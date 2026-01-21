里山で過ごす大人の手仕事時間──2月18日（水）、綿繰りから糸紡ぎ・手織り体験を同日開催（兵庫・川西）
兵庫県川西市の黒川里山センターでは、2026年2月18日（水）、大人向けの手仕事体験イベントとして「綿繰りから糸紡ぎまでのワークショップ」と「手織り体験ワークショップ」を同日開催します。
本イベントでは、自然素材である綿に触れ、素材が糸になり、布へとつながっていく過程を、それぞれ異なる切り口から体験していただけます。
■ 綿繰りから糸紡ぎまでを体験するワークショップ
実綿（みわた）を綿繰り機で綿と種に分け、ハンドカーダーでほぐして「しの」を作り、スピンドルで糸に仕上げるまでを体験します。
完成した綿糸は持ち帰ることができ、手織りや編み物、アクセサリー作りなど、日常の手仕事に活用できます。
■ 手織り体験ワークショップ
あらかじめタテ糸を準備した織機を使用し、好きな色糸を選んですぐに織り始めることができます。
少人数制なので、初めての方でも落ち着いて作業に集中でき、完成した作品はそのまま持ち帰ることができます。
■ 同日開催・選択制のアトリエ
2つのワークショップはいずれも同日・同時間帯に開催され、それぞれ単独での参加が可能です。
講師はいずれも、繊維・染織を手がける「うえんそら工房」が担当します。
■ 開催概要（共通）
日時：2026年2月18日（水）13:00～16:00
会場：黒川里山センター 北棟 第3講座室
（兵庫県川西市黒川字中尾264）
対象：中学生以上
１. 綿繰りから糸紡ぎまでのワークショップ
定員：3名（先着順）
参加費：3,500円（材料費含む）
申込URL：https://itotsumugi0218.peatix.com/
２. 手織り体験ワークショップ
定員：4名（先着順）
参加費：5,500円（材料費含む）
申込URL：https://teori0218.peatix.com/
■ 黒川里山センターについて
黒川里山センターは、旧小学校を活用した里山の拠点施設として、自然・暮らし・学びをテーマにした活動を行っています。
本イベントは、日常から少し離れ、手仕事を通してゆっくりとした時間を過ごしたい大人に向けた企画です。
■場所・主催
川西市黒川里山センター
（指定管理者：NPO法人コクレオの森(https://cokreono-mori.com/)）
〒666-0101 兵庫県川西市黒川字中尾264
TEL: 072-738-0107
Email: info@kurokawa-satoyama.jp
ホームページ：https://kurokawa-satoyama.jp/
開館日：水曜～日曜日 9時～17時（月火祝・休み）