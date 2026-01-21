原宿・竹下通りで月間数万人の外国人観光客へダイレクトアプローチ。 訪日外国人のインサイト発掘を支援

株式会社ネオマーケティング

マーケティング支援事業を展開する株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：橋本 光伸、証券コード：4196）は、株式会社エイチ・アイ・エス（以下、HIS）が運営する「原宿ツーリストインフォメーションセンター（以下、原宿TIC）」と連携し、同施設を活用した訪日外国人（インバウンド）向けのリサーチおよびプロモーションサービスの提供を開始いたしました。

■背景と目的

昨今、訪日外国人観光客数は急速に回復・拡大しており、日本国内の企業においてインバウンド需要の取り込みは喫緊の課題となっています。しかしながら、Web調査だけでは「訪日中のリアルな行動・感情」を捉えることが難しく、また街頭調査では「言語の壁」や「回答環境の確保」がハードルとなり、質の高いデータ収集が困難な状況にありました。

こうした課題を解決するため、当社は外国人観光客に人気のエリア「原宿」の玄関口に位置し、多くの旅行者が訪れる「原宿TIC」と連携し、リラックスした環境でのインタビューや、商品を使用したリアルな評価取得を可能にする「インバウンド・マーケティングリサーチ」の提供を開始します。

■「原宿TIC」連携サービスの特長

1. 圧倒的な集客力を持つ「原宿」での定性・定量調査

原宿TICは、月間約200万人が利用するJR原宿駅竹下口から徒歩1分の好立地に位置しています。アメリカ、フランス、オーストラリアや台湾、インドネシアなど、多様な国籍の観光客が訪れるため、ターゲット国籍を絞った調査や、幅広い国籍への網羅的な調査の双方が可能です。

2. 落ち着いた環境での「デプスインタビュー」や「試食・試用調査」

路上での調査とは異なり、TIC内の専用スペースを活用することで、着席してじっくりと回答を得ることが可能です。

● インタビュー調査

観光の動機や日本商品への関心度などを深掘り。

● 会場調査（CLT）

お菓子や飲料の試食、美容家電の試用など、その場での体験に基づいたリアルな評価を収集できます。

● iPadアンケート

多言語対応スタッフのサポートにより、高い回答率と正確なデータを確保します。

～調査イメージ～

3. 旅ナカでの「プロモーション」と「効果測定」

調査だけでなく、商品サンプリングやパンフレット配布、ポスター掲示などのプロモーション施策も実施可能です。さらに、プロモーション接触後の態度変容調査を組み合わせることで、施策の効果を可視化します。

■今後の展開

ネオマーケティングは、本サービスを通じて得られた「訪日外国人の生の声」と当社の持つマーケティングノウハウを掛け合わせ、日本企業のグローバル展開やインバウンド戦略の策定を支援してまいります。また、「推し活」の聖地でもある原宿の特性を活かし、アニメ・キャラクター等のコンテンツに関連した調査メニューの拡充も進める予定です。

■原宿ツーリストインフォメーションセンターについて

HISが運営する観光案内所。多言語対応可能なスタッフが常駐し、観光案内、外貨両替、手荷物預かりなどのサービスを提供しています。

所在地：東京都渋谷区神宮前1-19-11 原宿アッシュビル1F

■株式会社ネオマーケティングについて

会社名：株式会社ネオマーケティング

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本 光伸

証券コード：4196（東京証券取引所 スタンダード市場）

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/

