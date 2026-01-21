美プロ調べ「2025年12月　最低賃金から見る美容業界の給料調査」～神奈川版～

Zenken株式会社

Zenken株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 順之亮）は、2025年12月に「最低賃金から見る美容業界の給料調査」を実施しました。本調査は、美容業界専門の求人サイト『美プロ』に掲載されている求人募集時の給料を抽出し、職種別・雇用形態別・地域別の最低賃金との差を算出しました。




神奈川県の美容業界における採用時給料に関する調査結果（正社員）2025年12月美プロ調べ

神奈川県の美容業界における採用時給料に関する調査結果（アルバイト・パート）2025年12月美プロ調べ


注）当グラフにおける正社員の月給額は時給額×平均出勤日数22日×平均労働時間8時間にて算出しています。また、アルバイト・パートの時給額は月給額÷平均出勤日数22日÷平均労働時間8時間にて算出後、小数点以下を切り捨てています。



【調査結果】 ※神奈川県の最低賃金：1,225円を基準とした差異

■正社員


2025年12月時点で、


美容師求人+31,056円/月（246,656円）


エステティシャン求人+31,829円/月（247,429円）


ネイリスト求人+14,400円/月（230,000円）


アイリスト求人+20,638円/月（236,238円）


という結果となった。



■アルバイト・パート


2025年12月時点で、


美容師求人+130円/月（1,355円）


エステティシャン求人+38円/月（1,263円）


アイリスト求人+87円/月（1,312円）


という結果となった。




【調査概要】

■調査期間


2025年12月



■調査機関


自社調査



■調査対象


2025年12月時点で『美プロ』に掲載されている「神奈川県」の「美容師・エステティシャン・ネイリスト・アイリスト」求人。



■調査方法


2025年12月時点で『美プロ』に掲載されている「神奈川県」の「美容師・エステティシャン・ネイリスト・アイリスト」求人における「正社員」「アルバイト・パート」の給料を抽出。




「美プロとは？」 https://www.kenkou-job.com/

美容師、エステティシャン、ネイリスト、アイリストなど、美容業界に特化した求人を掲載する『美プロ』。サービス開始から約20年、累計25,000社以上の企業様にご利用いただいております。



今後も『美プロ』では、美容業界専門の良質な求人情報を提供し、人材市場の流動性を促進し続けることで美容業界への更なる貢献を目指してまいります。




【Zenken株式会社　会社概要】

会社名　　： Zenken株式会社
代表者　　： 代表取締役社長 林 順之亮
本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1　麻布台ヒルズ 森JPタワー22F
創業　　　： 1975年（昭和50年）5月2日
設立　　　： 1978年（昭和53年）7月14日
資本金　　： 439,530千円（2025年6月30日現在）
上場市場　： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）
オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/