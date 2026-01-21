就活前学生×島根県内企業ゲーム型交流イベント「しまね企業ディスカバリー」参加学生募集中！

写真拡大

島根県




■事業概要


　全国的な就職活動の早期化をふまえ、低学年次の学生を対象に島根で働くことの魅力等に触れる機会を提供し、県内就職への意識を向上させることを目的として、低学年次の学生と県内企業との対面イベントを開催します。





■イベント名
　「しまね企業ディスカバリー」


　　イベント特設サイト　https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/923437


■開催日時


　令和8年2月24日（火）13：00～16:15（受付　12：40～）


　13:00　オープニング
　13:20　ボードゲームルール説明
　13:45　ゲーム前半（1・2ターン）
　14:25　休憩
　14:35　チャンスタイム（企業交流タイム）
　15:10　ゲーム後半（3・4ターン）
　15:50　結果発表・景品交換
　16:05　エンディング


■会　場


　くにびきメッセ小ホール（島根県松江市学園南1丁目2-1）


■参加対象　


　大学・短大・専門学校など最終学年を除くすべての学生


　申込はこちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYRluZoOpd9XBCbbwK848ZHBTe91LmkYo3DTpCHV4gvCWz-w/viewform)


■主なイベント内容


　☆就活前学生と県内企業とのゲーム型交流イベント！
　　オリジナルのボードゲームを通じて、大人（20代の先輩）の皆さんと対話をしながら島根で暮らし働くことの面白さや魅力を感じてもらいます！


　☆ルールはシンプル！
　　サイコロを振って自分のコマを進めるだけ！止まったマスに応じてミッションが発生！？学生と企業が協力しながらゲームを進めていき、ミッションを通じて自己発見や気づきを得る機会を提供し、将来のインターンシップや


　就職活動に役立つ学びが期待できる内容です！


＜ボードゲームのイメージ動画はこちらから(https://vimeo.com/1150007768?fl=pl&fe=sh)＞


　☆10人の大人（20代の先輩）が参加！
　　たくさんの業種・職種から10人の大人（20代の先輩）が集結！


　☆上位チームには、うれしい景品をプレゼント！
　　来場者プレゼントでクオカード500円分もプレゼント。


＜イベントのポイント＞


１．参加無料！ 　
　無料で参加できます！


２．服装自由！ 　
　スーツの着用は必要なし！ 普段の服装で参加できます！


３．事前準備なし！
　当日は事前準備の必要なく気軽に参加できます！


４．参加特典あり！ 　
　来場者プレゼント（クオカード500円分）に加え、上位チームには嬉しいプレゼント！？　何がもらえるかは、当日のお楽しみ♪


5．しまね就職活動等応援助成金対象イベント！ 　
　イベントへ参加するための交通費・宿泊費を助成します！ 　詳しくはジョブカフェしまねHPしまね就職活動等応援助成金ページをご覧ください。
　https://www.gogo-jobcafe-shimane.jp/joseikin/



チラシのダウンロードはこちらから


https://prtimes.jp/a/?f=d36130-1052-46b234a720352f0af89f7c73a1750f5e.pdf