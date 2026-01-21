「株式会社エイブルコンピュータ」様　新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社エイブルコンピュータ」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。

「株式会社エイブルコンピュータ」 様 新規パートナー決定について

■契約内容

ブロンズパートナー

■法人名/代表者

株式会社エイブルコンピュータ /代表取締役 新田 一也

■連絡先

所在地： 金沢市武蔵町２番１２号フルーツむらはたビル４階

TEL：076-214-8759

公式ホームページ：https://ablecomputer.co.jp

■業務内容

自治体、林業、農業向けの自社プロダクト（ソフトウェア）の企画・開発・サポート及び、大手企業からのソフトウェアの受託開発

■代表 新田一也 様コメント

このたび、ツエーゲン金沢様とパートナー契約を締結できましたことを光栄に存じます。

クラブ理念「挑戦を、この街の伝統に。」に深く共感し、金沢に根ざす企業として、挑戦する皆様を支える一員になりたいと考えました。

クラブの発展と地域の盛り上がりに貢献できるよう、誠実に取り組んでまいります。