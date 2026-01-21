本田翼がフルプロデュース！〈By ttt.（バイティースリー）〉から初のライフスタイルアイテム「MY DAY OFF ROOM DIFFUSER」が1月26日(月)20時より新発売。

本田翼が商品企画から完全プロデュースしたビューティーブランド〈By ttt.（バイティースリー）〉から、ライフスタイルラインとして新作ルームディフューザー 「MY DAY OFF ROOM DIFFUSER（マイ デイ オフ ルーム ディフューザー）」 を数量限定でBy ttt.公式オンラインストアにて発売いたします。



本田翼自身が「本当に心地いい」と感じた香りだけを丁寧に選び、


日常にそっと寄り添うルームフレグランスとして形にしました。



ウッディの落ち着きとムスクのやわらかさが重なり、


性別を問わず、自然体でいられる空間を演出します。


By ttt.初のライフスタイルラインでギフトやインテリアにも適したアイテムとして、


香りにこだわる方々におすすめです。


【商品詳細】

・ 商品名：MY DAY OFF ROOM DIFFUSER（マイ デイ オフ ルーム ディフューザー）


休日のリラックスタイムや、一日の終わりに


何もしない時間さえ、心地よくなる香り。



静かな朝の身支度時間から、夜のリラックスタイムまで。


白や木を基調とした空間、生活感を抑えたいお部屋にも自然になじみ、


日常に穏やかな余白をもたらします。



・ 価格：\3,900（税込）


・ 発売日：2026年1月26日20時～


・ 販売場所：公式オンラインストア


・ 内容量：170ml


・ 使用期間：約2か月　※使用環境により異なります。


【使用方法】

ボトルを箱から取り出してください。キャップを外し、中蓋を外してください。


キャップをボトルに戻した後にスティックを挿してご使用ください。


【MY DAY OFF について】


「何もしない時間も、自分にとって大切な時間に。」がコンセプト。



静けさと奥行きを感じる、やわらかく澄んだ透明感のあるウッディムスク。


深呼吸したくなるような穏やかさが、そっと心を包み込みます。



フローラルが前に出すぎず、


ウッディやムスクが静かに残るため、


香水のような主張の強い香りが苦手な方にもおすすめです。







【香り構成】

■TOP NOTE


フィグとグリーンティーの、みずみずしくクリーンな立ち上がり。


空間にすっと溶け込み、深呼吸したくなるような清涼感。


■MIDDLE NOTE


アイリス、バイオレット、ローズ、ジャスミン。


主張しすぎないフローラルが、香りに柔らかさを与えます。


BASE NOTE


ムスク、スエード、アンバー、シダーウッド、サンダルウッド、モス。


木々とレザーの温もりが残り、穏やかな余韻が長く続きます。


■Brand Concept

By ttt. is your Bestie.


いつもそばにいてくれる親友みたいな存在、


By ttt.（バイティースリー）。


自分の気持ちをわかってくれる。毎日を「いい感じ」にしてくれる。


面倒な気分のときでも、これなら安心だから、


ストレスは遠ざけて、楽しくすごそう。



By ttt.──This is The Truth.


それは「自分にとっても、みんなにとっても間違いないもの」を追求して、


本田翼が真剣にビューティへと取り組んだ結晶たち。


快適な使い心地や、いつまでも続くうるおい。


「もっときれい」を簡単に目指せるちょっとした工夫が随所に。


世の中、たくさんの選択肢であふれているし、それぞれがきっと素晴らしいもの。


でも、だからこそどれにすればいいか迷ってしまう。


そんなときは手を伸ばして。


これなら大丈夫と思えるものが、いつでもここにあるから。


■Brand Directer


本田翼　TSUBASA HONDA

1992年6月27日生まれ。東京都出身。


雑誌を中心としたモデル活動をはじめ、話題のCMや映画、ドラマに多数出演し、老若男女のファンを獲得している。



Instagram や TikTok、YouTube に自身のアカウントを持っており、ファッションや美容、ゲームの発信などマルチに行う。



「興味があるものは自分で試してみる」をモットーに、理想をどこまでも突き詰めていく真摯な面と、ふわっとやわらかいカジュアルな面を併せ持つ。


2024年、自身のビューティブランド「By ttt.」をローンチ。







本田翼Instagram：@tsubasa_0627official


本田翼YouTube：https://www.youtube.com/@HondaNoBaiku/featured


By ttt.公式Instagram：https://www.instagram.com/by_ttt_/


By ttt.公式オンラインストア：https://by-ttt.jp/




By ttt.


URL：https://by-ttt.jp/


Mail：contact@by-ttt.jp


TEL：03-6910-5085