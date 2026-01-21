アライドアーキテクツがWeb3技術を活用した事業加速に向け、専門家４名を顧問に招聘

アライドアーキテクツ株式会社

アライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：田中 裕志、証券コード：6081、以下「当社」）は、４名の顧問を迎えたことをお知らせいたします。

当社は、ミッションである「世界中の人と企業の創造がめぐる社会」の実現に向け、既存のマーケティングAX事業の成長・Web3要素統合と、クリプト領域イネーブラー事業から自社でのデジタル資産保有・運用（DeFi／ステーキング等）や将来的な企業・富裕層向けソリューション提供事業までを包含する次世代DAT（デジタル・アセット・トレジャリー）構想の推進を加速させるため、各分野の専門家を顧問として招聘いたしました。

１. 背景と目的

当社は、マーケティングと金融の両領域においてWeb3技術を積極的に活用することで、「創造がめぐる社会」の実現に向けた事業基盤を構築し、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。今回、マーケティングAX事業における事業成長の加速とWeb3統合の推進、および次世代DAT構想の実現に向けた専門体制を構築するため、マーケティング、Web3事業戦略、会計・財務、法務の各分野における専門家４名を顧問として迎え入れることといたしました。

２. 就任した顧問の紹介

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

西井 敏恭（にしい としやす）氏

専門領域：EC・デジタルマーケティング

株式会社シンクロ 代表取締役社長

オイシックス・ラ・大地株式会社 CMT

株式会社グロースX 取締役CMO

ドクターシーラボ等にてデジタルマーケティング責任者を歴任

EC戦略、デジタルマーケティング、D2C事業に精通し、マーケティングに関する実践的知見を有する。

マーケティングAX事業の成長加速およびWeb3統合の立案・実務展開において、指導・助言を担う。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

吉田 直人（よしだ なおひと）氏

専門領域：Web3事業戦略・暗号資産ビジネス

株式会社イオレ 取締役会長

Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. CEO

2001年にイオレ株式会社を設立し、代表取締役社長を経て現職

Web3、NFT、暗号資産領域における豊富な事業経験とグローバル展開の実績を有する。

次世代DAT構想における事業戦略立案およびデジタル資産運用方針に関する指導・助言を担う。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

高桑 昌也（たかくわ まさや）氏

専門領域：会計・財務・暗号資産規制

公認会計士・税理士

株式会社イオレ 社外取締役、株式会社メタプラネット 監査役、適格機関投資家

中央青山監査法人を経て、金融庁にて証券取引特別調査官を歴任

暗号資産・Web3関連企業の会計・財務・規制対応に精通し、デジタル資産保有企業の実務に豊富な経験を有する。

次世代DAT構想におけるデジタル資産の会計処理、税務、財務戦略、金融規制対応について、専門的な指導・助言を担う。

※「高」は正式表記（はしごだか）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

成本 治男（なりもと はるお）氏

専門領域：暗号資産・Web3法務

TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

一般社団法人日本セキュリティトークン協会 理事

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 NFT部会 法律顧問

暗号資産、セキュリティトークン、NFT、DeFi、ステーキング等のFintech法務を専門とし、トークン化ビジネスの法的枠組み構築に精通。

次世代DAT構想におけるデジタル資産の保有・運用に関する法務および規制対応について、指導・助言を担う。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

３. 今後の展望

当社は、マーケティングAX事業と次世代DAT構想における新規事業の両輪において、Web3技術を活用した価値創造に取り組んでまいります。今回迎える４名の顧問との連携により、それぞれの領域における実践的な知見を事業に反映させ、「世界中の人と企業の創造がめぐる社会」の実現に向けた取り組みを加速させてまいります。

４. 業績への影響

本件は中長期的な成長戦略の推進を目的としており、当期業績への影響は軽微です。なお、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/354_1_7045acbb3f3840a1c4118f5a2ec8dc8c.jpg?v=202601210321 ]

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※1）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※2）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※2 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。