マンガ英語多読アプリ『Langaku』とシャドーイング英語アプリ『シャドテン』初のリスニング学習コラボを実施！

マンガで英語多読ができるアプリ『Langaku（ランガク）』を運営する Mantra株式会社（東京都文京区、代表取締役：石渡祥之佑）は、リスニング力向上に特化したサブスクリプション型英語学習サービス『シャドテン』を運営する株式会社プログリット（本社：東京都港区浜松町、代表取締役社長：岡田 祥吾）と共同で、2026年1月21日～2月23日期間限定の「Langaku×シャドテンコラボキャンペーン」を実施する事を発表いたしました。

本キャンペーンでは、『Langaku』を新規にダウンロードしたユーザーを含め、『Langaku』を利用中のすべてのユーザーを対象に、『シャドテン』が2週間無料で利用可能になり、さらに初月利用料が1,000円オフになる特典が適用されます。*

また『シャドテン』を利用中のユーザーにも、『Langaku』で有料プランを、2週間無料でスタートできるキャンペーンコード特典を配布いたします。

今回のコラボは、シャドーイング特化サービス『シャドテン』と英語多読アプリ『Langaku』を併用することで、リスニング力を相乗的に高められるよう設計されたキャンペーンです。

*シャドテン月額利用料、税込価格 21,780円から1,000円オフ（20,780円/税込）となります



リスニング力は「音声知覚」と「意味理解」という2つのプロセスによって成り立っています。シャドーイングによる音声知覚の強化と、英語多読による意味理解の強化をかけ合わせることで、リスニングを効率的かつ飛躍的に向上させる“新しい学習モデル”を体験いただけます。

これまで注目されてきた「多読 × シャドーイング」の学習法を、両アプリが公式に連携して提供するのは初の取り組みです。

キャンペーンサイト詳細はこちら：https://langaku.app/shadoten_cpn

リスニング学習はシャドーイング×多読が正解！

リスニング力を伸ばすには、この2つの学習法を組み合わせることが効果的であると言われています。

- 英語を正確に音声化し、音声知覚を自動化する（シャドーイング）- 大量のインプットで“英語を理解する速度”を上げる（多読）

「リスニング」とは脳の中で、話している単語を聞き取る「音声知覚」と、聞き取れた単語を文章として理解する「意味理解」という2つのプロセスで構成されています。私たちはこれらの2つのプロセスを連続的に行い、リスニングをして「話している英語が理解できる」ようになります。

つまり『シャドテン』のシャドーイングで鍛えられる「音声知覚」と、『Langaku』のマンガ多読で鍛えられる「意味理解」を同時に行う事で、リスニング力が強く鍛えられるのです。

● Langaku（多読）の役割

『Langaku』は、英語多読による濃密な学習体験をマンガで実現するアプリです。

『ONE PIECE』『鬼滅の刃』など、80作品以上の人気マンガを英語で楽しみながら、自然と英語力が身についていきます。多読は脳を英語に慣らす、もっとも効果的な学習法のひとつです。『Langaku』独自の学習サポート機能が、大好きなマンガを読みながら気づけば英語力が伸びている、という「勉強しない英語学習」を実現しています。

● シャドテン（シャドーイング）の役割

- マンガが持つ“理解しやすいコンテクスト（文脈）”と”絵”により、内容を推測しながら大量の英文を読むことができる- 英語を英語の語順で処理する能力（チャンク認識）が育ち、「聞こえた英文を瞬時に意味としてつかむ力」につながる- 日英切替・AI解説・読み上げなどの機能により、高密度なインプットを継続できる

シャドテンは、英語の音声を数語遅れてそっくりそのまま発話するシャドーイングに特化した英語学習アプリです。レベルや目的に合わせた課題に1日30分程度取り組み、録音・提出された音声を英語のプロフェッショナルが毎日添削。初級者から上級者まで効率よくリスニング力を強化することができます。

● 2つを併用することで期待できる相乗的な英語学習効果

【キャンペーン概要】

- 累計受講者数2万5,000名を超える英語コーチングサービス『プログリット』で提供し、効果を実証しているリスニング力向上トレーニング- 英語の音の変化（音の連結・消失・弱形など）を捉えて再現し、習得することで、ネイティブ特有の発話の聞き取りを克服- 英語のプロが毎日フィードバックするため、学習の質が高く、挫折しにくい- 『シャドテン』で繰り返しシャドーイングをすることで、集中的に「音声知覚」を鍛えることができ、英語を聞き取る力を向上させることができます。- 『Langaku』で多読をして大量の英語インプットをする事で、無意識に脳が英語に慣れていき、意味を理解する速度が上がり、リスニング力が向上します。- どちらも繰り返し行う事で英語の “音 → 意味” の変換が高速化し、リスニング力が飛躍的に高まります。リスニング力が向上すると、日本語で考えずに英語を英語のままで理解できるようになります。

