小倉ゆうか、約5年ぶりの女優業復帰作！BUMPオリジナル『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』1月21日（水）19時 配信開始

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営する emole 株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole）は、BUMP オリジナルショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』を2026年1月21日（水）19:00より BUMP 独占配信いたします。

本作は、元・売れっ子港区女子が、30歳を過ぎて人生崖っぷちの状況から、理想の結婚を掴み取るために婚活パーティという戦場へ殴り込む物語です。

圧倒的なビジュアルと存在感で人気を博す小倉ゆうかが約5年ぶりに女優業に復活し、欲望に忠実でどこか憎めない主人公・香川菜々をコミカルに演じます。1話3分というスピード感あふれるショートドラマ形式の中で、シンデレラを夢見る女たちの浅はかな思惑、裏切り、そして爆笑必至のバトルが展開されます。現代の婚活市場のリアルと毒をユーモアたっぷりに描いたサバイバル・ラブコメディです。

■主演・小倉ゆうかが見せる「崖っぷち港区女子」の新たな境地

かつて「8頭身の美女」として社会現象を巻き起こし、昨年はバラエティへの出演や5年ぶりのグラビア復帰が話題となった小倉ゆうか。彼女が本作で演じる主人公・香川菜々は、かつて「港区の大天使」と呼ばれたものの、30歳を過ぎてパパからも見放された絶体絶命の元・港区女子。小倉の持つ圧倒的なスター性と、これまでのイメージを覆すような振り切ったコミカルな演技が、なりふり構わず幸せを掴もうとする菜々の「浅はかさ」と「強かさ」に説得力を与えています。

そんな菜々の運命を狂わせるハイスペックなターゲット・東堂雅也を演じるのは、端正なルックスとミステリアスな魅力で注目を集める亜莉。そして、菜々の前に立ちはだかるライバルの一人、佐藤花役には、舞台や映像で確かな演技力を発揮している長谷川かすみが扮します。

欲望と癖が強すぎる女たちが、一人の「王子様」を巡って繰り広げる、息をつく暇もない婚活バトルの行方から目が離せません。

■作品概要・あらすじ

作品名 ：『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』

配信開始日時：2026年1月21日（水）19:00（全21話）

配信先 ：ショートドラマアプリ「BUMP」

▶作品詳細ページ：https://emolebump.go.link/5T40T

出演 ：小倉ゆうか（香川菜々）、亜莉（東堂雅也）、長谷川かすみ（佐藤はな）他

制作スタッフ：脚本・監督：小林令奈

エグゼクティブプロデューサー：澤村直道（emole）

プロデューサー：下京慶子

制作：obake/じゃがいも

製作著作：emole

香川菜々は、かつて港区の大天使と呼ばれた脂の乗った港区女子。30歳をすぎ、ガングロIT社長のパパからも契約を切られて、結婚に焦っていた。菜々は婚活パーティに殴り込むことを決意するが、そこで一人のハイスペ男性・東堂雅也に出会う。菜々は欲望と癖に塗れた女たちの魔の手を掻い潜り、雅也の心を射止めて無事ゴールインすることができるのか？ シンデレラを夢見る浅はかな女たちが繰り広げる、コミカル婚活バトルショートドラマ。

■公式プロフィール / コメント

【小倉ゆうか プロフィール】

小倉ゆうか(おぐら・ゆうか)

1998年9月5日生まれ、千葉県出身

趣味・特技 : 筋力トレーニング、読書、映画鑑賞、ダンス、中国語。

2013年に「ミスセブンティーン」オーディションを経て芸能界入りし、モデルとしてデビュー。その後は女優、タレント、グラビアアイドルとして数々のテレビドラマ、バラエティ番組、映画、雑誌に出演し人気となる。2025年夏に「ヤングマガジン」の表紙・巻頭モデルをつとめた。



【小倉ゆうか コメント】

香川菜々を演じました、小倉ゆうかです。追いつめられていても、目的に向かってひたすら前向きに進む主人公を演じさせていただきました。

コミカルなストーリー展開と登場人物それぞれの個性あるキャラクターの全てが見どころだと思います。

浅はかでも、強くて一生懸命で憎めないという要素を演技に取り入れるのは難しかったですが、監督や共演者の素敵な俳優さん方とスタッフの方々に助けられながら、私自身も撮影が楽しく、あっという間の3日間でした。

1人でも多くの皆様に楽しんでいただけたら嬉しいです。



【監督・小林令奈 コメント】

『結婚は長い対話である』とアリストテレスは言いましたが、今作に登場するキャラクター達は、終始止まることの知らない長い独り言を吐き続けます。結婚しなくても生きていける時代に、なぜか結婚を熱望する、ちょっと変わった登場人物たち。ダメダメでクセツヨな彼らを、個性的で華のあるキャスト陣と、素敵なスタッフ陣が形にしてくださいました。視聴者の皆さんの日常に、笑いとスカッと、そして少しのじんわりを添える作品となりますように。今夜の晩酌のお供に、ぜひご覧ください。

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴でもドラマを楽しむことができます。

不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は40億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月現在

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home