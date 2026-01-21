【阪神梅田本店】思わずパケ買いしたくなる、“まるでスイーツ”な雑貨が登場！食べるだけじゃない、心ときめくバレンタイン

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 2階 イベントテラス「チョコで着飾る私のバレンタイン」

■2月4日(水)→14日(土)

■公式URL： https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12682374_3429.html

阪神梅田本店では、今年も全館で「いちご」に注目したバレンタインを開催中！

2階イベントテラスでは、“選ぶ楽しさ”にあふれたバレンタインイベント、「チョコで着飾る私のバレンタイン」を展開します。贈る相手を思い浮かべながら、そして自分の“ときめき”や“好き”をギュッと込めて。

チョコレートブランドと書店の異色のコラボ商品や、日本初上陸の韓国ブランドなどが集まる、この期間限定のスペシャルなイベントをぜひご取材ください！

◎まるで“チョコレートのパッケージ”なブックカバーが登場！

チョコレートブランド『喫茶ペンギン』と、オリジナルデザインのブックカバーが人気の書店『正和堂書店』が初コラボ！

『喫茶ペンギン』で人気のブック型ボックスアソート「旅とダイアリー」シリーズや、“ペンギン”をかたどった缶商品が、そのままブックカバーとしおりになって登場します。贈り物にも、ご自分用にもぴったり。

さらに、『正和堂書店』のステッカーやマグネットが初登場するのに加え、2月4日(水)から6日(金)の3日間は、『喫茶ペンギン』のチョコレートも販売します。見て楽しい、食べておいしい、心温まるコラボレーションです。

喫茶ペンギンブックカバー＋しおり（2種各1枚）440円チョコレートのボックス（中央・左下）と見分けがつかないほどそっくりなブックカバーとしおり

■喫茶ペンギン

洋菓子メーカーモロゾフ株式会社がプロデュースする、“旅好き”の店主がひとりで営む喫茶店をコンセプトにしたチョコレートブランド。

店の片隅の本棚には、旅で出会った人たちとの思い出やその人たちと交わしたちょっといい言葉を記録した手記が置いてある。束の間のお休みをもらい、旅に出て、帰国した店主。素敵な旅のイラストを沿えて、旅先で出会った思い出の味わいをチョコレートにしてお届けします。

■正和堂書店

大阪・鶴見で1970年に創業した町の本屋さん。来店のきっかけにとデザインした、ユニークでレトロなデザインのオリジナルブックカバーがSNSで大人気となり、海外からも注目を集めるブランドです。

◎世界で1つのオリジナルキーホルダーを作ろう！

韓国で人気のカスタム・キーボードキーリングブランド『MUYONGZIYONG』が日本初登場。

168種類のキーキャップと複数のスイッチを組み合わせ、自分だけのキーリングを制作できる体験型ポップアップです。

バレンタイン限定で、いちごをテーマにしたキーボードキーリングも販売！シーズンカラーのキーキャップと特別なアクリルチャームを組み合わせた限定アイテムをお見逃しなく。

バレンタイン限定 いちごキーリング（レッド/ピンク）各4,290円

■MUYONGZIYONG（ムヨンジヨン）

「USELESS（無用之物）」ではなく、「USEFUL（無用之用）」。

誰もが自分なりの意味を持つことができると信じ、小さな笑顔と余白を生み出すブランドです。

◎チョコレート、いちご、クッキー、、、まるで食べられそうなアクセサリー！

スイーツアクセサリーを展開する『Q-pot.』から、想いを届ける「Q-pot. 2026 Love Heart Valentine」が到着。

心ときめくいちごやチョコレートのスイーツをモチーフにした、大人の甘さが広がるアクセサリーが勢揃い！自分へも、大切な人へも届けたくなるハートフルなコレクションが盛りだくさんです。

左から）ストロベリーガナッシュ ネックレス（1個）10,450円、バッグチャーム（1個）10,450円、リボンネックレス（1個）14,300円

■Q-pot.

「世界中に笑顔の連鎖を拡げたい」をコンセプトに、ケーキやマカロン、チョコレートなどのスイーツアクセサリーやアパレル、バッグ、カフェスイーツまで幅広く展開する日本のブランド。

思わず誰かに伝えたくなるような遊び心あふれるコンセプトや、見る人を笑顔にするデザイン、Made in Japanにこだわり仕上げた特別な質感が魅力的。

◎プレゼントに、自分買いに、可愛すぎる香りアイテム

レトロ可愛いビジュアルで、プレゼントや自分へのご褒美にピッタリ。

香料を贅沢に使用することで生まれる、お香らしくない、香水のような華やかな香りが特徴です。

イベント限定で、バレンタインセットのほか、パッケージデザインのキーホルダーガチャを実施！

見て、香って、触って。五感で楽しむ「心とろけるメルトな時間」をご堪能ください。

Melt charm gacha（1回）300円〈イベント限定〉お香（1個）1,320円

■Melt

レトロかわいいPOPなパッケージが魅力のフレグランスブランド。

香料を贅沢に使用することで生まれる、香水のような華やかな香りで、メルトなひとときをお届けします。

▼熱量みなぎる若手社員こだわりのセレクトにご注目ください！

Z世代の社員が今までにない新たな視点で企画したこのイベント。

約半年前からじっくりと取り組んできた、“食べるだけではない”バレンタインの新たな楽しみ方を提案します。