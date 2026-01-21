【G-MODEアーカイブス+】人気メカアクションシリーズ『ARMORED CORE MOBILE 3』が、15年越しに復刻！Nintendo Switch／Steamにて1月22日(木)配信決定！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて『ARMORED CORE MOBILE 3』を、Nintendo Switch(TM)／Steam(R)で1月22日(木)に配信することをお知らせいたします。

フロム・ソフトウェア作品『ARMORED CORE MOBILE 3』が、Nintendo Switch／Steamにて、1月22日(木)に配信決定いたしました。

本作は、G-MODEアーカイブス+にて好評配信中の「ARMORED CORE MOBILE MISSION」「ARMORED CORE MOBILE 2」に続くシリーズタイトルであり、これまで多くの方から復刻を望む声をいただいていた作品です。

自由自在なカスタマイズの楽しさはそのままに、機体のディテールやエフェクトの描画、戦闘のスピード感が大幅に進化。かつてのフィーチャーフォン版とは思えないほどの、臨場感溢れる戦闘をぜひお楽しみください！

【Nintendo Switch ストアページ】

後日公開予定です。

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/4192760

※ウィッシュリスト登録募集中！

■G-MODEアーカイブス+『ARMORED CORE MOBILE 3』作品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZSogl72z1CA ]

数知れぬ勢力が割拠する混乱の世界。

ただ生き延びるために、戦場へと踏み出す。

本作は、フロム・ソフトウェアの人気3D戦闘メカアクションシリーズ「アーマード・コア」の、2007年にフィーチャーフォン向けにリリースされたタイトルの移植版です。

家庭用ゲーム機版『アーマード・コア ネクサス』と『アーマード・コア ラストレイヴン』をつなぐストーリーを背景に、モバイル版オリジナルのストーリーが展開されます。

本作では「アーマード・コア モバイル」シリーズ初となるミッション制を採用。

機体の各部位のパーツを選び自分だけの機体を構成しながら、各ミッションに設定された“作戦目標”の達成に挑みます。高評価でミッションをクリアしてレイヴンランク「S」の獲得を目指しましょう。

市街地や荒野を舞台とした、襲撃や防衛などさまざまなシチュエーションでのスピード感あふれる戦闘をお楽しみください。

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE 3

【価格】1,100円(税込)

【ジャンル】3D戦闘メカアクション

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch、Steam

【対応言語】日本語

【IARC】7+

【コピーライト】(C) FromSoftware, Inc. (C) G-MODE Corporation

【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/fromsoftware/armoredcoremobile3/(https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/atlus/stelladeusrenkin/)

【YouTube】https://youtu.be/ZSogl72z1CA

■「ARMORED CORE MOBILE」シリーズ好評配信中！

▼G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE MISSION

https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/fromsoftware/armoredcoremobilemission/

▼G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE 2

https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/fromsoftware/armoredcoremobile2/

■G-MODEアーカイブスとは

「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。

「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。

フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。

【G-MODEアーカイブス ポータルサイト】https://gmodecorp.com/gmodearchives/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。