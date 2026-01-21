VTuber事務所「ななはぴ」、個人・企業を対象としたスポンサー制度を開始

SDPI株式会社

SDPI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤崎貴敏、以下「当社」）は、運営するバーチャルタレントプロダクション「ななはぴ」において、個人・企業を対象としたスポンサー制度の実施をお知らせいたします。

■スポンサー制度について

本制度は、「ななはぴ」所属のバーチャルタレント12名それぞれの特色を活かし、従来の広告に依存しない新たなプロモーション施策となります。

昨今VTuberはZ世代を中心に絶大な影響力を持ち、世界のYouTubeスーパーチャットランキングで上位を独占するなど、高い経済効果を生み出しています。

従来の広告よりも費用対効果が高く、自社のブランドやIPを軸に広報展開できる点が強みです。

多様な業界での活用: エンターテインメント分野だけでなく、企業のPRキャラクターやアンバサダー、地方の広報大使など、様々な分野での活用が可能です。

市場規模の拡大: 国内市場は2023年度に約800億円規模に達し、今後も世界的に年平均成長率35％と急成長が見込まれています。

■具体例

■スポンサーメニューイメージ

- 10代から30代のインターネット文化に慣れ親しんでいる若年層に幅広いアプローチが可能- プロモーション方法が多彩である為、どんな案件でも高いプロモーション効果を発揮する- 熱量の高いファンが多く、高い費用対効果が期待できる

まずはお気軽にご相談ください。

■バーチャルタレントプロダクション「ななはぴ」とは

ななはぴは「幸福」を意味するクローバーをモチーフとし、「HAPPY」をみんなに届けることはもちろん、所属タレントも「HAPPY」になれるフィールドをサポートするために設立された。またバーチャルの世界に留まらず、演劇・映像・音楽・文芸・ゲーム・ファッション・アニメ漫画、あらゆるエンターテインメントに通じる「Vタレント」の育成を行なっている。

広告事業といった強みで、他社のVTuber事務所と合同でのコラボカフェの実施やアパレルブランドと共同企画のデザインコンペの開催などプロモーションで多方面にタレント活動のバックアップを行なっている。

■会社概要

会社名：SDPI株式会社

本社所在地：東京都新宿区新宿1-8-4-4F

代表取締役社長：藤崎貴敏

