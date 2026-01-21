スーツ姿の選手を撮りおろし！限定賞品登場！「ファイティングイーグルス名古屋くじ～Suit Style～」が販売開始！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2026年1月21日（水）より、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、愛知県名古屋市をホームタウンとするバスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」のオンラインくじ販売を開始いたしました。「Pickzy」はぴあ株式会社が2023年12月に立ち上げた、PCやスマートフォンでくじを引くことができ、はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入るオンラインのくじサービスです。

【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。



URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay決済

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）

【ファイティングイーグルス名古屋くじ～Suit Style～】

バスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」の2025-26シーズンくじ第2弾が登場！今回は、選手のスーツ姿を撮りおろした写真を使用した「ファイティングイーグルス名古屋くじ～Suit Style～」となっております。お好きな選手が選べる＆直筆サイン入りのBIGポスターや直筆サイン入りチェキ、アクリルスタンド、証明写真風シールなど、ここでしか手に入らない様々な賞品をご用意しております。普段の試合やコート上ではなかなか見ることのできない姿の限定グッズが手に入るチャンスです。是非、お見逃しなく！

※このくじはどなたでもご参加いただけます。

販売期間：2026年1月21日(水)12:00 ～ 2026年2月4日(水)23:59

販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回

販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/60

【ファイティングイーグルス名古屋くじ～Suit Style～ 】

賞品：

＜A賞＞お好きな選手の直筆サイン入りBIGポスター

＜B賞＞直筆サイン入りチェキ(全14種)

＜C賞＞アクリルスタンド(全14種)

＜D賞＞雑誌風アクリルキーホルダー(全14種)

＜E賞＞証明写真風シール(全14種)

※チームの状況により、ご指定いただける選手リストが変更になる場合がございます。

＜10連特典＞

「10回引く」をご購入いただいた方に、オリジナルデザインのポストカード（A5サイズ）をプレゼント！

＜30連特典＞

「10回引く」を3回ご購入いただいた方は、C賞アクリルスタンドのお好きな選手が選べる！

※お選びいただいた選手分を追加でプレゼントいたします。

＜Wチャンス賞＞

下記期間中に「10回引く」をご購入いただいた方の中から抽選で各1名様ずつ、選手の直筆サイン入り色紙が当たります！

【第1期】2026年1月21日(水)～1月25日(日)

サイン選手：並里成選手・宇都宮陸選手・須藤タイレル拓選手・ジャモルコ・ピケット選手

【第2期】2026年1月26日(月)～1月30日(金)

サイン選手：杉本天昇選手・笹山貴哉選手・ジェレミー・ジョーンズ選手・保岡龍斗選手・フランシス・ロペス選手

【第3期】2026年1月31日(土)～2月4日(水)

サイン選手：神田壮一郎選手・平松克樹選手・伊藤治輝選手・マイロ・マーフィー選手・ショーン・オマラ選手

※チームの状況により、選手が変更になる場合もございます。

▼ファイティングイーグルス名古屋 公式サイト

https://www.fightingeagles.jp/