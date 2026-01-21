ブランディングテクノロジー、グループ会社のファングリーとブランディング具体計画策定AIエージェント「BRANDING ANALYSIS」を共同開発し無料公開

ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社（代表取締役社長：木村 裕紀、本社：東京都渋谷区、証券コード7067、以下当社）は、グループ会社であり、コンテンツプロデュースカンパニーとして企業のコンテンツマーケティング・ブランディング活動を支援する株式会社ファングリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松岡 雄司、以下ファングリー）との共同開発により、企業のブランド現状分析から中期的な戦略ロードマップまでを数分で策定・可視化するAIエージェント「BRANDING ANALYSIS（ブランディング・アナリシス）」の無料提供を開始いたしました。

※以下、無料で受け取れる「ブランディング具体計画策定レポート」の内容

資料確認・利用申し込み（無料）はこちら：

https://www.branding-t.co.jp/contact_dl_branding_ai_agent/

本AIエージェントの開発背景

現場の「迷い」から生まれた、実務家のためのエージェント

企業においてブランディングの重要性は高まっているものの、担当者の多くは「何から手をつけるべきかわからない」「社内の合意形成が難しい」「戦略が抽象的になりがち」といった課題を抱えています。

こうした現場の「迷い」を払拭し、建設的な議論を始めるための「確かな土台（戦略のたたき台）」を提供するため、私たちは本AIエージェントを開発しました。 単なるスコア診断にとどまらず、次のアクションを具体的に提示することで、企業の意思決定を強力にサポートします。

本AIエージェントの3つの特徴

実務歴10年の有識者ノウハウと最新AI技術を掛け合わせた、ブランディング実務支援ツールです。30問の設問に回答することで、貴社ブランドの現状を客観的な数値で可視化。独自のロジックに基づき、優先すべき課題の特定から、対策の方向性、中期的なロードマップ案までをレポート化します。 「何から手をつけるべきか」という迷いを整理し、社内で建設的な議論を始めるための「確かな土台」をわずか数分で提供します。まずは現状の健康診断としてご活用ください。

特徴１：有識者×独自データ×最新AIによる独自ロジック

ブランディング実務歴10年の経験則を体系化したロジックに、課題・対策データベース、独自調査データを結合。AIがこれらを統合的に処理することで、実態に沿った納得感のある示唆を導き出します。

特徴２：無料かつ数分で詳細なレポートが届く手軽さ

事前の資料準備などは不要です。数分のアンケート回答を行うだけで、即座にレポートが発行されます。多忙な業務の合間でも、「まずは現状を把握してみる」という気軽さでご利用いただけます。

特徴３：機密情報の入力不要でAI学習にも使用されません

企業での利用を前提に設計されています。具体的な機密情報の入力は求めず、かつ入力データがAIの学習（再利用）に使われることはありません。社内資料の根拠データとしても安心してご利用ください。

シンプルなUIで回答しやすいアンケート画面

5つのカテゴリー・計30問の設問は、回答するプロセスそのものが「自社ブランドの棚卸し」になるよう設計されています。選択式のため負担が少なく、直感的に現状を振り返ることができます。また、具体的な機密情報の入力はなく、入力データがAIの学習（再利用）に使われることもありません。

具体的かつ実行を意識した詳細レポート

「スコア分析」「課題の特定」「推奨アクション」「中期ロードマップ案」を網羅したレポートを生成。これ一つがそのまま「戦略のたたき台」となり、チーム内での共有や、上長への報告資料作成の手間を大幅に削減します。

資料確認・利用申し込み（無料）はこちら：

今後の展開について

本AIエージェントは、ご利用いただいた皆様からのフィードバックや、日々進化を続ける最新AI技術との連携を通じ、機能や分析精度のアップデートを随時実施してまいります。

また今後は「BRANDING ANALYSIS」にとどまらず、ブランディングやマーケティングの現場実務を強力にサポートする新たなAIエージェントシリーズの開発も続々と予定しております。単なるツール提供に終わらず、企業の成長を加速させるパートナーとして進化し続ける今後の展開に、ぜひご期待ください。

関連サービス：中堅・中小企業向けブランドコンサル伴走支援サービス

https://fungry.co.jp/lp/branding/

関連資料：中堅・中小企業向けブランディング成功事例集2026

https://fungry.co.jp/dl/brand-consulting-service/

＜株式会社ファングリーについて＞

「コンテンツの力で共創の機会を増やす」をミッションに掲げ、コンテンツマーケティング領域、企業ブランディングに関わるクリエイティブ領域、自社プラットフォームの運営を軸に事業を展開。クライアントビジネスの課題や目的、予算にあったプロジェクトチームと実効性の高いソリューションを提供するコンテンツプロデュースカンパニー。

【会社概要】

株式会社ファングリー

所在地：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル5F

設立：2020年10月

代表者：代表取締役 松岡 雄司

URL：https://fungry.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/fungry.co.jp

X：https://x.com/FungryOfficial

Instagram：https://www.instagram.com/fungryofficial/

note：https://note.com/fungry

YouTube：https://www.youtube.com/@FUNGRY

＜ブランディングテクノロジー株式会社について＞

設立日：2001年8月

資本金：52,260,800円

証券コード：7067（東証グロース）

代表取締役社長：木村 裕紀

本社：東京都渋谷区南平台町 15-13 帝都渋谷ビル 4F・5F

公式サイト：https://www.branding-t.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

ブランディングテクノロジー株式会社 広報

松井 寛志

official@branding-t.co.jp