンの対象外です。
- LIMITED CONCEPT STORE概要
-GELATO PIQUE HOMME LIMITED CONCEPT STORE-
会期：2026年1月28日（水）～2026年2月17日（火）
会場：松坂屋名古屋店 北館1F GENTA THE STAGE
住所：〒460-8430 名古屋市中区栄三丁目16番1号
営業時間：10:00～20:00 （最終日のみ18時閉場）
- GELATO PIQUE HOMME (ジェラート ピケ オム)について
柔らかな着心地でルームウェアの定番ブランドとなった「ジェラート ピケ」のメンズコレクション「ジェラート ピケ オム」。「ジェラート ピケ」を代表する“もこもこ”素材はそのままにモダンなデザインやカラーリングで大人の男性に向けたルームウェアをお届けします。
手にとった瞬間にわかる上質な手触りは厳選された素材によるもの。
身に纏うとまたたく間に心地よいぬくもりに包まれます。
“おうち時間”が自然と笑顔が溢れる“しあわせ時間”になる。
自分のご褒美、大切な人へのギフトに最適な“お部屋の中のファッション”を贈ります。
・ジェラート ピケ オム公式オンラインストア ： https://gelatopique-homme.com/
・Instagram ： @gelatopique_homme_official