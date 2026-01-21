【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　ボランティアスタッフを募集！

徳島市

動物との接し方の解説や、イベント等を補助するボランティアスタッフを募集します。

ぜひ、動物園職員と一緒に動物園を盛り上げて行きましょう。

活動内容

活動期間

- こども動物園での活動を中心とした、動物ふれあい補助や動物ガイド等の活動- 趣味や特技を活かした紙芝居や着ぐるみ等のイベント活動

4月1日から1年間（ただし、継続届の提出により再登録が可能）

応募資格

満18歳以上で、養成講座に参加でき、1年間、かつ月1回以上活動できる人

養成講座

2月28日（土）、3月1日（日） 各日午後1時から午後4時まで

応募方法

養成講座申込書（とくしま動物園HP参照）に必要事項を記載し、動物園まで郵送またはFAXにて応募してください。

応募期限

1月31日（土）（必着）

送付先

住所 〒771-4267 徳島市渋野町入道22-1 とくしま動物園ボランティア係

FAX 088-636-3218

その他

ご不明な点等ございましたら、電話にてご確認ください。

TEL 088-636-3215（休園日はつながりません）

とくしま動物園HP

https://tokushimazoo.jp/info/item.cgi?Id=77

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM 施設概要

■名称

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM

■住所

〒771-4267 徳島市渋野町入道22番地の1

■電話番号

088-636-3215

■営業時間

午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園

■入園料

大人600円、中学生以下無料

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM

電話：088-636-3215・3216

HP:https://tokushimazoo.jp/