【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　ボランティアスタッフを募集！

写真拡大

徳島市

　動物との接し方の解説や、イベント等を補助するボランティアスタッフを募集します。
　ぜひ、動物園職員と一緒に動物園を盛り上げて行きましょう。


活動内容


- こども動物園での活動を中心とした、動物ふれあい補助や動物ガイド等の活動
- 趣味や特技を活かした紙芝居や着ぐるみ等のイベント活動

活動期間


4月1日から1年間（ただし、継続届の提出により再登録が可能）


応募資格


満18歳以上で、養成講座に参加でき、1年間、かつ月1回以上活動できる人


養成講座


2月28日（土）、3月1日（日）　各日午後1時から午後4時まで


応募方法


養成講座申込書（とくしま動物園HP参照）に必要事項を記載し、動物園まで郵送またはFAXにて応募してください。


応募期限


1月31日（土）（必着）


送付先


住所　〒771-4267　徳島市渋野町入道22-1　とくしま動物園ボランティア係
FAX 　088-636-3218


その他


ご不明な点等ございましたら、電話にてご確認ください。
TEL　088-636-3215（休園日はつながりません）


とくしま動物園HP


https://tokushimazoo.jp/info/item.cgi?Id=77




とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　施設概要


■名称


　とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM


■住所


　〒771-4267　徳島市渋野町入道22番地の1


■電話番号


　088-636-3215


■営業時間


　午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園


■入園料


　大人600円、中学生以下無料


本件に関する報道機関からのお問い合わせ先




とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM


電話：088-636-3215・3216


HP:https://tokushimazoo.jp/