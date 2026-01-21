「HR FUTURE CONFERENCE 2026 春 in 東京」KEYNOTEの全登壇者が決定

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音）は、2026年4月16日（木）に開催する「HR FUTURE CONFERENCE 2026 春 in 東京（以下、「本イベント」）」のKEYNOTEの全登壇者が決定したことをお知らせします。

本イベントでは、経営者や人事担当者を対象に、業界トップリーダーによる基調講演、出展企業、来場者同士のネットワーキングを通じて、これからの人事に求められる視点を学んだり、サービスの比較検討や疑問解消を行ったりすることができます。また、オフラインならではのリアルな接点や出会いの場の提供を通して、実践的な学びの習得やつながりの創出をサポートします。

本イベントのKEYNOTEでは、以下のテーマを取り上げます。

アサヒグループジャパン株式会社 常務執行役員 Chief People Officer

黒川 華恵 氏

株式会社レゾナック・ホールディングス 取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO）

染宮 秀樹 氏

一橋大学 名誉教授 / 一橋大学CFO教育研究センター長

伊藤 邦雄 氏

テーマ：PBR世界水準への挑戦 ～AI時代の人的資本ROI戦略

概要：日本企業が直面する企業価値評価の課題を背景に、人的資本経営が市場からの評価を左右する重要テーマとして注目されています。本セッションでは、人的資本価値最大化に挑むトップリーダーと、同分野の第一人者を迎え、世界水準を見据えた人的資本経営の本質を探ります。AI時代における人的資本投資の考え方や、企業価値向上に向けた実践知を多角的に議論します。職能を超えた戦略的示唆を通じ、持続的な価値創造へのヒントを提供します。

ブーストキャピタル株式会社 代表取締役

小澤 隆生 氏

UntroD Capital Japan株式会社 代表取締役社長

永田 暁彦 氏

武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長

Musashino Valley 代表 / 元Yahoo!アカデミア学長 / Voicyパーソナリティ

伊藤 羊一 氏

テーマ：異能キャリアのつくり方・育て方

概要：終身雇用や年功序列といった従来の人事制度が転換期を迎える中、組織に変革をもたらす「異能人材」の確保と育成が急務となっています。本セッションでは、独自のキャリアを切り拓き、現在は投資家・経営者・教育者として活躍する3名のリーダーが登壇。ドキュメントや従来の評価制度では測れない「潜在能力（ポテンシャル）」の見抜き方と、変革人材への投資判断の要諦について、実体験に基づいた議論を展開します。

株式会社people first 代表取締役

八木 洋介 氏

YKK AP株式会社 専務執行役員 CHRO

西田 政之 氏

株式会社エクサウィザーズ はたらくAI＆DX研究所 所長

石原 直子 氏

テーマ：戦略人事のOS進化論「勝てる組織インフラ」へ ～変革リーダーたちの実践知

概要：人的資本経営やジョブ型への移行、エンゲージメント向上といった施策が語られる一方で、多くの日本企業では旧来の慣習や複雑な制度運用がボトルネックとなり、戦略の実行が阻害されています。本セッションでは、この根本原因を「組織のOS（基盤）」の制度疲労と捉え、「管理から価値創造へ」「同質性から個の尊重へ」とアップデートし、経営成果に直結する「勝てる組織インフラ」をいかに構築するかを議論します。

損害保険ジャパン株式会社 常務執行役員 CHRO・CCuO

酒井 香世子 氏

株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長

小室 淑恵 氏

早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール 教授

入山 章栄 氏

テーマ：新エンゲージメント論：資本を「組織の動的な強さ」に～人事のパラダイムシフト

概要：かつてない人材流動化と環境変化の中、日本企業には従来型の管理を超えた組織変革が求められています。本セッションでは、人的資本を「制度」ではなく、環境変化に応じて進化し続ける組織の「動的な強さ」として捉え直す、新たなエンゲージメント論を提示します。CHRO、経営コンサルタント、経営学者という異なる立場の実践知を交差させ、人と組織が共に成長するための本質を探求します。持続的競争力を生み出す人的資本経営の次なるパラダイムを描きます。

講演内容、タイムテーブルの詳細は、特設サイトをご覧ください。

【「HR FUTURE CONFERENCE 2026 春 in 東京」開催概要】

開催日：2026年4月16日（木）

場所：虎ノ門ヒルズフォーラム5階

参加費：無料・申込制

事前申込/特設サイトURL：https://event-page.jp/hrfc/

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

以上

