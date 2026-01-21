空港ドキュメンタリーから車、料理の世界事情を知る！2月のおすすめディスカバリーチャンネル人気海外ドキュメンタリー３選

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界中の人々の情熱や好奇心を満たす上質な体験を提供する『ディスカバリーチャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、2月ディスカバリーチャンネルで放送されるラインナップより海外ドキュメンタリーを3選ご紹介いたします。

空港ドキュメンタリーを超え、危機管理の最前線を描く究極のリアリティショー「マイアミ国際空港24時」を2月6日(金)20:30より放送開始。また名車の修理・改善・アップグレードなどプロの技を間近で体感できる究極のハウツーシリーズの第11弾「CAR FIX シーズン11」が2月23日(月)23:00よりスタート。さらに鉄人との料理対決を追う「ボビー・フレイを倒せ！」の新シリーズ「ボビー・フレイを倒せ！ シーズン6」を2月15日(日)14:30より放送いたします。

【ディスカバリーチャンネル2月のおすすめ海外ドキュメンタリー３選】

「マイアミ国際空港24時」 (新シリーズ)

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

世界有数のハブ空港・マイアミ国際空港の舞台裏を克明に描く新シリーズ！

24時間365日稼働する空港では、ハイジャック警報、麻薬密輸、銃器発見、VIPフライト、そして燃料火災といった予測不能な事態が日常的に発生する。

その緊張感に満ちた現場でSWAT、税関、運輸保安局（TSA）、消防、そして空港スタッフが秒単位で変化する状況にどう対応するのかをリアルに追跡。

大規模で多忙を極める空港で繰り広げられる、命と安全を守るためのドラマに迫る。

各エピソードではスリルとスピード、そして人間ドラマが交錯。

単なる空港ドキュメンタリーを超え、危機管理の最前線を描く究極のリアリティショー。

＜エピソード＞

SWAT出動！極限の危機対応

放送日時：2月6日(金) 20：30

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

飛行中の機内で緊急事態が発生。SWATチームが総力を挙げて準備を進める。空港のチームがルールを守らない600人もの乗客を対処する。

転覆事故と麻薬の影

放送日時：2月13日(金) 20：30

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

謎の転覆事故が発生。空港チームがその謎に迫る。警察犬が予想もしていなかった場所に隠されたコカインを見つける。空港で兵士を待つ女性にサプライズが。

銃と札束、そしてテロの影

放送日時：2月20日(金) 20：30

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

弾丸を込めた銃が荷物に紛れ込み、空港が厳戒態勢に。紙幣探知犬が大量の紙幣を発見。世界最大の旅客機は、復路のための準備も大忙し。そんな中、テロ容疑者が武器を持って現れ…。

空港の影に潜む窃盗犯

放送日時：2月27日(金) 20：30

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

ずうずうしい荷物泥棒が空港に出没中。ターゲットは乗客だけではなかった。セキュリティー・チームはおとり作戦を実施する。

＜放送情報＞

■放送局：ディスカバリーチャンネル

■番組名：マイアミ国際空港24時

■放送日時：2月6日(金)20:30スタート

レギュラー：毎週金曜20:30

再放送：日曜13:30ほか

（30分・全6話・新シリーズ）

「CAR FIX シーズン11 」(新シリーズ)

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

名車を修理・改造・アップグレードする人気ハウツードキュメンタリー、第11弾！

カスタムを手掛けるのは、かつて著名なカーデザイナーであるチップ・フースの下で働いていたブライアン・フラーとホットロッドショップのオーナーのジェレミー・バンパス。どちらも受賞経験のある腕利きのビルダーだ。

2人が手掛ける車はハイパフォーマンスでハイグレード。旧車から最新モデルまで多彩な車両を土台に、ハイエンドなパフォーマンスパーツやアフターマーケット製品を駆使した大胆な作業を施し、夢のような車に変身させるのだ。どんな車も見違えるように美しくなり、走りも良くなる。

今シーズンもフォード・マーベリックの90年代風カスタム、ヴィンテージ・ベルエアのブレーキシステム刷新、シボレー・シルバラードのモダンシャシー化、キャデラックのチョップトップ、

さらにはダッジ・コロネットへのトヨタ製2JZエンジン搭載など驚きのプロジェクトが満載。

作業の工程やコツ、実践的なテクニック、道具を丁寧に説明しながら進める様子は車ファン必見！

プロの技を間近で体感できる究極のハウツーシリーズ！

＜エピソード＞

新型フォード・マーベリック

放送日時：2月23日(月) 23：00

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

ジェレミー・バンパスたちは新型フォード・マーベリックに乗って、1990年代の雰囲気を再現する。まずはジェレミーが懐かしい塗装を施す。さらに２人は究極のスピーカーボックスと競技用サウンドシステムを組み立て、このマーベリックを昔のトラックのようにズンズン音がする仕様に仕上げていく。

1953年式シボレー・ベルエア

放送日時：2月23日(月) 23：30

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

なぜブレーキの中でハイドロブーストが、それほど重要なのか？今回２人はシボレー・ベルエアのブレーキを床下配置のハイドロブースト仕様にする方法を紹介。仕上げに直径３インチのカスタムエキゾーストを作る。

＜放送情報＞

■放送局：ディスカバリーチャンネル

■番組名：CAR FIX シーズン11

■放送日時：2月23日(月)23:00スタート

レギュラー：毎週月曜23:00/23:30

再放送：日曜11:00ほか

（30分・全16話・新シーズン）

「ボビー・フレイを倒せ！ シーズン6」 (新シリーズ)

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

あの鉄人との料理対決を追う「ボビー・フレイを倒せ！」の新シリーズ。今回は、過去の挑戦者たちがリベンジを果たそうと再び闘志を燃やす。お馴染みの審査員がボビーを倒そうと強力な助っ人、中古住宅のリノベーションを手がけるスコット兄弟らをゲストに迎え、これまで以上に熱い戦いが繰り広げられる。再挑戦にのぞむシェフたちは自らの名誉と誇りを取り戻すため、この戦いにすべてを賭ける。

＜エピソード＞

エンチラーダ対決

放送日時：2月15日(日) 14：30

Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

中古住宅のリノベーション番組のドルーとジョナサンのスコット兄弟が登場する。スコット・コナントとともに迎える挑戦者は、以前ボビー・フレイに負けてしまったシェフたちだ。テキサス出身のブライス・ベックが作る刺激的な南部料理に、ニューヨークのアンジェロ・ソーサが独自のドミニカ的センスで対抗する。どちらか一方のシェフのみがボビー・フレイを倒して、雪辱を果たすチャンスを手にするのだ。

カルボナーラ対決

放送日時：2月22日(日) 14：30

静かな闘志を燃やすブルース・カルマンがやり残した仕事に取り掛かる。一方、若く有望なジョーダン・アンディーノは前回のボビーとの対戦から腕を磨き、その成果を試そうと意気揚々と登場。フードネットワークでお馴染みのサニー・アンダーソンとジェフ・マウロを味方につけてボビーに立ち向かうのは、汚名返上という目的を果たす実力があるシェフだ。

＜放送情報＞

■放送局：ディスカバリーチャンネル

■番組名：ボビー・フレイを倒せ！ シーズン6

■放送日時：2月15日(日)14:30スタート

レギュラー：毎週日曜14:30

再放送：日曜6:00

■ディスカバリーチャンネル

ディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー！、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。

https://www.discoveryjapan.jp/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。