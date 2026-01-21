【徳島市】藍染通信文化講座の受講生を募集します

徳島市

藍の種を自分で植え、育った藍と自然素材を使って、藍染めの魅力を体験していただきます。

[募集受付]

1月15日（木）から先着順で受け付け

[募集人数]

50人（先着）

※定員になり次第締め切らせていただきます。

[講座期間]

3月～12月（毎月1回テキストを送付）

[受講料]

38,500円（ガイドブック・テキスト・教材込み）

[申し込み方法]

必要事項を記入のうえ、受講申込書をFAXしていただくか、電話、E-Mailでお申込みください。

受付ができ次第、受講受付確認書をお送りいたします。

[支払方法]

第1回目のテキスト等をお受け取りになるときに、代金引換でお支払いください。

[シビックセンターHP]

https://www.civic-center.jp/learn/ouchi/

[問い合わせ先]

シビックセンター（公益財団法人徳島市文化振興公社）

〒770-0834 徳島市元町１丁目２４番地（シビックセンター内）

TEL：088-626-0408

FAX：088-626-0833

MAIL：kouza@cf.civic-center.jp

休館日：毎月第一火曜日

受付時間：9：00～17：00