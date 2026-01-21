＼各施策最低これだけやっておきたい!／ ナーチャリングの最適解8選
株式会社シャノン
リードは増えているのに、商談につながらない…。
株式会社シャノンは、2月4日(水)～2月5日(木)に株式会社ネクプロが主催するセミナー「＼各施策最低これだけやっておきたい!／ ナーチャリングの最適解8選」に登壇いたします。
詳細・お申込みはこちら
https://media-nex-pro.v2.nex-pro.com/campaign/89400/apply?np_source=shanon
■ウェビナー内容
リードは増えているのに、商談につながらない…。
AI活用によりコンテンツは増え、リードは増加しているものの、ナーチャリングにおいて悩まれてる方は多いのではないでしょうか。
メール、YouTube、SEO、広告、インサイドセールス、ウェビナー、ホワイトペーパー。
各施策を個別に頑張っているのに"育成導線がつながらない"ことが多くの企業の共通課題です。
本ウェビナーでは、８つの施策それぞれで“最低限やっておきたい”ナーチャリングの最適解を、実例・データ・現場の悩みとともに徹底解説します。
すぐに明日から実践できる“ナーチャリングの型”を手にできる構成です。
リード育成を再設計したい方、商談化の壁を突破したい方は、ぜひご参加ください。
■開催概要
タイトル：＼各施策最低これだけやっておきたい!／ ナーチャリングの最適解8選
開催日時：2月4日(水) 15:00～17:30（生放送）、2月5日(木) 15:00～17:30（アーカイブ）
参加費 ：無料
申込URL：https://media-nex-pro.v2.nex-pro.com/campaign/89400/apply?np_source=shanon