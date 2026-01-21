爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』を2026年2月11日（水）夜10時より無料放送開始

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の新シリーズとして、『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始いたします。また、本番組のスタジオMCは、前シーズンに引き続きせいや(霜降り明星)、YOU、谷まりあが続投。さらに、今シーズンより菊池風磨(timelesz)が新たに番組MCとして加入することも決定いたしました。放送に先がけて実施したMC囲み取材会のレポートを配信いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yFlsF78SkKg ]

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2025年2月に放送した、シーズン1となる『ラブパワーキングダム～恋愛強者選挙～』では、「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破する（※1）など大きな話題を呼びました。

このたび、2月11日（水）夜10時より放送する『ラブパワーキングダム2』では、前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、タレントの谷まりあがスタジオMCとして出演。さらに、今シーズンからは、新たに菊池風磨の参加が決定しました。

初回収録を終えたスタジオMC陣への囲み取材では、YOUは「参加者の皆さんが恋愛をしながらも、あそこまで振り切って“モテバトル”してくださるのは、他の恋愛リアリティーショーでは見られないレベル。お母さんドキドキしながら楽しみました」とコメント。せいやは「前回が好評だった分、シーズン2は正直怖かった（笑）。でも、ロケ地やメンバーのパワー、個性まで含めて、すべてが前回超え」と手応えを語りました。谷も「シーズン1で出し切ったと思っていたけど、まだこんなモテテクニックがあるんだと驚きました。今回も美男美女がそろっているのに、顔だけでは勝ち残れない。“モテ”には技が必要だと改めて感じました」とし、「前回よりも“上の上の上”をいくレベルの高いゲームになっています」と見どころを語りました。なお、新MCとして参加する菊池は「モテなくてはいけないけど、モテようとすると不誠実に見えたり、誠実すぎると脱落してしまったり、そのバランスが絶妙。スタジオで見ている印象と参加メンバーの温度感のギャップも含めて、すごく面白い」と番組の魅力を語りました。

また、“モテ”をテーマとする本番組にちなみ、芸能界で一番モテる人をテーマにトークが展開されると、菊池は「優しくて愛想がいい」としてtimeleszの松島聡の名前を挙げ、YOUも「私とまりあちゃんがすごく好きなタイプ」と共感を示しました。せいやは「いろんなモテがある」と前置きしながら、“人間力的なモテ”としてダウンタウン・浜田雅功の名を挙げると、スタジオからは納得の声が上がりました。さらに、MC陣それぞれの人生のモテ絶頂期についても語られ、せいやは「中学1年生がピークだった」と明かし、当時はサッカー部で人気があり、他校からも連絡が来るほどだったと回想。谷は「高校時代が一番モテていた」と振り返り、休み時間に他クラスから見に来られたり、バレンタインには女の子からもチョコをもらっていたと語りました。YOUは「設定として72歳がモテ期」と独自の視点で笑いを誘い、「老人界のマドンナを狙いたい」とコメント。菊池も「小学校高学年が一番モテていた」と明かし、バレンタインの思い出を披露しました。

地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けする『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

（※1）『ラブパワーキングダム～恋愛強者選挙～』初回放送から2026年1月21日（水）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『ラブパワーキングダム～恋愛強者選挙～』に関連する動画の累計再生数

＜MC囲み取材レポート＞

ー初回収録を終え、前作からパワーアップしていた点も含め、感想を教えて下さい

YOU：参加者のみなさんが恋愛をしながらも、あそこまで振り切って“モテバトル”してくださるのは、他の恋愛リアリティーショーで見られるレベルではなかったです！お母さんドキドキしながら楽しみました！

せいや：前回が面白くて周りからも好評だったんで、シーズン2が怖かったんですよね（笑）前回超えられるかな？って。でも余裕で超えましたね！！ロケの場所、メンバーのパワー、個性もレベルが上がってて、前シーズンを踏まえてちょっと勉強してきている感じもあって（笑）すべてにおいてレベルが上がってますね！

谷：私もシーズン1で出し切ってると思ってたんですけど、「まだまだこんなテクニックあるんだ」っていうテクニックとか「こういうシチュエーションってテレビでやるんだ」みたいな激しいものだったりとか…やっぱり顔だけじゃどうにもならないっていうことを前シーズンで学んだんですけど、今回も美男美女が集まっていて、かわいい子やかっこいい人でも脱落していく姿を見て、やっぱり“モテテクニック”が必要っていうことを改めて実感しました！今回出てくるテクニックは前回より“上の上の上”をいっているので…勉強になるんですかね？（笑）

