有限会社石川建設工業とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、有限会社石川建設工業と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

メインスタンドバナー広告

■契約期間

2026年2月より

有限会社石川建設工業 代表取締役 石川 匠 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、有限会社石川建設工業は、水戸ホーリーホック様とスポンサー契約を結ばせていただきましたことを、大変光栄に思っております。

そして、悲願であったＪ１昇格を成し遂げたことに、心よりお祝い申し上げます。この歴史的な節目の年に、クラブを応援できることを社員一同、誇りに感じております。

水戸ホーリーホックがスポーツを通じて地域に感動と夢を届け、挑戦し続ける姿は、地域に根ざした企業として歩んできた私たちの姿勢とも重なります。J1昇格は、地域全体に大きな勇気と活力を与えてくれました。 私たちは、さらなる高みへ挑むクラブ、選手・スタッフの皆様、そしてサポーターの皆様と共に成長していきたいと考えております。

法人概要

■法人名

有限会社石川建設工業

■所在地

茨城県ひたちなか市大字武田957-4

■代表者

代表取締役 石川 匠

■事業内容

土木工事、建築工事、とび・土工工事、鋼構造物工事、舗装工事、 塗装工事、水道施設工事、解体工事

■URL

https://ikk5060.jp/