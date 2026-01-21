新感覚リフレッシュアイテム「リフレッスー」2026年1月下旬より順次発売！

写真拡大 (全7枚)

カルチュア・エンタテインメント株式会社




リフレッスー　特集サイト▼
https://fantasulife.com/collections/rifressu




　カルチュア・エンタテインメント株式会社 IPプロダクトカンパニーは、タイで日常的に使用されるミントスティックを、日本市場向けにキャラクターIPを活用した新商品「リフレッスー」として発売いたします。


　「リフレッスー」は、リップスティック型で持ち運びやすく、キャップを開けて鼻に近づけることでペパーミントの香りと清涼感を楽しめる新感覚のリフレッシュ雑貨です。


2026年1月下旬より全国のドン・キホーテで販売を開始し、以降は全国のドラッグストアやバラエティショップなどでも順次販売予定です。（地域によって発売日が異なる場合がございます。）


タイで人気のアイテムを日本向けに展開することで、インバウンド展開やお土産ニーズにピッタリなアイテムです。



リフレッスーとは？


■ペパーミントの香りを嗅ぐことで、清涼感を楽しめる！


■勉強中・仕事中・運転中などの合間に気分をリフレッシュしたいときにおススメ♪


■リップスティック型なので、持ち運びしやすいサイズ感！



商品概要


商品名：リフレッスー


販売価格：各638円（税込）



販売店舗


全国のドン・キホーテ、ドラッグストア、バラエティショップ等


※販売店舗により、発売日や取扱商品、在庫状況が異なる場合がございます。



第一弾キャラクターラインナップ


クレヨンしんちゃん


すみっコぐらし


たまごっち


NARUTO-ナルト- 疾風伝


モンチッチ


リラックマ


※五十音順




【クレヨンしんちゃん】







【すみっコぐらし】







【たまごっち】







【NARUTO-ナルト- 疾風伝】







【モンチッチ】







【リラックマ】






※商品等画像使用の際はコピーライトを明記してください。


※画像はイメージの為仕様は変更となる可能性がございます。



(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ


(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.


(C)BANDAI


(C)岸本斉史　スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ


(C)2026 Sekiguchi Co.,Ltd.




カルチュア・エンタテインメント株式会社　IPプロダクトカンバニー IP事業部が提供するサービスについて



　カルチュア・エンタテインメント株式会社IPプロダクトカンバニー IP事業部では、アニメやファンシーキャラクターなど、国内外の人気ライセンスを活用した商品企画・制作に加え、オリジナルIPの企画・開発にも積極的に取り組んでいます。　https://ceg.co.jp/business/merchandise/