スポーツの聖地の陸上トラックや選手ロッカールームで撮影MUFGスタジアム（国立競技場）“初”のウェディングフォト2026年1月21日（水）受付開始！

ワタベウェディング株式会社【本社：京都府京都市、代表取締役 社長執行役員：河島 等】は、MUFGスタジアム（国立競技場）（東京都新宿区）において初となるウェディングフォトを、2026年2月20日（金）・21（土）の2日間、各日最大10組限定で実施いたします。申込は事前エントリー制となり、特設サイトにて2026年1月21日（水）から1月27日（火）までの期間、受付いたします。

MUFGスタジアム（国立競技場）は、2019年に竣工された東京都新宿区に位置する競技場です。柔らかな陰影と温かみのある質感を生む木の縦格子と緑で構成され、明治神宮外苑の豊かな自然環境に調和した、日本らしいデザインが特徴のスタジアムです。国際的なスポーツ大会をはじめ、国内の各種競技や国内外アーティストの公演会場としても利用されています。

今回販売するウェディングフォトは、MUFGスタジアム（国立競技場）が歩んできた歴史と記憶を背景に撮影する、唯一無二の体験型商品です。オリンピックや世界陸上など、数々の国際大会が開催されてきた“スポーツの聖地”で撮影できる、大変貴重な機会となります。撮影は、MUFGスタジアム（国立競技場）を象徴する外構部をはじめ、選手たちが競技を繰り広げてきた陸上トラックや、大型ビジョン下で客席・競技場全体を背景にしたカットなど、多彩なロケーションで実施いたします。さらに、通常は立ち入ることのできない貴賓室や選手ロッカー、選手入場前の待機エリアであり建築家・隈研吾氏が行燈をモチーフにデザインした印象的な照明が特徴の「ANDONホール」などを巡りながら撮影を行います。

また、撮影の記念品として、当社オリジナルのアクリルボード（235mm×235mmまたはA5サイズ／スタンド付き）に、おふたりのお名前、記念日、MUFGスタジアム（国立競技場）ロゴをあしらった特別仕様のアイテムをプレゼントいたします。

MUFGスタジアム（国立競技場）ウェディングフォト 概要

■実施場所：MUFGスタジアム（国立競技場）東京都新宿区霞ヶ丘町10-1﻿

■実施日：2026年2月20日（金）、21日（土）

■実施組数：各日最大10組限定

■撮影スポット：外構部、陸上トラック、大型ビジョン下、選手ロッカー、貴賓室、ANDONホール

■プラン：スタンダードプラン、ムービープラン

■価格：スタンダードプラン594,000円（税込）、ムービープラン748,000円（税込）

※2月21日（土）の撮影は追加\55,000（税込）となります。

＜スタンダードプランに含まれるもの＞

新婦洋装1点・新郎洋装1点、新郎ヘアセット、新婦ヘアセット＆メイク、衣裳小物一式、造花ブーケ＆ブートニア、撮影アテンド、撮影データ約100カット、特別記念品（アクリルボード）

※お選びいただく衣裳によっては追加料金が発生いたします。

＜ムービープランに含まれるもの＞

新婦洋装1点（上限金額なし）・新郎洋装1点（上限金額なし）、新郎ヘアセット、新婦ヘアセット＆メイク、衣裳小物一式、造花ブーケ＆ブートニア、撮影アテンド、撮影データ約100カット、ダイジェストムービー（2～3分）、縦ムービー（20～30秒）、特別記念品（アクリルボード）

■お申込期間：2026年1月21日（水）12時～1月27日（火）23時59分（日本時間）

■特設サイトURL：

https://www.watabe-wedding.co.jp/photo/campaign/kokuritsu-photo/

※詳細はWEBサイトをご確認ください。

■申込み方法：

・特設サイトより条件などをご確認の上、申込み受付期間中にエントリー。

・当選された方には1月30日（金）までに代表者様のメールアドレスへご連絡いたします。

・応募者多数の場合は、抽選にて当選者を決定いたします。

・エントリーの状況や抽選結果に関する個別のお問合せにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・お申込みの際は特設サイト内の応募に関するご案内を必ずご確認いただきエントリーください。