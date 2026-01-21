「素晴らしい商品・サービスをメディアが取り上げる６ヶ月間。」月5万円でPRを“丸っと丸投げ”。待っているだけでメディア露出が届く、特別支援パッケージを新たに新設

株式会社Enjin

独自のメディアプラットフォーム「メディチョク」を運営する株式会社Enjin（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：本田幸大、証券コード：7370）は、2026年1月21日より、リソースや予算が限られた事業者を対象に、広報業務の一部を“丸っと丸投げ”できる「新年度・認知拡大支援キャンペーン」を実施いたします。https://www.y-enjin.co.jp/medichoku/campaign-2601/

※商品・サービス認知においてSNSやリリースの山に埋もれず、最短距離でメディア露出を勝ち取るための新常識プラン

■ 本キャンペーンの社会的意義：認知の格差を解消する

近年、デジタル広告費の急騰により、資金力のない起業初期の企業や、地方企業、中小企業が世の中に認知を広げるハードルはかつてないほど高まっています。「優れた価値が、知られないまま埋もれていく」ことは、日本経済全体の大きな損失です。 上場企業であるEnjinは、PRの民主化を目指し、月額5万円という『PRのインフラ価格』を実現することで、誰もが公平にメディアを活用して認知拡大ができる社会を目指します。



１.【データが示す、今PRが必要な理由】

「広告費高騰」による中小企業の困窮 ：インターネット広告費は3.3兆円を超え、前年比107.8％と成長を続けています。この競争激化により、1クリックあたりの単価（CPC）や顧客獲得単価（CPA）は数年前の2倍～3倍に跳ね上がっているケースも珍しくありません。資金力の乏しい起業家や中小企業が「広告だけで認知を獲得する」ことは、極めて困難な時代に突入しています。

２.「信頼」へのニーズ：消費者の7割が広告より記事を支持

情報が溢れる現代、消費者の目は厳しくなっています。市場調査では、消費者の約70％以上が「企業による広告よりも、メディアの記事や第三者による客観的な評価（パブリシティ）を信頼する」という結果が出ています。今の市場で選ばれるためには、「自画自賛の広告」ではなく、メディアを通じた「客観的な信頼（認知）」が不可欠です。

３.【情報の民主化」こそが日本経済を救う】

日本企業の99％以上を占める中小企業やスタートアップは、まさに日本の活力の源泉です。しかし、PR会社への委託相場（月額30～50万円）が足かせとなり、多くの優れた技術やサービスが「知られる機会」すら得られないまま市場から消えていく現状があります。当社はこの「認知の格差」を、プラットフォームというテクノロジーの力で解消します。

■ 事業者の「認知拡大」を阻む“3つの壁”を解消

これまで事業者がメディア露出を諦めていた理由は、主に3つありました。

１：コストの壁：PR会社への委託は月数十万円～と高額。

２：ノウハウの壁：「何がニュースになるのか」がわからず、プレスリリースが書けない。

３：リソースの壁：経営者が多忙で、メディアへのアプローチまで手が回らない。

本キャンペーンは、これらを「月5万円・プロによる丸投げ代行・自社プラットフォーム活用」によってすべて解決し、PRを“丸っと丸投げ”して認知資産に変える6ヶ月間のパッケージです。



■ キャンペーン概要

受付期間： 2026年1月21日（水）～5月31日（日）

対象： 起業初期の企業、スタートアップ、中小企業、個人事業主など

費用： 月額50,000円（税別）× 6ヶ月契約

限定社数： 先着100社（定員に達し次第終了）

特典事項： 「メディア掲載最低保証」 6ヶ月間の期間内に、Webニュース等いずれかへの掲載を最低2件以上保証します。（※提示した素材や情報の提供にご協力いただける場合に限ります）

詳細・申込：https://www.y-enjin.co.jp/medichoku/campaign-2601/

お問い合わせアドレス：medichoku.promotion@enjin-group.com（メディチョク運営事務局）

※累計1,400名以上のメディア担当者が利用するサービス■ メディチョクについて

「メディアと企業の距離をゼロにする」を掲げるメディアプラットフォーム。1,400名以上の媒体担当者が登録し、企業の「認知度不足、顧客獲得、知られていない機会損失」を解決するマッチングを提供しています。

【サービスサイト】

https://www.y-enjin.co.jp/medichoku/

※メディアプラットフォームサービス 累計導入実績■ 圧倒的な支援実績とメディアネットワーク

最大の特徴は、累計1,400以上のメディア関係者と直接繋がれる独自のネットワーク。単なる一斉配信ではなく、メディア側が「今、求めているネタ」にダイレクトに情報を届けることで、最短距離での露出を実現します。多くの企業・専門機関に選ばれ続けているからこそ可能な、再現性の高い認知拡大を支援します。

■会社概要 株式会社Enjin

当社は、「あらゆる価値を可視化する」ことをミッションとして、社会全体の幸福度を高めていけるよ うなサービスの提供していくために、メディアを活用したブランディングを通じて企業価値を高める PR コンサルティングサービスや、クライアント企業等とメディアをつなぐPRプラットフォームサー ビスを提供する PR 事業を展開しております。創業来のクライアント数は 6,000 社（2025 年 2 月末時 点）を超え、日本全国地域を問わず、様々な業種・業界の企業・医療機関に向けてサービスを提供して おります。



■ 所在地 ：東京都中央区銀座５丁目 13 番 16 号

■ 代表者 ：代表取締役社長 本田 幸大

■ 証券コード ：東京証券取引所グロース市場 7370

■ ホームページ ：https://www.y-enjin.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Enjin コーポレート本部

TEL：03-4590-0808（代表）