「クイズRPG　魔法使いと黒猫のウィズ 空戦のドルキマスくじ」オンラインで販売中！

株式会社コロプラ


　株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下『コロプラ』）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』について、2026年1月21日（水）より「MAGIC.くじ ONLINE （通称：マジくじ）」にて「クイズRPG　魔法使いと黒猫のウィズ 空戦のドルキマスくじ」を開催しております。


【販売ページURL】https://magic-kuji.jp/lp/kurowiz-doluchimaz/(https://magic-kuji.jp/lp/kurowiz-doluchimaz/)



　「空戦のドルキマス」シリーズの精霊たちのイラストを使用したグッズをご用意しました。また、くじのために特別に描き下ろしたディートリヒのイラスト2種もグッズとして登場します。


　BIGタペストリーやアクリルブロック、アクリルスタンドなどなど、限定グッズの数々をこの機会にぜひゲットしてみてください。


【マジくじ「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 空戦のドルキマスくじ」概要】

■販売期間


2026年1月21日（水）12：00～2月16日（月）16：00　予定



■販売価格


1回 880円（税込）


10連セット　8,800円（税込）



■お届け目安


2026年3月下旬以降発送予定



※複数回注文でも【20個まで】全国一律手数料660円（税込）で配送いたします。


※注文状況によってお届け目安が前後する場合があります。


※本商品の販売は予告なく内容の変更や、販売期間の終了・延長・再販売をする場合があります。


※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。


※当選確率は企画全体の当選確率を表記しており、必ずしも購入個数と当選確率が伴うものではありません。


【グッズ一覧】

S賞：BIGタペストリー（全2種）


描き下ろしを堪能できるB1サイズのBIGタペストリーです。


＜サイズ＞H1030mm×W728mm程度




A賞：アクリルブロック（全2種）


デスクや棚に飾って楽しめるアクリルブロックです。


＜サイズ＞H100mm×W148mm×D10mm程度




B賞：描き下ろしアクリルスタンド（全2種）


約15cmと大きめサイズのアクリルスタンドです。


＜サイズ＞H150mm程度




C賞：アクリルスタンド（全8種）


ディートリヒのカードイラストを使用したアクリルスタンドです。


＜サイズ＞H90mm×W67.5mm程度






D賞：ブロマイド4枚セット（4枚セット全9種、絵柄36種）


「空戦のドルキマス」シリーズに登場する精霊たちのブロマイドセットです。


＜サイズ＞L判



※画像は一部となります

E賞：缶バッジ2個セット（2個セット全11種、絵柄22種）


「空戦のドルキマス」シリーズに登場する精霊たちの缶バッジセットです。


＜サイズ＞φ57mm



※画像は一部となります

期間別10連セット特典：ハート型缶バッジ／ステッカー／書き下ろし台詞入りイラストカード


10連セットご購入につき、下記期間に応じた特典をランダムで1つプレゼントします。


・ハート型缶バッジ（全4種）



配布スケジュール


2026年1月21日（水）12：00～2月2日（月）15：59　予定




・ステッカー（全4種）



配布スケジュール


2026年2月2日（月）16：00～2月9日（月）15：59　予定




・書き下ろし台詞入りイラストカード（全4種）



配布スケジュール


2月9日（月）16：00～2月16日（月）16：00 予定




【Ｘフォロー＆RPキャンペーン開催中！】






　「コロプラ公式ショップ」と「マジゲット / マジくじオンライン」アカウントの両方をフォロー＆対象ポストをリポストすると、抽選で3名様に「E賞 缶バッジ2個セット コンプリートセット」をプレゼントいたします。



※賞品の当選はXのDMでご連絡いたします。


※発送は通常商品と同時を予定しております。



■キャンペーン期間


2026年1月21日（水）12：00～2月16日（月）16：00　予定



■対象アカウント


１.コロプラ公式ショップ（@coloplshop）


　https://x.com/coloplshop


２.マジゲット / マジくじオンライン（@maji_get）


　https://x.com/maji_get



■対象ポスト


　コロプラ公式ショップ（@coloplshop）からポストされますので、そちらをご確認ください


【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】



　クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2026年3月5日に13周年を迎えます。


◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ


◆価格：アイテム課金制


◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/


◆公式X：https://x.com/colopl_quiz


◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1w4mu53v/


【株式会社コロプラ　会社概要】



　コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。


社名：株式会社コロプラ


所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F


設立：2008年10月1日


代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志


事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用


コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/


公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr


公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/


公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all



*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。


【【株式会社MAGES.（メージス）　会社概要】

所在地：〒150-6014　


東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号　恵比寿ガーデンプレイスタワー14F


代表取締役社長：浅田誠


設立　2006年7月


URL https://mages.co.jp



(C)COLOPL, Inc.



※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。


※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。


※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。


※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。


※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。