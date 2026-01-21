令和の新潮流。Z世代の感性で描かれた「何気ない毎日」エッセイに共感続々。『低気圧の日、甘いミルクコーヒーの調べ』2026年1月21日（水）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月21日（水）にSNSで人気を集めるクリエイター・onyoro（おにょろ）の初エッセイ集『低気圧の日、甘いミルクコーヒーの調べ』を発売いたしました。



装丁／𦚰田あすか＋加藤万結


SNSで支持を集めるクリエイター・onyoro初書籍


旅先の銭湯、


海辺でかじったクロワッサン、


ファミレスのおもちゃ売り場の指輪。



いつだって心の温度をあげてくれるのは


ささやかだけど尊い、生活の手触りだ。



著者であるonyoroは、現在24歳のクリエイター。
音楽大学卒業後、演奏活動のかたわら、イラストやものづくりにも幅広く取り組んできました。


毎年制作している日めくりカレンダーは即完売するなど、その感性に注目が集まっています。


主な発信の場はXおよびInstagram。
生活の中のちいさな気づきを切り取った投稿が支持され、同世代の読者から共感の声が寄せられています。




なんでもない日が愛おしくなる、39篇のエッセイ


本書には、著者の音大生活から現在に至るまでのエッセイを収録。
特別な事件やドラマではない、一見すれば取るに足らないような出来事を、あたたかなまなざしで39篇の掌編として綴っています。


読み進めるうちに、誰もが自分自身の記憶や感情と重ね合わせたくなる――そんな距離感の近さも、魅力のひとつです。




感じたことを手放さないための、言葉と絵


さらに本書では、エッセイに加えてイラストコラムも多数収録。
どこからでも読み始められるつくりとなっています。






身の周りのすべてをありのままに享受し、安易な価値判断は下さない。


まっさらな心で向き合えば、もちろん傷つくこともある。


だけど、そんな世界こそを愛すべきものとして信じる、すこやかで「令和的」な姿勢が、作品を特徴づけています。



本文試し読み










書誌情報


書名：低気圧の日、甘いミルクコーヒーの調べ


著者：onyoro


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


発売日：2026年1月21日（水）


仕様：四六変形判／272ページ


ISBN：978-4-04-811831-6


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000885/)



著者プロフィール


onyoro（おにょろ）


ものづくりが好きなパーカッショニスト。音楽大学を卒業後、日々の演奏活動のかたわら、絵を描いたり粘土をこねたりしている。チャイが大好き。わくわく生きていきたい！
X：@onyorogramer(https://x.com/onyorogramer)


Instagram：@onyorogramer(https://www.instagram.com/onyorogramer/)