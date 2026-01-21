【参加者募集！2026年3月4日(水)】自治体通信主催オンラインカンファレンス「現場から始める！自治体DX実装戦略～「縦割り」を超えて実現する、行政課題解決実践メソッド～」を開催します
イシン株式会社
https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202603-01?utm_source=20260121&utm_medium=PRTimes&utm_content=press
イシン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、2026年3月4日(水)に自治体通信オンラインカンファレンス「現場から始める！自治体DX実装戦略～「縦割り」を超えて実現する、行政課題解決実践メソッド～」を開催いたします。
■ 開催概要
（１）開催日時
2026年3月4日（水）9:30～16:30【2部制】
第1部：9:30～12:00
第2部：13:00～16:30
（２）実施方法
ウェビナー形式（zoomウェビナー）
※動画は後日公開(申込者限定)
（３）参加対象
自治体関係者（行政職員・議員）
（４）参加費
無料
（５）主催
自治体通信運営事務局（イシン株式会社）
（６）ご注意
自治体関係者限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加はご遠慮いただいております。
■ 講演内容（予定）
第1部（9:30～12:00）
- 基調講演「地域未来戦略と地域未来交付金について（仮）」
内閣官房 地域未来戦略本部事務局 参事官補佐 大矢 和樹氏
第2部（13:00～16:30）
- 有識者×市長パネルディスカッション「タイトル未定」
崇城大学IoT・AIセンター長、崇城大学情報学部教授、他 星合 隆成 氏
四万十市長 山下 元一郎 氏
- 事例講演「裾野市におけるフロントヤード改革の取組について（仮）」
裾野市 CIO補佐官 千葉 大右 氏
- 現役公務員によるパネルディスカッション
「「縦割りの壁」をどう抜ける？成功&失敗事例に学ぶ、現場発・全庁DX実装の調整術」
地方公務員オンラインサロンbyHOLG
- 「自治体通信による講演」
イシン株式会社 事業統括本部
※その他、自治体や民間企業の事例紹介を予定（随時更新）
※講演タイトルや講演内容等は変更となる場合がございます。
■ 参加方法
下記からお申込みが可能です。
※自治体関係者限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加はご遠慮いただいております。
＜会社概要＞
会社名 ：イシン株式会社
代表取締役社長：西中 大史
所在地 ：東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川9F
設立 ：2005年4月
URL ：https://www.ishin1853.co.jp/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
イシン株式会社 事業統括本部 公民共創企画部
TEL ：03-5291-1580(代表)
Email：jt_webinar@ishin1853.co.jp