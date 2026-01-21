泡立ち、香り、やさしさ。すべて自然から。「la（ラー）」食器用洗剤が、2つの香りで新登場。

王子製薬株式会社

王子製薬株式会社（東京都渋谷区神宮前）は、自然由来のやさしさと香りを大切にしたキッチンケアブランド「la（ラー）」より、新商品 「la 食器用洗剤」2種の香りを2026年1月21日（水）よりECにて発売開始いたします。

オレンジ＆ネロリ（Orange & Neroli）、ライム＆ラベンダー（Lime & Lavender） の2種類を展開。

毎日の食器洗いを、心地よい香りとともに楽しめるラインアップです。

■ “洗う”を、美しく

la 食器用洗剤は、王子製薬が大切にしてきた「美と香り」の哲学を、日常のキッチンシーンへと落とし込んだアイテムです。

泡立ち、香り、やさしさのすべてにおいて、自然由来にこだわり、毎日の家事を“香りを楽しむリラックスタイム”へと変えます。

■ laが大切にした、3つのこだわり

1. 泡立ちの心地よさ

トウモロコシ発酵由来のグルコシド系洗浄成分と、植物由来界面活性剤を採用。

きめ細かく濃密な泡が油汚れを包み込み、すっきりと洗い上げます。

泡切れがよく、少量の水ですすぎやすい設計です。

2. 香りで楽しむキッチン時間

植物精油を使用した、やさしく広がる香りで

食器洗いの時間を、気分まで整う心地よいひとときへと導きます。

3. 毎日使いやすい、やさしさへの配慮

生分解性に配慮し、リン酸塩不使用。再利用水にも対応した設計です。

食器はもちろん、野菜や果物にも使用できるため、ペット用の食器洗いでも安心して使用可能です。また、特定の試験環境下において除菌効果※も確認されています。

※すべての菌に効果があるわけではありません。

■ laの香りで、キッチンにやすらぎを

オレンジ＆ネロリ（Orange & Neroli）

清潔感のあるフローラルシトラス。フレッシュなオレンジに、ネロリの華やかさを重ねた香りで、キッチン周りの空間もリフレッシュ。

ライム＆ラベンダー（Lime & Lavender）

爽やかなグリーンシトラスとハーバルノート。青々としたライムに、ラベンダーの落ち着きを添え、すっきりと心が整う香り。

■ 商品概要

商品名：la 食器用洗剤

発売日：2026年1月21日（EC先行発売）

容量：500ml

価格：360円（税込）※自社EC価格

香り：オレンジ＆ネロリ（Orange & Neroli）

ライム＆ラベンダー（Lime & Lavender）

販売：

laは、 “洗う”という日常を、美しく、心地よい時間へと変える製品を提案してまいります。

【王子製薬株式会社について】

「美しく在る。目に見えない香りで、心に触れる。」

香りは、かたちを持たない、唯一の贈り物。それは人の記憶に残り、感情をそっと揺らします。私たちは、"美しさとは、気づく前に感じるもの"という信念のもと、パッケージデザイン、商品のフォルム、そして香りの立ち方にまで、丁寧に美を込めています。

流行よりも、心に残るものを。

強さよりも、優しく続くものを。

香りで、美しく。

その人らしい時間ごと、美しく。

王子製薬は、香りを通して、人の暮らしと心に、

確かな「美しさの余韻」を届けていきます。

公式サイト：https://oujisekken.co.jp/

