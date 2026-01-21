シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ「桃源暗鬼」のグッズの予約販売を下記サイトにて1月21日（水）から開始いたしました。

TVアニメ「桃源暗鬼」の新商品が発売決定！

個性豊かな「桃源暗鬼」のキャラクターたちが

大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場！

【モンスターの着ぐるみ】がテーマのコスチュームに注目です！🌷

この機会に是非、お手元にどうぞ。

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約期間：2026年1月21日（水）12:00～2026年2月12日（木）23:59まで

■出荷予定日：2026年4月上旬予定

～～商品ラインナップのご紹介～～

(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル８階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売