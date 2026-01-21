TVアニメ『【推しの子】』より、雑誌特集号をテーマにした「B2タペストリー」「アクリルキーホルダー」のVol.3が「あみあみ」から登場。

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、TVアニメ『【推しの子】』の「テーマB2タペストリー Vol.3」「テーマアクリルキーホルダー Vol.3」を、2026年4月予定で発売いたします。

■TVアニメ『【推しの子】』 テーマB2タペストリー Vol.3

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各3,520円(税込)

□素材：スエード

□サイズ：B2(約W515mm×H728mm)

□発売日：2026年4月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

アイ / アクア / ルビー / 有馬かな / 黒川あかね / MEMちょ

(全6種)

TVアニメ『【推しの子】』より、テーマB2タペストリーが登場！芸能界で輝くキャラクター達の「雑誌特集号」をテーマにした商品です。

■TVアニメ『【推しの子】』 テーマアクリルキーホルダー Vol.3

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各990円(税込)

□素材：アクリル、鉄

□サイズ：約W65mm×H95mm

□発売日：2026年4月予定

□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】

アイ / アクア / ルビー / 有馬かな / 黒川あかね / MEMちょ

(全6種)

TVアニメ『【推しの子】』より『テーマアクリルキーホルダー』が登場！芸能界で輝くキャラクター達の『雑誌特集号』をテーマにした商品です。お好きなイラストを選んでご購入いただけます。

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

※画像はイメージです。

※商品のデザインは予告なく変更される場合がございます。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【店舗情報】

