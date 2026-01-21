【徳島市】シビックセンター短期文化講座講師募集
シビックセンターでは、美術、舞踊、音楽、文芸などの専門的なスキルや知識をお持ちの方を対象に、1回から3回で学べる短期文化講座の講師を募集します。
令和8年6月と令和9年1月に開講の大人向け(18歳以上対象)講座の講師と、令和8年7月末～8月初旬に開講する夏休みに実施する子ども向け(小学生対象)講座の講師を募集します。
[対象者]
20歳以上で芸術・文化などの専門的な技術を持つ人
[会場]
シビックセンター 活動室(1)／活動室(2)／活動室(3)／活動室(4)
※シビックセンター専用の駐車場はありません。
[講座回数・開講時間]
・１講座１回～３回程度とします。
・１回当たり１時間から２時間までとしますが、講座内容によってはご相談ください。
※同じ曜日、同じ時間の開講としますが、開講の日時、会場が重複した場合など は、希望通りに開講できない場合があります。
[定員]
講座内容、指導方法、会場などを検討のうえ、１５人以上の定員を設定してく ださい。ただし、会場の収容人数までとします。
なお、受講申込者が少ない場合は、開講できない場合があります。
活動室１(50平方メートル )収容人数１６人＜机､イス､教卓､ホワイトボード､スクリーン＞
活動室２(80平方メートル )収容人数３０人＜机､イス､ホワイトボード､ピアノ＞
活動室３(75平方メートル )収容人数４８人＜机､イス､ホワイトボード＞
活動室４(75平方メートル )収容人数３０人＜机､イス､ホワイトボード､洗い場
[採用の可否]
文化振興公社事務局において、提出された応募企画書をもとに、一次審査（書類選考）と二次選考（面接）により決定します。 採用となった講師の講座のみ受講生を募集します。
[申込期限]
1月31日（土）（必着）まで
[申し込み方法]
募集要項をご確認の上、講師応募企画書をシビックセンター３階事務所まで直接・郵送またはFAX、メールでお申し込みください。
大人向け(18才以上対象)講座
[開講期間]
前期：令和８年６月／後期：令和９年１月
[受講生の募集]
前期：令和８年５月初旬から５月中旬まで
後期：令和８年１２月初旬から１２月中旬まで
広報とくしま、シビックセンターのホームページ、募集案内等に掲載します。
子ども向け(小学生対象)講座
[開講期間]
令和8年7月末頃～8月初旬（夏休み期間中）
[受講生の募集]
令和8年7月1日～中旬まで
広報とくしま、シビックセンターのホームページ、募集案内等に掲載します。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
[シビックセンターHP]
https://www.civic-center.jp/civic/entry_582/
[問い合わせ先]
シビックセンター（公益財団法人徳島市文化振興公社）
〒770-0834 徳島市元町１丁目２４番地（シビックセンター内）
TEL：088-626-0408
FAX：088-626-0833
MAIL：kouza@cf.civic-center.jp
休館日：毎月第一火曜日
受付時間：9：00～17：00