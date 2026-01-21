株式会社ハートコーポレイション、TOPPANトラベルサービス株式会社と協業した高度外国人材紹介サービスをスタート

ソシオークホールディングス株式会社

ソシオークグループ（本社：東京都港区、代表：大隈太嘉志）の株式会社ハートコーポレイション（本社：茨城県水戸市、取締役社長執行役員：渋谷敏行、以下「ハートコーポレイション」）は、2026年1月より、TOPPANトラベルサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：島宗真太郎、以下「TOPPANトラベルサービス」）と協業し、高度外国人材紹介サービスを拡充します。従来の採用支援に加えて、内定承諾後の各種手続きや生活オリエンテーションを含むトータルサポートにより、企業様が導入・活用しやすい体制を整えました。

ハートコーポレイション×TOPPANトラベルサービスの高度外国人材紹介サービス

ハートコーポレイションは、インドネシアやミャンマーを中心とした高度外国人材の紹介において現地大学との強固なネットワークを活かし、土木・機械・電気・IT分野の専門知識を持つ人材に加え、日本語や観光分野などを専攻した人材など、多様で優秀な人材を紹介してきました。現地での母集団形成や採用戦略のご提案、選考プロセスのサポート、日本語習得サポートなど、採用に関するトータルサポートを提供しています。

一方、TOPPANトラベルサービスは外国籍人材の来日に関するビザ申請や住居手配、生活サポートのほか、入社後のフォローに至るまで幅広い支援に関して豊富な実績を有しています。

今回の協業で両社の強みを融合することで、高度外国人材の採用から来日後の生活支援までをワンストップで提供することが可能となりました。

本サービスでは、高度外国人材の採用を検討している企業の、採用から定着までの課題を包括的に解決することを目指します。

＜サービスの特長＞

1．現地大学とのつながりを活かし、高度外国人材の採用をサポート

ハートコーポレイションは現地大学との強固なネットワークを活かし、企業の高度外国人材採用を支援します。インドネシアおよびミャンマーのトップ層の大学出身者を中心に人材をご紹介しており、その多くがトリリンガルのため、国際的な業務にも即戦力としてご活躍いただけます。

また、採用戦略のご提案から母集団形成、選考、内定承諾フォロー、日本語研修まで、採用プロセス全体を一貫してサポートします。

２．内定承諾後、内定者の出国から入社後までをサポート

TOPPANトラベルサービスの豊富なノウハウを活かし、内定承諾後から入社後の生活立ち上げサポートまで、内定者をワンストップで支援いたします。

・ハウジングサポート

入国前から帰任時の解約手続きまでを支援。TOPPANトラベルサービスの豊富な不動産ネットワークを活用し、内定者の住居手配をサポートします。

・生活オリエンテーション

業務開始前に、内定者が日本の生活に早期に順応できるよう生活オリエンテーションを実施します。

サービス開始の背景

日本では少子高齢化が進行し、人口減少に伴う労働力不足が深刻な課題となっています。こうした中、高度な技術や知識を持つ外国籍人材を積極的に受け入れる動きが加速しており、国境を越えた人材の確保がますます重要となっています。

その一方で、企業における外国籍人材の採用・定着には課題も多く、企業の38.0％が「社内の受入体制が未整備」であると回答しています（※）。特に、外国人社員を活用していく上での課題として「社内での日本語コミュニケーション能力の不足」や「文化や価値観、考え方の違いによるトラブルがある」が挙げられています。

このような状況を踏まえ、ハートコーポレイションはTOPPANトラベルサービスと協業し、高度外国人材紹介サービスを拡充しました。

※（出所）キャリタス（2025）「外国人留学生／高度外国人材の採用に関する企業調査（2024年12月調査）」

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/202412_kigyou-global-report.pdf

今後の展開

本サービスは、高度外国人材の採用が初めての場合でも、安心して導入できるよう、採用から受け入れ、定着までを一貫してサポートします。これにより、建設業界や製造業、サービス業界をはじめとする多様な分野における人材不足の解消と組織のグローバル化推進を支援してまいります。

今後も、高度外国人材が長期的に活躍できる環境づくりを通じて、持続的な成長に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ハートコーポレイション 人財紹介Division

TEL：03-4212-8008

email：heart_career@socioak.com

■会社概要

株式会社ハートコーポレイション

取締役社長執行役員：渋谷 敏行

本社： 茨城県水戸市中央2-6-10 山詔ビル

設立：1992年7月

事業内容：外国人人財事業、英語教育事業

URL：https://heart-school.jp

【ソシオークグループ】

社名：ソシオークホールディングス株式会社

～社会と共生する樹でありたい～

代表者：大隈 太嘉志

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 3階

設立：2013年10月

事業内容：子育て支援、学校・保育園給食、国際理解、障がい福祉、モビリティ、自治体・企業向けBPOプラットフォーム事業、公共・民間施設 運営管理事業等を展開する持株会社

URL： https://www.socioak.com/