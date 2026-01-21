「iFace」から 『PEANUTS』の新デザインのスマホケースが登場！

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「PEANUTS/ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」を発売いたします。


2026年1月22日(木)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年2月上旬より販売予定です。


iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。




■『PEANUTS』より新デザインのスマホケースが登場！


「iFace」から、「PEANUTS」デザインのスマホケースが新登場します。iFaceならではの高い保護性能と持ちやすさはそのままに、スヌーピーたちとの何気ない日常を切り取った4つのアートを楽しめます。



・スヌーピー&チャーリー・ブラウン/レッド


頭を撫でる「チャーリー・ブラウン」と、満更でもなさそうな「スヌーピー」の表情が印象的。


2人の日常を切り取ったデザインです。



・スヌーピー/ダンス


2人で仲良くダンスの練習！音楽に合わせて「スヌーピー」が華麗なスピンを決めています。



・きょうだい/のんびり


「アンディ」、「オラフ」、「スヌーピー」の3匹が仲良く並んで座っている姿がほっこり。



・スヌーピー/ドッグハウス


強い風に飛ばされてしまう「ウッドストック」を「スヌーピー」が助けてあげるコミックのワンシーンを描いたデザインです。



■製品情報


・製品名　　 ：PEANUTS/ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース


・価格　　 　：4,800円(税込5,280円)


・デザイン　 ：スヌーピー&チャーリー・ブラウン/レッド、スヌーピー/ダンス、


　　　　　　　 きょうだい/のんびり、スヌーピー/ドッグハウス


・対応機種　 ：iPhone 17、iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13


・予約開始日 ：2026年1月22日(木)


・発売日　　 ：2026年2月上旬予定


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/case_firstclass_peanuts?id=41-187856


他iFace 原宿店など



■製品特徴


・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群


・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護


・ケースをつけたままでMagSafe充電、MagSafeアクセサリーに対応。




【「ピーナッツ」とは】


「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL


・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/


・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan


・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan


・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info


・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」　https://www.instagram.com/snoopyindailylife


・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp



■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について




「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。


耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。


世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifacelab



■iFace 日本公式SNSアカウント


X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp


Instagram(@iface_jp)　 ：https://www.instagram.com/iface_jp/


Facebook(@iface.jp)　 　 ：https://www.facebook.com/iface.jp/


LINE@(@iface_jp)　　 ：https://page.line.me/iface_jp


YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗


iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp