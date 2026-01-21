【AI時代の営業支援】ＤＭ発送の老舗サン・プロンプト、決裁者アプローチ特化の手紙施策「アクションＤＭ／シナリオＤＭ」提供開始

株式会社サン・プロンプト

DM発送・D2C・EC通販物流のエキスパート 株式会社サン・プロンプト（代表取締役社長：中野俊克、本社：東京都杉並区、自社業務センター：埼玉県新座市）は、中小企業向け営業・マーケティング支援のプロフェッショナル SCW OFFICE KANBE（代表：神部哲郎、本事業所在地：東京都千代田区）とパートナーシップを締結し、手紙施策（CxOレター）を用いた営業支援の新サービス「アクションDM」・「シナリオDM」を開始しました。

営業現場で「アプローチしても刺さらない」「オンライン施策に限界を感じる」といった声が増える中、あらためて注目されているのが戦略型の郵送DMです。その効果を最大限に発揮させるため、反応・即アクション誘導型の「アクションDM」と、段階的に信頼関係を構築する「シナリオDM」の２つのラインナップで提供します。

これにより中小企業が直面する新規開拓の壁や決裁者との接点不足といった課題を解決し、持続可能な営業活動の基盤構築を支援します。

新サービス開発の背景：郵送DMのようなアナログ施策はもう時代遅れなのか？

デジタルマーケティングが主流の時代において、郵送DMは本当に効果があるのか？

そういった疑問を持つ企業も多いでしょう。しかし、現実にはターゲットに確実に届く、開封率や行動喚起率が高い、読み手の興味を引きやすい、オンライン施策との相乗効果が期待できるなど、デジタルにはない強みが数多く、再び郵送DMが見直されつつあります。

新規顧客の獲得や決裁者との関係構築は、多くの企業にとって最大の課題です。

特に、

- SaaSやAI等のITサービス業界- 各種コンサルティング業界- 不動産業界- 人材業界- 製造業- 専門商社

など、営業プロセスが複雑化しやすい業界では、適切な戦略なしに成長を続けることは困難です。

サン・プロンプトは、創業から３８年にわたり蓄積された郵送DMに関するノウハウを活かし、DM発送を単なる印刷・配送サービスではなく、企業の営業活動と連携するマーケティングツールとして活用する新たな事業展開を進めています。

一方で、SCW OFFICE KANBEは、創業１２年で３５０以上の様々なプロジェクトを手掛ける中で、郵送DMが決裁者アプローチにおける有効な営業戦略の一環として捉え、セールスシナリオを描き、その設計・施策・実行までをトータルサポート。アナログとデジタルを掛け合わせた融合施策など、あらゆる企業の実情に即したサービスを提供しています。

双方のノウハウを融合し、営業とマーケティングをシームレスに連携させることで、新サービスを提供してまいります。

本サービス内容

「アクションDM」：反応・即アクション誘導型のDM施策

「アクションDM」：反応・即アクション誘導型のDM施策

一通で決裁者の心を動かし、即アクションへ導く反応・即アクション誘導型の高インパクト型DM

“届く・読まれる・動かす”を前提に設計された一撃必達のDM施策。

個別QR（※当社サービス：探Qメール URL: https://www.dm-pro.net/tanq/）で「誰が・いつ・どんな行動をしたか」をリアルタイム可視化し、即営業につなげる。営業戦略に合わせた「データのあるDM」を実現。

アクションDMの特徴

- 強いコピーとデザインで印象付け- 伝えたい要点にフォーカスしたコンパクト設計- 特製封筒・加工など物理的な差別化も対応- 同封する案内・冊子など営業資料との連動設計も可能

このようなケースで使えます

「シナリオDM」：段階的に信頼関係を構築するDM施策

- 展示会・セミナー・ウェビナー集客を強化したい- 新サービス訴求や商談数を増やしたい- 決裁者アプローチで競合との差別化を図りたい「シナリオDM」：段階的に信頼関係を構築するDM施策

複数通で決裁者との信頼を構築する営業シナリオ型DM

「1通で終わるDM」ではなく、1通目→2通目→3通目と段階的に関係を深める設計型アプローチ。初回の注意喚起から関心引き上げ、行動誘導まで1通ごとに明確な目的を設定。ストーリー性ある文面＋個別QR（探Qメール）で「誰が・いつ・どんな反応をしたか」をリアルタイム把握。デジタル施策（ウェビナー・LP・動画等）とも連動し、アナログ×デジタルの橋渡し役として機能

シナリオDMの特徴

- 1通ごとに明確な目的を持たせた設計（例：注意喚起 → 興味喚起 → 行動誘導）- ストーリー性ある文章構成- 1通ごとにコンテンツ・訴求を変えられる柔軟性- オンライン施策（ウェビナー・動画・フォーム）との併用- 探Qメールで個別の反応を営業にリアルタイム通知

このようなケースで使えます

- エンタープライズ企業向けの決裁者アプローチを強化したい- 高単価商材を扱うコンサルティングサービス・SaaS・AI企業向け- 顧客育成型のBtoB営業を重視している- インサイドセールスの突破率を高めたい

今後の展開

今後も双方の強みを活かし、中小企業の営業活動を支援してまいります。

本リリースを見た方限定で無料相談10社受付中です。新年度が始まるタイミングで、決裁者に届く「DM戦略」を活用したい企業様は下記の連絡先まで、ぜひお問い合わせください。

アクションDM／シナリオDMサービスサイト

https://www.dm-pro.net/asdm/

会社・事業概要

お問合せはこちら :https://www.dm-pro.net/asdm/

株式会社サン・プロンプト

- 代表取締役社長： 中野 俊克- 設立年：1989年（創業３８年）- 所在地本社（営業本部） 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-2-1 巳善ビル４階新座センター 〒352-0004 埼玉県新座市大和田2-4-43EC通販Ｄ２Ｃセンター 〒352-0004 埼玉県新座市大和田2-3-10高円寺メーリングセンター 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南5-44-1- 従業員：70名（パートスタッフ含む）- 事業内容：D2C・EC通販物流代行、DM発送- 特徴：DM発送と企業の営業活動・マーケティング活動を連携させた新事業を推進- 公式サイト： https://www.sunprompt.co.jp/- 事業サイト： https://www.dm-pro.net/- 認定資格 プライバシーマーク、ISO27001、ISO9001

SCW OFFICE KANBE

- 代表： 神部 哲郎- 設立年： 2015年（創業１２年）- 所在地： 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町一丁目8番4号アルテール秋葉原708- 事業内容： 中小企業向け営業・マーケティング支援、各種コンテンツ制作、番組企画制作- 特徴： デジタルとアナログを掛け合わせた営業戦略を提供、低コストから実施できる施策を支援- 公式サイト： https://sales-cw.jp/- 事業サイト：https://scw-craft.jp/- サービスサイト：https://dm-strategist.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社サン・プロンプト 担当：斉藤 Email:saito@sunprompt.co.jp

以上