【徳島市】藍染通信文化講座の受講生を募集します
徳島市
藍の種を自分で植え、育った藍と自然素材を使って、藍染めの魅力を体験していただきます。
[募集受付]
1月15日（木）から先着順で受け付け
[募集人数]
50人（先着）
※定員になり次第締め切らせていただきます。
[講座期間]
3月～12月（毎月1回テキストを送付）
[受講料]
38,500円（ガイドブック・テキスト・教材込み）
[申し込み方法]
必要事項を記入のうえ、受講申込書をFAXしていただくか、電話、E-Mailでお申込みください。
受付ができ次第、受講受付確認書をお送りいたします。
[支払方法]
第1回目のテキスト等をお受け取りになるときに、代金引換でお支払いください。
[シビックセンターHP]
https://www.civic-center.jp/learn/ouchi/
[問い合わせ先]
シビックセンター（公益財団法人徳島市文化振興公社）
〒770-0834 徳島市元町１丁目２４番地（シビックセンター内）
TEL：088-626-0408
FAX：088-626-0833
MAIL：kouza@cf.civic-center.jp
休館日：毎月第一火曜日
受付時間：9：00～17：00