「神のみぞ知るセカイ」のオンラインくじが発売決定！　若木民喜の描き下ろしイラストが豪華賞品に！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、若木民喜の大人気漫画『神のみぞ知るセカイ』(小学館「少年サンデーコミックス」刊) の豪華賞品が手に入る＜『神のみぞ知るセカイ』 オンラインくじ＞を、2026年1月28日(水)12時より販売します。

若木民喜先生の新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品を取り揃えております。

パーティードレス衣装のヒロイン達を描いた賞品や、コミックの表紙イラストを集めた賞品などファン必携のアイテムが盛りだくさんです。

また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全18種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜『神のみぞ知るセカイ』 オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年1月28日(水)12:00～2026年2月25日(水)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kaminomi/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！特大タペストリー（全6種）

A賞：選べる！アクリルスタンド（全6種）

B賞：アクリルキーホルダー（全6種）

C賞：ミニ色紙（全12種）

D賞：缶バッジ（全18種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全18種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全6種。ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

