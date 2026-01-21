「iFace」から 『PEANUTS』の新デザインのスマホケースが登場！

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「PEANUTS/ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」を発売いたします。

2026年1月22日(木)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年2月上旬より販売予定です。

iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■『PEANUTS』より新デザインのスマホケースが登場！

「iFace」から、「PEANUTS」デザインのスマホケースが新登場します。iFaceならではの高い保護性能と持ちやすさはそのままに、スヌーピーたちとの何気ない日常を切り取った4つのアートを楽しめます。

・スヌーピー&チャーリー・ブラウン/レッド

頭を撫でる「チャーリー・ブラウン」と、満更でもなさそうな「スヌーピー」の表情が印象的。

2人の日常を切り取ったデザインです。

・スヌーピー/ダンス

2人で仲良くダンスの練習！音楽に合わせて「スヌーピー」が華麗なスピンを決めています。

・きょうだい/のんびり

「アンディ」、「オラフ」、「スヌーピー」の3匹が仲良く並んで座っている姿がほっこり。

・スヌーピー/ドッグハウス

強い風に飛ばされてしまう「ウッドストック」を「スヌーピー」が助けてあげるコミックのワンシーンを描いたデザインです。

■製品情報

・製品名 ：PEANUTS/ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース

・価格 ：4,800円(税込5,280円)

・デザイン ：スヌーピー&チャーリー・ブラウン/レッド、スヌーピー/ダンス、

きょうだい/のんびり、スヌーピー/ドッグハウス

・対応機種 ：iPhone 17、iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13

・予約開始日 ：2026年1月22日(木)

・発売日 ：2026年2月上旬予定

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_firstclass_peanuts?id=41-187856

他iFace 原宿店など

■製品特徴

・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群

・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護

・ケースをつけたままでMagSafe充電、MagSafeアクセサリーに対応。

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。

耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。

世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。

