【徳島市】藍染通信文化講座の受講生を募集します

徳島市



藍の種を自分で植え、育った藍と自然素材を使って、藍染めの魅力を体験していただきます。



[募集受付]


1月15日（木）から先着順で受け付け



[募集人数]


50人（先着）


※定員になり次第締め切らせていただきます。



[講座期間]


3月～12月（毎月1回テキストを送付）



[受講料]


38,500円（ガイドブック・テキスト・教材込み）



[申し込み方法]


必要事項を記入のうえ、受講申込書をFAXしていただくか、電話、E-Mailでお申込みください。
受付ができ次第、受講受付確認書をお送りいたします。



[支払方法]


第1回目のテキスト等をお受け取りになるときに、代金引換でお支払いください。



[シビックセンターHP]


https://www.civic-center.jp/learn/ouchi/



[問い合わせ先]


シビックセンター（公益財団法人徳島市文化振興公社）


〒770-0834 徳島市元町１丁目２４番地（シビックセンター内）


TEL：088-626-0408


FAX：088-626-0833


MAIL：kouza@cf.civic-center.jp


休館日：毎月第一火曜日


受付時間：9：00～17：00