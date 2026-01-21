2/27公開 映画『木挽町のあだ討ち』× 富澤商店 公開記念プレゼントキャンペーン開催のお知らせ

株式会社富澤商店

日本最大級の製菓・製パン材料・器具専門店として創業106年を迎える株式会社富澤商店は、2026年2月27日（金）公開の映画『木挽町のあだ討ち』の公開を記念し、作品の魅力をより多くの方にお楽しみいただくことを目的としたプレゼントキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、2026年1月27日（火）より、富澤商店公式オンラインショップおよび直営店で実施する、映画オリジナルグッズが当たるマストバイキャンペーンと、商品の購入不要で応募でき、富澤商店の商品と映画オリジナルグッズのセットが当たる富澤商店公式SNSキャンペーンの2本立てで開催いたします。

富澤商店公式オンラインショップおよび直営店で実施するマストバイキャンペーンでは、期間中、税込3,000円以上お買い上げのうえご応募いただいた方の中から抽選で、映画の世界観をモチーフにしたトートバッグやタンブラー、箸セット、バスソルトなどのオリジナルグッズをプレゼントいたします。

また、富澤商店公式SNSで実施するSNSキャンペーンでは、商品のご購入は不要で、SNS上の指定条件を満たすことでどなたでも簡単にご応募いただけます。抽選で、富澤商店の商品と映画オリジナルグッズのセットをプレゼントいたします。

■公式オンラインショップ＆直営店実施 マストバイキャンペーンについて

【キャンペーン期間】

2026年1月27日（火）0:00 ～ 2026年2月28日（土）23:59

※購入および応募可能期間

【賞品 ～映画オリジナルグッズ～ 】A賞：トートバッグ

（5名様）

B賞：タンブラー

（5名様）

C賞：箸セット

（5名様）

D賞：雪解けバスソルト

（25名様）

※A賞のトートバッグのデザインは開発中です。 ※画像はイメージです。

【応募条件】

キャンペーン期間中、富澤商店（公式オンラインショップ／富澤商店直営店※）にて税込3,000円以上ご購入いただいた方

※他テナント様との集合レジを設置している直営店でのお買い物の場合は、レシート内の富澤商店商品の合計金額が税込3,000円以上である必要があります。

※富澤商店コーナー設置店舗、モール店（Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング）、富澤商店 for Business、富澤商店卸でのお買い物は対象外となります。

【応募方法】

１. 富澤商店で応募条件を満たすお買い物をする。

２. キャンペーンページ内の「応募フォームはこちら」より専用応募フォームへアクセス。

３. 注文番号（直営店でのご購入の場合はレシート画像を添付）および必要事項を入力し、応募完了。

※キャンペーン期間中、条件を満たしたご応募であれば何度でもご応募いただけます（当選はお一人様1回まで）。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※応募フォームの管理、抽選および賞品発送業務は東映株式会社が実施いたします。

■映画『木挽町のあだ討ち』について

◇ キャンペーンページはこちら ◇ :https://tomiz.com/contents/kobikicho-promotion/?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=press_release[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6hEpWxFAXhk ]その真実が紐解かれる時、人の情けと驚きが感動を呼ぶ。

芝居小屋の囃子が響く江戸・木挽町。ある雪の降る夜に起きた大事件として、語り草となった見事な仇討ち。しかし、そこには誰も知ることのなかった＜もう一つの物語＞が隠されていたーーー。

やさしい嘘に包まれた、心温まる爽快な逆転劇。

直木賞・山本周五郎賞W受賞、数々のミステリー賞を制した傑作時代小説がついに映画化。事の真相を探る田舎侍に、柄本佑。謎の背後に見え隠れする黒幕に、渡辺謙。さらに、長尾謙杜、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、沢口靖子ら豪華実力派が集結。 時代劇の名匠・源孝志監督が、卓越した映像美でミステリーの先にある人情ドラマを鮮やかに彩る。時代劇と歌舞伎のプロフェッショナルが創り上げた様式美と、知的好奇心を刺激する圧倒的な世界観。物語は、時代劇の枠を超えた極上の本格エンターテインメントへと昇華した。



【作品情報】

■タイトル：木挽町のあだ討ち

■原作：永井紗耶子『木挽町のあだ討ち』（新潮文庫刊）

■監督・脚本：源 孝志

■出演：柄本 佑

長尾謙杜 瀬戸康史 滝藤賢一

山口馬木也 愛希れいか イモトアヤコ 冨家ノリマサ 野村周平

高橋和也 正名僕蔵 本田博太郎 石橋蓮司

沢口靖子 北村一輝

渡辺 謙

■公開表記：2026年2月27日（金）全国公開

■配給：東映

■コピーライト：(C)2026「木挽町のあだ討ち」製作委員会 (C)2023 永井紗耶子／新潮社

■指定条件で簡単応募！SNSキャンペーンについて

◇映画『木挽町のあだ討ち』公式サイト◇ :https://kobikicho-movie.jp/

富澤商店公式Xおよび公式Instagramでは、富澤商店の商品と映画オリジナルグッズが当たるSNS限定キャンペーンを開催いたします。

各プラットフォームにて、リポスト等の所定の条件を満たすことでご応募いただけますので、ぜひ本キャンペーンとあわせてご参加ください。

富澤商店公式 Instagram :https://www.instagram.com/stories/tomizawa_shouten/富澤商店公式 X :https://x.com/TomizawaShouten■株式会社富澤商店

実店舗販売とEC、卸販売を通じパンやお菓子の材料をはじめ、器具・道具やラッピング資材、スパイス、和菓子材料、洋食材、和食材、豆、中華、エスニックにいたるまでの幅広いカテゴリー、産地・品質にこだわった10,000以上の食材を中心とした豊富なアイテムをリーズナブルな適正価格でお客様へお届けしております。

〈会社概要〉

社名：株式会社富澤商店

代表取締役：富澤 淳

事業内容：

・製菓製パン食材、器具専門店を運営(実店舗・ECサイト)

・オリジナル食材、器具、ラッピング資材の商品開発

・オリジナル器具、ラッピング資材の輸入

・菓子製造業、食品・食料品製造業、瓶詰・缶詰製造工場運営



コーポレートサイト：https://official.tomiz.com/(https://official.tomiz.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=press_release)

富澤商店オンラインショップ：https://tomiz.com/(https://tomiz.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=press_release)

富澤商店卸オンラインショップ：https://b2b.tomiz.com/(https://b2b.tomiz.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=other&utm_campaign=press_release)