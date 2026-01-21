【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM ボランティアスタッフを募集！
徳島市
動物との接し方の解説や、イベント等を補助するボランティアスタッフを募集します。
- こども動物園での活動を中心とした、動物ふれあい補助や動物ガイド等の活動
- 趣味や特技を活かした紙芝居や着ぐるみ等のイベント活動
住所 〒771-4267 徳島市渋野町入道22-1 とくしま動物園ボランティア係
ご不明な点等ございましたら、電話にてご確認ください。
動物との接し方の解説や、イベント等を補助するボランティアスタッフを募集します。
ぜひ、動物園職員と一緒に動物園を盛り上げて行きましょう。
活動内容
- こども動物園での活動を中心とした、動物ふれあい補助や動物ガイド等の活動
- 趣味や特技を活かした紙芝居や着ぐるみ等のイベント活動
活動期間
4月1日から1年間（ただし、継続届の提出により再登録が可能）
応募資格
満18歳以上で、養成講座に参加でき、1年間、かつ月1回以上活動できる人
養成講座
2月28日（土）、3月1日（日） 各日午後1時から午後4時まで
応募方法
養成講座申込書（とくしま動物園HP参照）に必要事項を記載し、動物園まで郵送またはFAXにて応募してください。
応募期限
1月31日（土）（必着）
送付先
住所 〒771-4267 徳島市渋野町入道22-1 とくしま動物園ボランティア係
FAX 088-636-3218
その他
ご不明な点等ございましたら、電話にてご確認ください。
TEL 088-636-3215（休園日はつながりません）
とくしま動物園HP
https://tokushimazoo.jp/info/item.cgi?Id=77
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM 施設概要
■名称
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM
■住所
〒771-4267 徳島市渋野町入道22番地の1
■電話番号
088-636-3215
■営業時間
午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園
■入園料
大人600円、中学生以下無料
本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM
電話：088-636-3215・3216
HP:https://tokushimazoo.jp/