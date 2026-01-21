【G-MODEアーカイブス+】人気メカアクションシリーズ『ARMORED CORE MOBILE 3』が、15年越しに復刻！Nintendo Switch／Steamにて1月22日(木)配信決定！
株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて『ARMORED CORE MOBILE 3』を、Nintendo Switch(TM)／Steam(R)で1月22日(木)に配信することをお知らせいたします。
フロム・ソフトウェア作品『ARMORED CORE MOBILE 3』が、Nintendo Switch／Steamにて、1月22日(木)に配信決定いたしました。
本作は、G-MODEアーカイブス+にて好評配信中の「ARMORED CORE MOBILE MISSION」「ARMORED CORE MOBILE 2」に続くシリーズタイトルであり、これまで多くの方から復刻を望む声をいただいていた作品です。
自由自在なカスタマイズの楽しさはそのままに、機体のディテールやエフェクトの描画、戦闘のスピード感が大幅に進化。かつてのフィーチャーフォン版とは思えないほどの、臨場感溢れる戦闘をぜひお楽しみください！
【Nintendo Switch ストアページ】
後日公開予定です。
【Steam ストアページ】
https://store.steampowered.com/app/4192760
※ウィッシュリスト登録募集中！
■G-MODEアーカイブス+『ARMORED CORE MOBILE 3』作品概要[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZSogl72z1CA ]
数知れぬ勢力が割拠する混乱の世界。
ただ生き延びるために、戦場へと踏み出す。
本作は、フロム・ソフトウェアの人気3D戦闘メカアクションシリーズ「アーマード・コア」の、2007年にフィーチャーフォン向けにリリースされたタイトルの移植版です。
家庭用ゲーム機版『アーマード・コア ネクサス』と『アーマード・コア ラストレイヴン』をつなぐストーリーを背景に、モバイル版オリジナルのストーリーが展開されます。
本作では「アーマード・コア モバイル」シリーズ初となるミッション制を採用。
機体の各部位のパーツを選び自分だけの機体を構成しながら、各ミッションに設定された“作戦目標”の達成に挑みます。高評価でミッションをクリアしてレイヴンランク「S」の獲得を目指しましょう。
市街地や荒野を舞台とした、襲撃や防衛などさまざまなシチュエーションでのスピード感あふれる戦闘をお楽しみください。
【タイトル】G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE 3
【価格】1,100円(税込)
【ジャンル】3D戦闘メカアクション
【ゲームプレイ人数】1人
【対応機種】Nintendo Switch、Steam
【対応言語】日本語
【IARC】7+
【コピーライト】(C) FromSoftware, Inc. (C) G-MODE Corporation
【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/fromsoftware/armoredcoremobile3/(https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/atlus/stelladeusrenkin/)
【YouTube】https://youtu.be/ZSogl72z1CA
【Nintendo Switch ストアページ】
後日公開予定です。
【Steam ストアページ】
https://store.steampowered.com/app/4192760
■「ARMORED CORE MOBILE」シリーズ好評配信中！
▼G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE MISSION
https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/fromsoftware/armoredcoremobilemission/
▼G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE 2
https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/fromsoftware/armoredcoremobile2/
■G-MODEアーカイブスとは
「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。
「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。
フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。
【G-MODEアーカイブス ポータルサイト】https://gmodecorp.com/gmodearchives/
■株式会社ジー・モードについて
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
【公式Web】https://gmodecorp.com
【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR
【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp
【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR
【Weibo】https://weibo.com/gmodepr
【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741
【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE
※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。
※画像や動画はすべて現在開発中のものです。