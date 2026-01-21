¡ÖAll for YOU!!! THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections¡×¤ÎÀ©ºî¡¦ÁÈÈÇ¤òHIKE¤¬Ã´Åö
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¡§»°¾å À¯¹â¡¢°Ê²¼¡ÖHIKE¡×¡Ë¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤ÎÎò»Ë¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖAll for YOU!!! THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections¡×¡ÊÊÔ½¸¡¦È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒCygames¡¢´Æ½¤¡¦¶¨ÎÏ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÀ©ºî¡¦ÁÈÈÇ¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAll for YOU!!! THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤ÎÎò»Ë¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤Î¥²ー¥à¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Æ¼ï²èÁü¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¡£ÂçÎÌ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ñÀÒ¤Ç¤¹¡£
¢¨Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://shop.asobistore.jp/feature/cg_memorialbook
¸¢ÍøÉ½µ¡§THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
ËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¤ÎÎò»Ë¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥Áー¥à¤ÇÀ©ºî
¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º11Ç¯Ê¬¤ÎÎò»Ë¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¥Áー¥à¤ò·ÁÀ®¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤µ¤ó¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë½ñÀÒ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÈ¼«ÁÈÈÇ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ5,000¥Úー¥¸Ä¶¤Ë¤ª¤è¤ÖÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¼Â¸½
7000Ëç°Ê¾å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢ËÄÂç¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢HIKEÆÈ¼«¤ÎÁÈÈÇ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¡£³ô¼°²ñ¼ÒCygames¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢11Ç¯Ê¬¤Î¥Çー¥¿¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤áÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢ÁíÀª40Ì¾°Ê¾å¤«¤éÀ®¤ëHIKE¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¥Áー¥à¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥â¥Îºî¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖIP¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ë»Üºö¤Î¤´Äó°Æ¡×¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¡ÖÈÖÁÈ¡¦ÊüÁ÷¡×¡Ö¹¹ð¡¦±ÇÁü¹¹ð¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£À½Â¤¡×¡ÖSNS±¿ÍÑÂå¹Ô¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¡Ö¥í¥´¤ä¥Ð¥ÊーÅù¤Î¥¤¥ó¥²ー¥àÁÇºà¡×¡Ö³«È¯ÍÑ»ñÎÁ¤ÎÀ°Íý¡×¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à³«È¯»Ù±ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë7,000¥Úー¥¸Ä¶¤¨¤Î½ñÀÒÀ©ºî¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê
Ä¶Âç·¿½ñÀÒ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤ÏIPÃÎ¼± ¡ß ÊÔ½¸ÎÏ ¡ß ½ñÀÒ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡ß DX¤ÎÏ¢·È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£HIKE¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤Æ·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï7,000¥Úー¥¸Ä¶¤Î½ñÀÒÀ©ºî¼ÂÀÓ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆÈ¼«¤ÎÁÈÈÇ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï°Æ·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×·ï¡¦»Üºö¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥²ー¥à³«È¯¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤ªº¤¤ê¤Î»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHIKE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHIKE
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ2-4 JREÀ¾¿·½É¥Æ¥é¥¹3³¬¡¦4³¬
ÀßÎ©¡§2018Ç¯3·î14Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »°¾å À¯¹â
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó / ¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È / ¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥° / ¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È / ¥²ー¥à¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È / ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó / ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2D/3D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢½ñÀÒ¡¦¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¡¢WEBÀ©ºî¡Ë / AX¡¦DX ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó / ¥°¥íー¥Ð¥ëHR
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hike.inc/
