株式会社PXPと「脱炭素化促進のための次世代型タンデム太陽電池の社会実装に向けた連携協定」を締結します

神奈川県

県は、脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電の導入を推進しています。このたび、“かながわ発”の次世代型タンデム太陽電池の社会実装に向けて、国内初の実証等に取り組むことに関して、県と株式会社PXPは連携協定を締結することとしましたので、お知らせします。

１ 協定の目的及び今後の取組

神奈川県内の脱炭素化を促進するため、“薄く、軽く、曲げられる”という特長を持つ、かなが

わ発のペロブスカイト太陽電池及びカルコパイライト太陽電池を重ね合わせた、国産の次世代型

タンデム太陽電池の社会実装に向けて、株式会社PXPと連携して取り組みます。

令和8年度は、国内初の取組として、順次、3か所の県有施設において実証を開始します（協定

締結式にて実証場所を発表予定）。

（参考）次世代型タンデム太陽電池の特長

次世代型タンデム太陽電池とは、2種類の異なる太陽電池を積み重ね、それぞれが得意な波長の光を吸収し、高い発電効率を実現する太陽電池のことです。

その上、ペロブスカイト太陽電池とカルコパイライト太陽電池を重ねることで、高い柔軟性を確保できるため、工場や倉庫の屋根等にも設置でき、工場や物流倉庫等が集積する本県において、普及が期

待される新技術であり、言わば“究極”の次世代型太陽電池です。

２ 両者の役割

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1421_1_d54528f0cf8975b398f6428351db2852.jpg?v=202601211251 ]

３ 協定締結式について

（1）実施日時

令和8年1月26日（月曜日） 13時05分から13時30分

（2）会場

県庁本庁舎3階 第2応接室

（3）出席者

・株式会社PXP 代表取締役社長 栗谷川 悟 氏

・神奈川県知事 黒岩 祐治

（4）概要

・協定締結（署名）

・株式会社PXPによる次世代型タンデム太陽電池の説明

・県有施設における実証場所の発表 等

４ 取材について

取材を希望される場合は、1月21日（水曜日）17時00分までに脱炭素戦略本部室の問合せ先

（045-210-4140）まで御連絡ください。

5 協定締結先について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1421_2_901e8f8900d6803a74f527b7a73abe3d.jpg?v=202601211251 ]

《SDGsの推進について》

県では、SDGsの達成にもつながる取組として、地球温暖化防止の取組を一層推進するため、クリーンエネルギーである太陽光発電の活用やイノベーションを通じ、脱炭素社会実現に向けた取組を推進しています。

問合せ先

神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室

連携グループ 電話045-210-4140