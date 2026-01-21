【2月18日開催決定！】公務員向けキャリアセミナー「市役所・リクルート・起業の歩みから考える『これからの公務員のキャリア』」を開催します

イシン株式会社

イシン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、公務員向けキャリアセミナー「市役所・リクルート・起業の歩みから考える「これからの公務員のキャリア」～多角的な視点から紐解く、外の世界を知る意義とは～」を開催いたします。

「公務員としての経験は、民間という異なる環境でどう活きるのだろうか？」

「今の仕事を続けながら、自分自身の将来にどのような可能性があるのか？」

日々の業務に真摯に取り組む一方で、ふと立ち止まり、このような想いを抱く方は少なくありません。

しかし、公務員の皆さんが日常的に培っている「公共の視点」や「調整能力」は、民間組織、特に自治体と連携するビジネスの現場において、非常に大きな価値を持つ可能性を秘めています。

本セミナーの登壇者である木藤昭久氏は、愛知県豊橋市役所から経済産業省への出向、リクルートへの転職、そして現在は起業という、行政と民間の境界線を越えた独自のキャリアを歩んできました。安定した環境から、あえて報酬や立場が不透明な環境へと飛び込んだ背景には、どのような葛藤や気づきがあったのでしょうか。

本セミナーでは、木藤氏がそれぞれのステージで見てきた「異なる景色」を共有していただきます。それは単なる転職の勧めではありません。一人の人間として、あるいは元公務員として、「外の世界」を知ることが、個人にとっても、そして回り回って行政組織にとっても、どのようなプラスの循環を生み出すのか。これからの時代に求められる「官民ハイブリッドな視座」を、皆さんと共に探っていきます。

■ 開催概要

（１）開催日時

2026年2月18日(水)19時00分～20時00分



（２）実施方法

ウェビナー形式（zoomウェビナー）

※動画は後日公開(申込者限定)



（３）参加対象

公務員

（４）参加費

無料

（５）主催

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）

（６）ご注意

公務員限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加はご遠慮いただいております。

■ プログラム（予定）

- イントロダクション：多様化する公務員のキャリアパス変化する社会の中で、今「キャリア」を捉え直す意味- 木藤氏の足跡：異なる4つの組織で得た「視点の変化」市役所・経産省・リクルート・経営。それぞれの現場で見えた「共通点」と「相違点」- 公務員から民間へ飛び込んだ際のリアルな葛藤年収や環境の変化をどう受け止め、何をモチベーションにしてきたのか- 一度「外の世界」を知ることで広がる可能性「外」からの視点を持つことが、なぜ行政組織のアップデートに繋がるのか身分に捉われず「地域を良くする」という目的を追求するための選択肢- 自治体ビジネスの現場から見た「公務員のポテンシャル」官民双方の論理を理解する人材が、今後ますます必要とされる理由- 質疑応答：皆さんと共に考えるこれからの働き方

※講演内容は変更となる場合がございます。

■ 登壇者プロフィール

株式会社リクロス 代表取締役 木藤 昭久

1994年愛知県豊橋市生まれ。東北大学を卒業後、2018年に豊橋市役所へ入庁。文化課と中央省庁出向を計4年弱経験後、リクルートで旅行領域の法人営業に従事。その後、株式会社リクロスを創業し、自治体ビジネスの支援に取り組む。これまでの支援実績は設立1年目の企業から上場企業まで。また、分野は教育・環境・福祉・保育・観光・医療・広報・人材・ふるさと納税・公共施設など。

イシン株式会社 執行役員 春見 佳佑

2015年イシン株式会社に入社。入社以来、ベストベンチャー100などのメディア営業を通じて、これまで延べ2,000人を超えるベンチャー経営者と会い、ベンチャー企業の採用や販促のブランディング支援を実施。

新卒3年目で、当時最速で部長に就任し、新規事業の立ち上げや、イシンの新卒採用等を担当し、2023年から執行役員に就任。

自治体通信Online：https://www.jt-tsushin.jp/

■ このような方にオススメ！

■ 参加方法

- 「自分の経験やスキルを、さらに広い視野で活かしたい」と考えている方- 公務員としてのキャリアに誇りを持ちつつ、将来の選択肢を広げておきたい方- 民間企業や起業家が、行政という組織をどのように見ているのか興味がある方- 木藤氏の具体的なキャリア変遷や、意思決定の基準を参考にしたい方

下記からお申込みが可能です。

