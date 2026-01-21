徳島市

シビックセンターでは、美術、舞踊、音楽、文芸などの専門的なスキルや知識をお持ちの方を対象に、1回から3回で学べる短期文化講座の講師を募集します。

令和8年6月と令和9年1月に開講の大人向け(18歳以上対象)講座の講師と、令和8年7月末～8月初旬に開講する夏休みに実施する子ども向け(小学生対象)講座の講師を募集します。

[対象者]

20歳以上で芸術・文化などの専門的な技術を持つ人

[会場]

シビックセンター 活動室(1)／活動室(2)／活動室(3)／活動室(4)

※シビックセンター専用の駐車場はありません。

[講座回数・開講時間]

・１講座１回～３回程度とします。

・１回当たり１時間から２時間までとしますが、講座内容によってはご相談ください。

※同じ曜日、同じ時間の開講としますが、開講の日時、会場が重複した場合など は、希望通りに開講できない場合があります。

[定員]

講座内容、指導方法、会場などを検討のうえ、１５人以上の定員を設定してく ださい。ただし、会場の収容人数までとします。

なお、受講申込者が少ない場合は、開講できない場合があります。

活動室１(50平方メートル )収容人数１６人＜机､イス､教卓､ホワイトボード､スクリーン＞

活動室２(80平方メートル )収容人数３０人＜机､イス､ホワイトボード､ピアノ＞

活動室３(75平方メートル )収容人数４８人＜机､イス､ホワイトボード＞

活動室４(75平方メートル )収容人数３０人＜机､イス､ホワイトボード､洗い場

[採用の可否]

文化振興公社事務局において、提出された応募企画書をもとに、一次審査（書類選考）と二次選考（面接）により決定します。 採用となった講師の講座のみ受講生を募集します。

[申込期限]

1月31日（土）（必着）まで

[申し込み方法]

募集要項をご確認の上、講師応募企画書をシビックセンター３階事務所まで直接・郵送またはFAX、メールでお申し込みください。

大人向け(18才以上対象)講座

[開講期間]

前期：令和８年６月／後期：令和９年１月

[受講生の募集]

前期：令和８年５月初旬から５月中旬まで

後期：令和８年１２月初旬から１２月中旬まで

広報とくしま、シビックセンターのホームページ、募集案内等に掲載します。

子ども向け(小学生対象)講座

[開講期間]

令和8年7月末頃～8月初旬（夏休み期間中）

[受講生の募集]

令和8年7月1日～中旬まで

広報とくしま、シビックセンターのホームページ、募集案内等に掲載します。

[シビックセンターHP]

https://www.civic-center.jp/civic/entry_582/

[問い合わせ先]

シビックセンター（公益財団法人徳島市文化振興公社）

〒770-0834 徳島市元町１丁目２４番地（シビックセンター内）

TEL：088-626-0408

FAX：088-626-0833

MAIL：kouza@cf.civic-center.jp

休館日：毎月第一火曜日

受付時間：9：00～17：00