成人式で“ママ振・姉振”を選ぶ割合が全国で19％に急増｜振袖gram独自調査

今回の調査で明らかになったママ振・姉振の急増という結果を受け、

振袖gramでは、ママ振袖に特化した専門サービス

『魔法のママ振袖』を#振袖gram内(札幌市、新潟市、埼玉県上尾市、名古屋市、沖縄市、那覇市)で展開しています。

「家族の振袖を着たいが、古く見えないか不安」

「サイズや状態が心配」

「どこまで直せばいいのか分からない」さらに今時の振袖レンタルよりオシャレにする事も可能な手作り小物や帯など多数準備

といったママ振特有の悩みに対応するために生まれたのが、このサービスです。

調査サマリー（要点）

成人式で**「ママ振・姉振（家族所有の振袖）」を選ぶ人の割合が全国で１９％に到達**

5年前と比較して約3倍に増加

特に地方・持ち家率が高い地域で顕著

理由は「価格」だけでなく**“思い出”“環境配慮”“小物アレンジ需要”**

調査概要

調査名：成人式における振袖選択に関する意識調査

調査主体：振袖gram

調査方法：オンラインアンケート調査

調査期間：2025年1月10日～2026年 1月10日

調査対象：2025～2026年に成人式を迎える女性 1000名

調査結果１.成人式で「ママ振・姉振」を選ぶ割合が19％に到達

振袖gramの独自調査によると、

**成人式で家族が所有する振袖（ママ振・姉振）を着用する予定、または着用したと回答した人は全国平均で19％**に達しました。

これは、5年前の調査と比較して約3倍となる数字であり、

成人式における振袖選びの価値観が大きく変化していることが明らかになりました。

ミスユニバースティ群馬代表の振袖姿

調査結果２.「価格」だけではない、ママ振が選ばれる3つの理由

ママ振・姉振を選んだ理由（複数回答可）では、以下の結果となりました。

1位：思い出・家族のストーリーを大切にしたい（72％）

2位：新品購入・レンタルに比べて費用を抑えられる54％）

3位：環境に配慮した選択だと感じる（4％）

特に注目すべきは、

「安いから」ではなく、“意味のある選択”としてママ振を選んでいる点です。

Z世代を中心に、

「モノを新しく買う」よりも

「すでにある価値を活かす」考え方が広がっていることがうかがえます。

調査結果３.ママ振需要を支える“今風アレンジ”という新市場

一方で、

「振袖自体は家族のものを使うが、小物やコーディネートは最新にしたい」

という回答も68％に上りました。

実際に振袖gramでは、

半衿・重ね衿の変更

帯・帯揚げ・帯締めの現代的アレンジ

ヘアメイク・撮影スタイルの刷新

といった**“ママ振アップデート”の相談が年々増加**しています。

地域別傾向地方ほど「ママ振・姉振」比率が高い理由

調査を地域別に分析したところ、

地方エリアでは全国平均を大きく上回るママ振選択率が確認されました。

その背景には、

持ち家率が高く、振袖の保管環境が良い

家族行事としての成人式文化が根強い

母・祖母世代との関係性が深い

といった地域特有の生活文化が影響していると考えられます。

スタッフコメント（振袖gram）

ミスユニバーシティ２０２３ 日本大会グランプリ鈴木リオン

「成人式の振袖選びは、“新しいかどうか”ではなく

“自分らしいか、家族とのストーリーがあるか”が重視される時代に入っています。

ママ振・姉振は、その象徴的な存在です。」

今後の展望振袖は「所有」から「編集」する時代へ

今回の調査結果から、

成人式における振袖は

『一から選ぶもの』ではなく『自分らしく編集するもの』へと変化していることが分かりました。

振袖gramでは今後も、

家族の振袖を活かす提案

後悔しない成人式づくり

価格や契約の透明化

を通じて、

20歳という人生の節目を、より意味のある体験として残すサポートを続けてまいります。

“新しく買わない”選択を、後悔しない成人式へ

『魔法のママ振袖』は、

振袖そのものを買い替えるのではなく、

今ある振袖を“今の時代に合う形へ編集・アップデート”することを目的としています。

具体的には、

振袖の状態チェック・サイズ確認

現代の成人式に合う小物コーディネート提案

半衿・重ね衿・帯周りのトレンドアレンジ

前撮り・ヘアメイク・写真演出まで含めたトータル提案

などを通じて、

「ママの振袖なのに、今っぽい」

「新品ではないのに、私らしい」

という仕上がりを実現しています。

ママ振は「節約」ではなく「価値を受け継ぐ選択肢」へ

これまでママ振袖は、

「費用を抑えるための選択肢」と捉えられることが多くありました。

しかし近年では、

家族の思い出を大切にしたい

受け継ぐことに意味を感じる

環境への配慮として選びたい

といった理由から、

積極的にママ振を選ぶ若者が増えています。

『魔法のママ振袖』は、

そうした価値観の変化を背景に、

“古いものを我慢して着る”のではなく

“意味ある一着を自分らしく着る”ためのサービスとして支持を集めています。

コメント（振袖gramスタッフ）

「ママ振袖は、今や“妥協の選択”ではありません。

どう着るか、どう残すかまで含めて考えることで、

成人式はより深い意味を持つ人生の節目になります。

『魔法のママ振袖』は、その選択を後悔させないための仕組みです。」

調査結果とサービスが示す、成人式の新しいスタンダード

今回の独自調査で明らかになった

ママ振・姉振の急増という事実は、

成人式が「消費の場」から

「価値や想いを受け継ぐ文化的行事」へと変化していることを示しています。

振袖gramでは今後も、

ママ振袖という選択肢の正しい情報発信

後悔しない成人式のための仕組みづくり

家族のストーリーを大切にする成人式文化の継承

を通じて、

20歳の節目を、より豊かな体験として残す取り組みを続けてまいります。

振袖gramについて

振袖gramは、成人式・卒業式を中心に

振袖レンタル・販売・前撮り・オリジナル振袖制作を行う振袖専門ブランドです。

全国の成人式事情を分析し、

「後悔しない振袖選び」を軸とした情報発信を行っています。

#振袖gram 編集部

#振袖gram 東札幌店

〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目４－２１ ラメール札幌2F

011-799-4833

https://www.furisode-gram.net/hokkaidou/



#振袖gram 札幌琴似店

〒063-0811 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４ 内澤ビル４F

011-213-9116

https://www.furisode-gram.net/higashi-sapporo/yasui/



#振袖gram 新潟店

〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-1-6

025-288-5593

https://www.furisode-gram.net



#振袖gram 埼玉北上尾店

〒362-0015埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ショッピングアヴェニュープリンセス棟2階

048-729-7688

https://www.furisode-gram.net/saitamaken/



#振袖gram 名古屋駅前店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号

名古屋東アーバンビル6F

052-990-4694

https://www.furisode-gram.net/nagoya/



#振袖gram 沖縄店

〒904-0034 沖縄県沖縄市山内２丁目８－１３ 1階

080-8565-3818

https://www.furisode-gram.net/okinawaken



#振袖gram 那覇店

〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F

098-884-6600

https://jmca-okinawa.com