株式会社シャノンは、2月4日(水)～2月5日(木)に株式会社ネクプロが主催するセミナー「＼各施策最低これだけやっておきたい!／ ナーチャリングの最適解8選」に登壇いたします。

■ウェビナー内容

リードは増えているのに、商談につながらない…。

AI活用によりコンテンツは増え、リードは増加しているものの、ナーチャリングにおいて悩まれてる方は多いのではないでしょうか。



メール、YouTube、SEO、広告、インサイドセールス、ウェビナー、ホワイトペーパー。

各施策を個別に頑張っているのに"育成導線がつながらない"ことが多くの企業の共通課題です。

本ウェビナーでは、８つの施策それぞれで“最低限やっておきたい”ナーチャリングの最適解を、実例・データ・現場の悩みとともに徹底解説します。



すぐに明日から実践できる“ナーチャリングの型”を手にできる構成です。

リード育成を再設計したい方、商談化の壁を突破したい方は、ぜひご参加ください。

■開催概要

タイトル：＼各施策最低これだけやっておきたい!／ ナーチャリングの最適解8選

開催日時：2月4日(水) 15:00～17:30（生放送）、2月5日(木) 15:00～17:30（アーカイブ）

参加費 ：無料

申込URL：https://media-nex-pro.v2.nex-pro.com/campaign/89400/apply?np_source=shanon