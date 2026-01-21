「株式会社エイブルコンピュータ」様 新規パートナー決定のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社エイブルコンピュータ」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。
「株式会社エイブルコンピュータ」 様 新規パートナー決定について
■契約内容
ブロンズパートナー
■法人名/代表者
株式会社エイブルコンピュータ /代表取締役 新田 一也
■連絡先
所在地： 金沢市武蔵町２番１２号フルーツむらはたビル４階
TEL：076-214-8759
公式ホームページ：https://ablecomputer.co.jp
■業務内容
自治体、林業、農業向けの自社プロダクト（ソフトウェア）の企画・開発・サポート及び、大手企業からのソフトウェアの受託開発
■代表 新田一也 様コメント
このたび、ツエーゲン金沢様とパートナー契約を締結できましたことを光栄に存じます。
クラブ理念「挑戦を、この街の伝統に。」に深く共感し、金沢に根ざす企業として、挑戦する皆様を支える一員になりたいと考えました。
クラブの発展と地域の盛り上がりに貢献できるよう、誠実に取り組んでまいります。