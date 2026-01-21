「スキップとローファー展」1月31日から名古屋・テレピアホールで開催

東海テレビ放送株式会社

「スキップとローファー展」が、2026年1月31日(土)～3月1日(日) テレピアホールにて開催されます。

小さな町から、大きな街へ。

希望と少しの不安を胸に、岩倉美津未は一歩を踏み出しました。

新しい友だち、予想外の出来事、胸がぎゅっとするような瞬間。

そのどれもが、かけがえのない“青春”の景色をつくっていきます。

高松美咲が描く『スキップとローファー』は、誰もが通り過ぎたあの日のきらめきを、

やさしく、そしてリアルに映し出す物語です。

完璧じゃなくていい。まっすぐで、ぶつかりながらでも、人と繋がっていける――。

そんな前向きなエネルギーが、読む人の心に静かに響きます。

本展は『スキップとローファー』初の漫画とアニメがクロスオーバーした展覧会です。

原作の印象的な場面やキャラクターたちの息づかいを感じられる原画展示をはじめ、

作品世界を多角的に楽しめる展示を展開いたします。

笑って、悩んで、少し大人になる。

そんな“スキップとローファー”らしい青春の瞬間を、ぜひこの展覧会で体験してください。

キャラクターと撮影できるフォトスポットに加え、作品に登場した印象的なアイテムの再現展示もご用意しています。さらに、ここでしか見られない単行本おまけ漫画の「ボイスコミック映像」を特別上映します。

※写真は東京会場開催時のものです。

チケット情報

チケットぴあにて1月30日(金)23:59まで前売券が販売中です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/471_1_e0c4884c4ce3b11a88254748150af490.jpg?v=202601211221 ]

※2歳以下入場無料(保護者同伴)

※「グッズ付き入場券」は数量限定の為、売り切れ次第終了となります。



チケットぴあ販売URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2562720

Pコード：995-828

バンドルグッズ

ポーチ&ビジュアルステッカーセット

販売期間

ポーチの裏側には作品内の名シーンをプリント！

【前売券】

2025年12月19日(金) 10時00分～2026年1月30日(金) 23時59分

【当日券】

2026年1月31日(土) 0時00分～2026年3月1日(日) 12時00分

※会場窓口は2026年3月1日(日)16:30まで

グッズ情報

展覧会オリジナルグッズも多数販売予定です。

「スキップとローファー展」開催概要

アクリルカードスタンドコレクション〈全9種 クローズドパッケージ〉各1,000円(税込)カラートートバッグ〈全2種〉各1,800円(税込)サガラ刺繍ポーチ 2,800円(税込)ペアぬいぐるみマスコット(みつみ／志摩) 3,000円(税込)

会期：2026年1月31日(土)～3月1日(日)

時間：10:00～17:00

※入場は閉場時間の30分前まで

会場：テレピアホール

主催：「スキップとローファー展」名古屋実行委員会

企画：「スキップとローファー展」実行委員会

協力：講談社

「スキップとローファー展」公式サイト

https://skip-and-loafer-ten.com/

(C) 高松美咲／講談社

(C) 高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会