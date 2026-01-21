請求管理ロボ、サブスクペイが「ITreview Grid Award 2026 Winter」の最高位、『Leader』を13期連続ダブル受賞

株式会社ROBOT PAYMENT

株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清久 健也、証券コード：4374、以下「ROBOT PAYMENT」）は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」で実施された「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、当社が提供する請求・債権管理システム「請求管理ロボ」とサブスク管理サービス「サブスクペイ」がともに最高位である『 Leader 』に選ばれましたことをお知らせします。

「請求管理ロボ」は請求書・見積書作成ソフト部門で13期連続、サブスク管理システム部門で2期連続 Leader を受賞、「サブスクペイ」はサブスク管理システム部門で13期連続、決済代行サービス部門で9期連続、オンライン決済サービス部門で10期連続 Leader を受賞しました。

請求書・見積書作成ソフト/サブスク管理システム 13期連続ダブル受賞請求管理ロボ『 Leader 』獲得の背景

多くの企業では、請求書発行は自動化されている一方で、入金消込などの経理業務がいまだに手作業で行われているため、ヒューマンエラーの発生リスクや担当者の業務負荷増大が大きな課題となっています。特に、取引件数が増加している企業に関しては、請求業務が比例して膨らみ、効率的かつ正確な運用体制の構築が急務となっています。

請求管理ロボは、入金消込を含む業務の自動化によって、そうした手作業から現場を解放し、業務負荷の軽減や精度向上を実現している点が高く評価されています。

請求管理ロボの良いポイント 株式会社リバネス様コメント請求管理ロボの良いポイント 一般回答サブスクペイ『 Leader 』獲得の背景

サブスクリプション型ビジネスの拡大に伴い、支払いの遅延や請求トラブルのリスクを減らしながら、スムーズな継続課金を実現する仕組みへのニーズが高まっています。

サブスクペイは、決済を自動化する仕組みにより支払い漏れ・遅延を防止し、顧客満足度の向上にも寄与しています。また、サポート体制の手厚さやトラブル時の迅速なフォローも高く評価されています。

サブスクペイの良いポイント 株式会社CGAインターナショナル様コメントサブスクペイの良いポイント 株式会社セントラム様コメント

ROBOT PAYMENTは、「商取引を自由にする決済インフラで再び日本を強くする」というビジョンのもと、決済と請求管理を軸に、企業の業務効率化と収益基盤の強化を支援してきました。これからも、決済にまつわる煩雑さや非効率をなくし、事業者とその顧客がよりスムーズにつながる社会の実現に貢献してまいります。

「ITreview Grid Award 2026 Winter」について

「ITreview Grid Award」は、IT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するアワードです。集まったレビューデータをマッピングしたITreview Gridをもとに、満足度と認知度の高い製品を『 Leader 』に、満足度が高い製品を『 High Performer 』としてそれぞれ表彰しております。

「ITreview Grid Award 2026 Winter」の詳細は、下記URLをご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html



株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

2000年創業。法人向け決済サービスを軸に、サブスク管理、請求・債権管理システムなどの金融ソリューションを提供。年間決済取扱高は2千億円を超え、大企業から個人事業主まで幅広く利用されています。「商取引を自由にする決済インフラで再び日本を強くする」というビジョンに向け、商取引を阻む「慣習」「非効率」「与信」の壁を壊し、お金の流れを円滑にし、新たな価値創出を目指します。

社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 ：2000年10月

代表 ：代表取締役 清久 健也

企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/