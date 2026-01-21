【徳島市】在宅医療市民公開講座を開催！
徳島市では、「徳島市在宅医療・介護連携推進事業」の一環として、徳島市民の皆さんに在宅医療を身近に感じていただき、今後の選択肢の一つとしていただくことを目的に「在宅医療市民公開講座」を開催します。
今回は、在宅医療をテーマとした映画「ピア～まちをつなぐもの～」の上映とトークセッションを予定しています。映画では、父の跡を継いで訪問診療を始めることとなった若手医師が、患者さんや多職種とのさまざまな経験を経て自分らしく成長していく過程が描かれています。ぜひお気軽にご参加ください。
[講演内容]
「ピア～まちをつなぐもの～」の上映とトークセッション
＜詳細＞
- 映画「ピア～まちをつなぐもの～」の上映
- トークセッション＝徳島市で在宅医療に従事する医師・訪問看護師・薬剤師・ケアマネジャーらが、映画で共感したことや実際の在宅医療の現場について語ります。
[日時]
2月15日（日）14：00～16：10（開場は13：30）
[場所]
徳島グランヴィリオホテル 1階グランヴィリオホール （徳島市万代町３丁目5-1）
※駐車場は数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
[定員]
先着300名（入場には整理券が必要です）
[参加費]
無料
[当日プログラム]
13：30 開場・受付開始
14：00 開会・あいさつ
徳島市長 遠藤彰良氏
徳島市医師会長 宇都宮正登氏
14：10 映画「ピア～まちをつなぐもの～」上映
16：50 トークセッション
16：10 閉会
※タイムスケジュールはあくまで目安となり、前後する場合もございます。
[申込期限]
1月30日（金）（必着）
[申し込み方法]
FAX,はがき、WEBのいずれかでお申し込みください。
※当選の通知は整理券の発送をもってかえさせていただきます。お送りいただいた個人情報は、公開講座の運営に限り使用いたします。ご本人の同意なく第三者に開示・提供することはございません。整理券の発送は２月初旬を予定しています。
【FAXの場合】
下記宛先まで氏名（フリガナ）、住所、電話、年齢をご記入の上お申し込みください。
FAX番号：088-625-3965
【はがきの場合】
下記宛先まで氏名（フリガナ）、住所、電話、年齢をご記入の上ご郵送ください。
〒770-0847 徳島市幸町3-77
徳島市在宅医療支援センター「徳島市在宅医療市民公開講座」係
【WEBの場合】
徳島市在宅医療支援センターHP(https://www.tokushimashi-med.or.jp/zaitakuiryo/15211/)からお申し込みください。
[徳島市在宅医療支援センターHP]
[問い合わせ先]
●徳島市在宅医療支援センター（祝日・年末年始を除く月曜～金曜 9時～17時）
電話番号：088-625-3960
ファクス：088-625-3965
●徳島市健康福祉部健康長寿課
〒770-8571
徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館9階）
電話番号：088-621-5574
ファクス：088-655-6560