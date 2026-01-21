講演会「ペットショップをなくすために ― 法律家の目線から」1月30日開催！

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN／茨城県）は、講演会 「ペットショップをなくすために ― 法律家の目線から」を開催いたします。

本講演では、弁護士でありCAPIN理事でもある坂本博之が登壇し、動物を取り巻く現行の法律や制度、ペットショップを巡る課題について、法律家の視点から分かりやすくお話しします。

動物愛護に関心のある方はもちろん、これまであまり考える機会のなかった方にも、身近な問題として考えていただける内容となっています。

ペットの流通や飼育を「当たり前」として受け止めるのではなく、社会としてどのように命と向き合っていくべきか。 参加者一人ひとりが考えるきっかけとなる講演会です。

本講演会は事前申込不要・参加費無料で、どなたでもご参加いただけます。

どうぞお気軽にお越しください。

■開催概要

講演タイトル：ペットショップをなくすために ― 法律家の目線から

講演者：坂本博之（弁護士／認定NPO法人CAPIN 理事）

日時：2026年1月30日（金）13:00～15:00

会場：二の宮交流センター（茨城県つくば市二の宮4丁目6-2）

参加費：無料

申込：不要

■CAPINについて

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、犬猫の保護・譲渡、地域猫活動（TNR）、啓発活動などを通じて、「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指しています。

公式サイト：https://www.capin.love/

Instagram：https://www.instagram.com/capin/

■ 本件に関するお問い合わせ

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）

理事長 坂本真子美

〒305-0051

茨城県つくば市二の宮2-7-20

Tel：029-851-5580

Mail：mail@capin.love