せいや：勉強にならない、これで勉強したら終わり！

一同：爆笑

谷：レベルの高いゲームになっていますね！

ー菊池さんは今作から新MCに就任・恋リアMCは２作目になりますが、“モテ”がテーマの本番組の魅力など感想を教えてください

菊池：すごい絶妙なバランスだなと。モテなくてはいけないけど、モテようとすると本命の人には不誠実に映ってしまったり、逆に誠実すぎると今度モテなくて脱落してしまうとか…このシステムが絶妙な塩梅だなとシーズン1から思っていました！やはりスタジオの思ってることと、参加メンバーの思っていることとまたすこし違ったりする、そのギャップがまた面白いなと思います！

YOU：でも勉強することいっぱいあるよね？

菊池：とてもあります

一同：爆笑

ー番組にちなんで「芸能界で一番モテる人」を考えた時、どなたか思い浮かぶ方はいらっしゃいますか？理由も併せて教えてください

YOU：timelesz的には、一番モテそうな子って誰になるんですか？

菊池：その話はするんです8人で。特に新メンバーの中でも橋本・猪俣・篠塚がよくするんですよ。誰だと思います？YOUさんずっとタイプロ見てくれていたから

YOU：でも、そこはなんか気を遣って“風磨”なんじゃない？

一同：爆笑

菊池：たしかに…気を遣わせているのかな～彼らの中では俺が一位なんですよ！（笑）

せいや：風磨君から見たら誰なんですか？

菊池：timeleszだったら松島じゃないですか？優しいし、愛想いいし…

YOU：そう、私とまりあちゃんがすごく好きなタイプ！

菊池：ここよく被ってますよね？今回もずっと、参加メンバーのある一人のことを褒めちぎっている回が2話分ぐらいありましたよ（笑）

YOU：お笑い界でモテる方は？

せいや：それで言うと浜田さんですかね！いろんな“モテ”があるんですけどね～そういう人間力的にはやっぱ浜田さんとか。私服この前久しぶりに見たんですけど、人を笑かす格好じゃないぐらいいかつかったですけどね（笑）「人を笑わせる職業の人ですよね？」っていう、改めていかつすぎてサングラスとか

ーＭＣの皆様ご自身の“人生のモテ絶頂期”はいつですか？そのときの具体的なエピソードと共に教えてください

せいや：僕、中1ですね！痩せてて、割とかわいらしい顔というか…サッカー部で結構人気あったんで。Hey! Say! JUMPの八乙女光君に、めっちゃ似てるって話題やったんですよ！当時の写真を見てほしい！違う学校まで噂になって電話かかってきて知らん番号から、「八乙女光君に似てるんですよね？一回会いたいです」って。バレンタインも中1が一番最高記録！

菊池：何個ですか？

せいや：アポロとかバラであり？

一同：爆笑

せいや：アポロとか、バラやったら100個以上

谷：私は、高校生のときが一番モテていたのかなと思います。休み時間とか他のクラスの子たちが部屋まで見に来てくれていました！女の子からもモテたというか「マリアちゃん～」みたいな感じで手振ってもらったり、バレンタインの時も女の子からもチョコをもらっていたりしましたね

YOU：私は…設定としてモテるのは72歳です！まだ来てないです。72でMAXを迎えると思います。老人界でのマドンナの座を狙いに行きたいです

菊池：中学高校は男子校だったので全くなかったんですけど、小学校5・6年生はめちゃくちゃモテました！まりあちゃんみたいに教室まで見に来るとかはないんですけど、生々しくモテてましたね（笑）「好きです」みたいなのはありました！もらったチョコレートはリアルな10！生々しくモテてたからね（笑）生々しかった、あの10個（笑）

YOU：それで風磨が好きになった子はいるの？

菊池：いました！でも付き合うとかはなかったですね、小学生なので

せいや：だからモテ期をもっとずらせたらなってめっちゃ思うな～何で18歳とかにずらされへんかったんやっていう

YOU：続くと思うもんね

ー本作はモテ強者達ならではの想像を超えた“キスシーン”が登場しますが、ご自身の「理想のキスのシチュエーション」があれば教えてください

せいや：今回、ロケ地がマルタやったんですけど、めっちゃいいなと思いました！

菊池：景色のいいところで

せいや：そう、マルタでキスしたい！

YOU：水辺じゃなくて大丈夫？

せいや：ある一人の参加者がずっと水辺行く人がいて～俺もマルタの水辺でキスしようって

決めました！

谷：一緒に料理とかしながら後ろからギューしてほしくてその流れでチュってしてほしいですね

YOU：私は玄関で！「おかえり～お疲れさま！」って言って私が立ち上がったときに、相手が靴を脱ごうとしてぶつかっちゃうみたいなやつでいかがでしょうか？ぶつかり相撲

一同：爆笑

菊池：でも水中よくないですか？

YOU：ちょっとすいません…何言ってるの？

菊池：本編でプールとかあった、プールとかありましたよね！

YOU：何かきれいですもんね、競技みたいな（笑）

せいや：やっぱり“水辺”ということですね

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=yFlsF78SkKg

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