令和の新潮流。Z世代の感性で描かれた「何気ない毎日」エッセイに共感続々。『低気圧の日、甘いミルクコーヒーの調べ』2026年1月21日（水）発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月21日（水）にSNSで人気を集めるクリエイター・onyoro（おにょろ）の初エッセイ集『低気圧の日、甘いミルクコーヒーの調べ』を発売いたしました。
装丁／𦚰田あすか＋加藤万結
SNSで支持を集めるクリエイター・onyoro初書籍
☆ ------------------------------------ ☆
旅先の銭湯、
海辺でかじったクロワッサン、
ファミレスのおもちゃ売り場の指輪。
いつだって心の温度をあげてくれるのは
ささやかだけど尊い、生活の手触りだ。
☆ ------------------------------------ ☆
著者であるonyoroは、現在24歳のクリエイター。
音楽大学卒業後、演奏活動のかたわら、イラストやものづくりにも幅広く取り組んできました。
毎年制作している日めくりカレンダーは即完売するなど、その感性に注目が集まっています。
主な発信の場はXおよびInstagram。
生活の中のちいさな気づきを切り取った投稿が支持され、同世代の読者から共感の声が寄せられています。
なんでもない日が愛おしくなる、39篇のエッセイ
本書には、著者の音大生活から現在に至るまでのエッセイを収録。
特別な事件やドラマではない、一見すれば取るに足らないような出来事を、あたたかなまなざしで39篇の掌編として綴っています。
読み進めるうちに、誰もが自分自身の記憶や感情と重ね合わせたくなる――そんな距離感の近さも、魅力のひとつです。
感じたことを手放さないための、言葉と絵
さらに本書では、エッセイに加えてイラストコラムも多数収録。
どこからでも読み始められるつくりとなっています。
身の周りのすべてをありのままに享受し、安易な価値判断は下さない。
まっさらな心で向き合えば、もちろん傷つくこともある。
だけど、そんな世界こそを愛すべきものとして信じる、すこやかで「令和的」な姿勢が、作品を特徴づけています。
本文試し読み
書誌情報
書名：低気圧の日、甘いミルクコーヒーの調べ
著者：onyoro
定価：1,760円（本体1,600円＋税）
発売日：2026年1月21日（水）
仕様：四六変形判／272ページ
ISBN：978-4-04-811831-6
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000885/)
著者プロフィール
onyoro（おにょろ）
ものづくりが好きなパーカッショニスト。音楽大学を卒業後、日々の演奏活動のかたわら、絵を描いたり粘土をこねたりしている。チャイが大好き。わくわく生きていきたい！
X：@onyorogramer(https://x.com/onyorogramer)
Instagram：@onyorogramer(https://www.instagram.com/onyorogramer/)