期間：2026年1月21日(水)～2月23日(月)

● Langaku利用者向け→ シャドテンが2週間無料＋初月1000円オフ

対象：シャドテン未利用ユーザー

特典：シャドテン2週間無料体験＋初月1,000円オフ

*シャドテン月額利用料、税込価格 21,780円から1,000円オフ（20,780円/税込）となります

特典の受け取り方

- Langakuをダウンロード- アプリ内ホーム画面TOPに表示される「シャドテン×Langaku コラボバナー」からキャンペーンページへ- 表示されたページからシャドテン2週間無料体験に申し込む● シャドテン利用者 → Langakuの有料プランが2週間無料

対象：Langaku未利用＆無料会員の方

特典：Langakuの有料プランが2週間無料体験

特典の受け取り方

- シャドテンの無料体験に申し込む- ID連携する無料体験申し込み後の案内に従い、シャドテン公式LINEを友だち追加し、シャドテンのアカウント連携を完了してください。- シャドテン公式LINE上でプレゼントコードを受け取る連携完了後の翌日、シャドテン公式LINEのトーク画面にて、 Langaku+のプレゼントコードが配布されます。- Langakuアプリ内の「設定」 ＞「プレゼントコードを入力」より特典のプレゼントコードを入力する

※ 詳細はキャンペーンサイトをご覧ください（https://langaku.app/shadoten_cpn(https://langaku.app/shadoten_cpn)）

■ Langaku（ランガク）について

『Langaku』は、英語多読を“マンガ”で実現する学習アプリです。

『ONE PIECE』『鬼滅の刃』など集英社公認の80作品以上が英語で読め、物語に没入しながら高密度なインプットが可能です。

- 英語／日本語を瞬時に切り替え- AI辞書による文脈に沿った語義解説- 英語の量を自由に調整- セリフ読み上げ機能

これらの機能により、スムーズな英語の多読学習を実現。マンガを楽しく読み進める内に、自然と英語処理スピードが向上し、結果としてリスニング力向上にも強く効く学習設計となっています。

https://langaku.app

■ シャドテンについて

『シャドテン』は、リスニング力向上に効果的な「シャドーイング」に特化した英語学習アプリです。レベルや目的に応じた課題に1日30分程度取り組み、録音した音声を提出すると、英語のプロから毎日フィードバックが届きます。自分では気づきにくい発話の課題を着実に改善し、効率的にリスニング力を伸ばすことができます。

https://www.shadoten.com/

■ Mantra株式会社について

Mantra株式会社は「世界の言葉で、マンガを届ける。」をスローガンに、2020年に設立されました。マンガに特化したAI技術の研究開発、ならびに高速なマンガ翻訳を実現する翻訳ツール『Mantra Engine』、マンガを用いた英語多読学習アプリ『Langaku』などの提供を行っています。HONGO AI Award (2019) 、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」(2020)、AAMT長尾賞 (2021)、JEITAベンチャー賞 Early edge賞（2022）、電子出版アワード チャレンジ・マインド賞（2024）、Google Playベストオブ2025（自己成長部門）大賞（2025）、アプリブBest App Award（学習アプリ部門）優秀賞（2025）等を受賞しています。

会社概要

○ 社名 ：Mantra株式会社

○ 代表者 ：代表取締役 石渡 祥之佑

○ 所在地 ：〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21住友不動産飯田橋ビル 2F

○ 設立 ：2020年1月28日

○ 資本金 ：1,000,000円

○ 事業内容：マンガに特化した機械翻訳技術の研究開発

○ URL：https://mantra.co.jp

■株式会社プログリットについて

「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに、本気で英語力を身につけたい方をサポートするサービスを提供。英語コーチングサービス『プログリット（PROGRIT）』を主軸とし、サブスクリプション型英語学習サービスも展開しています。サブスクサービスの現在のラインナップは、リスニング力を上げる『シャドテン（SHADOTEN）』、スピーキング力を上げる『スピフル（SUPIFUL）』、AI英会話『ディアトーク（DiaTalk）』。2022年9月、創業6年で東証グロース市場上場。

会社概要

○ 会社名：株式会社プログリット（英語名：PROGRIT Inc.）

○ 代表者：代表取締役社長 岡田 祥吾

○ 設立：2016年9月6日

○ 所在地 ：東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

○ URL：https://about.progrit.co.jp/

○ 事業内容：英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営

■ お問い合わせ

Mantra株式会社

担当：乗峰・船越

info@mantra.co.jp