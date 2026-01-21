「株式会社エイブルコンピュータ」様　新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン


この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社エイブルコンピュータ」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。


「株式会社エイブルコンピュータ」　様 新規パートナー決定について



■契約内容


ブロンズパートナー　



■法人名/代表者


株式会社エイブルコンピュータ　/代表取締役　新田　一也



■連絡先


所在地： 金沢市武蔵町２番１２号フルーツむらはたビル４階


TEL：076-214-8759


公式ホームページ：https://ablecomputer.co.jp



■業務内容


自治体、林業、農業向けの自社プロダクト（ソフトウェア）の企画・開発・サポート及び、大手企業からのソフトウェアの受託開発



■代表　新田一也　様コメント


このたび、ツエーゲン金沢様とパートナー契約を締結できましたことを光栄に存じます。


クラブ理念「挑戦を、この街の伝統に。」に深く共感し、金沢に根ざす企業として、挑戦する皆様を支える一員になりたいと考えました。


クラブの発展と地域の盛り上がりに貢献できるよう、誠実に取り組んでまいります。