「スキップとローファー展」1月31日から名古屋・テレピアホールで開催
「スキップとローファー展」が、2026年1月31日(土)～3月1日(日) テレピアホールにて開催されます。
小さな町から、大きな街へ。
希望と少しの不安を胸に、岩倉美津未は一歩を踏み出しました。
新しい友だち、予想外の出来事、胸がぎゅっとするような瞬間。
そのどれもが、かけがえのない“青春”の景色をつくっていきます。
高松美咲が描く『スキップとローファー』は、誰もが通り過ぎたあの日のきらめきを、
やさしく、そしてリアルに映し出す物語です。
完璧じゃなくていい。まっすぐで、ぶつかりながらでも、人と繋がっていける――。
そんな前向きなエネルギーが、読む人の心に静かに響きます。
本展は『スキップとローファー』初の漫画とアニメがクロスオーバーした展覧会です。
原作の印象的な場面やキャラクターたちの息づかいを感じられる原画展示をはじめ、
作品世界を多角的に楽しめる展示を展開いたします。
笑って、悩んで、少し大人になる。
そんな“スキップとローファー”らしい青春の瞬間を、ぜひこの展覧会で体験してください。
キャラクターと撮影できるフォトスポットに加え、作品に登場した印象的なアイテムの再現展示もご用意しています。さらに、ここでしか見られない単行本おまけ漫画の「ボイスコミック映像」を特別上映します。
※写真は東京会場開催時のものです。
チケット情報
チケットぴあにて1月30日(金)23:59まで前売券が販売中です。
※2歳以下入場無料(保護者同伴)
※「グッズ付き入場券」は数量限定の為、売り切れ次第終了となります。
チケットぴあ販売URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2562720
Pコード：995-828
バンドルグッズ
ポーチ&ビジュアルステッカーセット
ポーチの裏側には作品内の名シーンをプリント！
販売期間
【前売券】
2025年12月19日(金) 10時00分～2026年1月30日(金) 23時59分
【当日券】
2026年1月31日(土) 0時00分～2026年3月1日(日) 12時00分
※会場窓口は2026年3月1日(日)16:30まで
グッズ情報
展覧会オリジナルグッズも多数販売予定です。
アクリルカードスタンドコレクション〈全9種 クローズドパッケージ〉各1,000円(税込)
カラートートバッグ〈全2種〉各1,800円(税込)
サガラ刺繍ポーチ 2,800円(税込)
ペアぬいぐるみマスコット(みつみ／志摩) 3,000円(税込)
「スキップとローファー展」開催概要
会期：2026年1月31日(土)～3月1日(日)
時間：10:00～17:00
※入場は閉場時間の30分前まで
会場：テレピアホール
主催：「スキップとローファー展」名古屋実行委員会
企画：「スキップとローファー展」実行委員会
協力：講談社
「スキップとローファー展」公式サイト
https://skip-and-loafer-ten.com/
(C) 高松美咲／講談社
(C) 高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会