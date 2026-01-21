大人の女性の「ゆらぎ」に寄り添う、プレエクオール配合サプリメントが日本調剤のPBシリーズから新発売

日本調剤株式会社

全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社（本社所在地：東京都港区芝、代表取締役社長：小城 和紀、以下「日本調剤」）は、プライベートブランド「PREMIUM SUPPLEMENT（プレミアム サプリメント）」の新商品として「Equolead（エクオリード）」を、2026年1月21日より「日本調剤オンラインストア」で、2月2日より日本調剤の店舗で販売いたします。

本製品は、体内でエクオールに変換される「プレエクオール(R)」を中心に、大人の女性の健康と美容を支える成分を配合した、ゆらぎ世代のためのサプリメントです。

開発背景～体質を問わず、変化の時期を歩む女性の毎日を支えるために～

女性の体は年齢とともにホルモンバランスが変化し、特に40代以降は心身の「ゆらぎ」を感じやすくなります。こうした時期の健康と美を支える成分として、近年注目されているのが「エクオール」です。このエクオールは、大豆イソフラボンに含まれる「ダイゼイン」という成分が腸内細菌によって代謝されることで産生されますが、エクオールを産生できる菌を腸内に持つ日本人は約2人に1人※1といわれています。

日本調剤は、「大人の女性が体質に左右されることなく、変化の時期を前向きに過ごせるように」との想いを込め、サプリメントシリーズ「PREMIUM SUPPLEMENT」の第4弾として「Equolead」を開発しました。本製品には、エクオールの前駆体である「プレエクオール(R)」を中心に、トコトリエノールや葉酸、鉄など女性に不足しがちな栄養素を配合しています。成分と配合量にこだわった、調剤薬局ブランドならではの高品質なサプリメントです。

「Equolead」 3つの特長

1. 吸収性の高い「プレエクオール(R)」を1日分あたり25mg配合

プレエクオール(R)とは、アグリコン型イソフラボンである「ダイゼイン」と「ゲニステイン」の2成分を指します。一般的なイソフラボンと比較して体内での吸収性が高いといわれており、体質によらずエクオールの元となる成分を効率的に摂取することができます※2。



2. ゆらぎ世代の健康と美容を支える成分を複数配合

若々しさを助ける「トコトリエノール」や、女性の健康に重要な「葉酸」を配合しています。葉酸は、成人の1日あたりの摂取推奨量である240㎍を1日2粒で補うことが可能です。さらに、「鉄（栄養機能食品）」も配合しており、必要な栄養素を一度に摂取することができます。



3. 1日2粒の小粒設計と、継続しやすい価格

毎日ストレスなく習慣化できるよう、飲みやすい小粒サイズにこだわりました。また、60日分（120粒）で3,980円（税込）という、高品質でありながら日常的に無理なく続けられる価格を実現しています。

開発者コメント（薬剤本部ヘルスケア推進部長 佐々木康秀）

「心身の『ゆらぎ』を感じ始めた女性が、毎日を笑顔で過ごせる。その一助となる製品をお届けしたい」という想いから、本製品は誕生しました。プレエクオール(R)をはじめ、女性にうれしい成分をバランス良く組み合わせることで、多忙な大人の女性の「変わり目」をトータルでサポートします。日常のセルフケアに、ご活用ください。

※1 ソイチェックを用いた、エクオール産生能と食生活に関する全国調査,J. Epidemiol., vol24(supp.1), p118; 2014

※2 ダイゼインからのエクオールへの変換は個人差があります

商品概要

商品名称：Equolead

分類：栄養機能食品（鉄）

栄養成分機能：鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。

栄養素等表示基準値に占める割合：1日当たりの摂取目安量（2粒）が栄養素等表示基準値（2025）（対象年齢18歳以上、基準熱量2,200kcal）に占める割合：鉄38%

内容量：120粒（60日分）

希望小売価格：3,980円（税込）

お召し上がり方：1日2粒を目安に、水などと一緒に噛まずにお召し上がりください。

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取量を守ってください。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

